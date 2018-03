Aro buscó ayuda para llevar adelante un proyecto humanitario que no fue fácil. Me contacto una noche y me pidió que ayudar a las madres a encontrar sus hijos. Yo había cubierto la guerra siendo muy joven y conocía el dolor de las familias. Me sumé a su trabajo, pero muchas puertas oficiales se cerraron. Entonces, pedí ayuda a Roger Waters, quien fue el que le dio voz a una causa silenciada, y trabajamos con el EAAF (Luis Fondebrider y Carlos "Maco" Somigliana), la Cruz Roja Inernacional, y la Embajada Británica.