"Cinco tipos", según comenzó el relato de Maju, que "empezaron a molestar". De inmediato llegó el pedido: "que nos dejen tranquilas que estábamos charlando. Uno de ellos me empieza a tocar la espalda, le pido que no me toque, lo vuelve a hacer, le vuelvo a pedir por favor que no lo haga más. Vuelve a hacerlo, sus amigos ríen obviamente. Lo vuelve a hacer. Mis amigas le dicen que no moleste y lo vuelve a hacer . Me doy vuelta y le grito 'lo volvés a hacer y llamo a la policía. Me temblaban las manos, solas nosotras y mis amigas explicándole a ese imbécil que no me tocara", explicó Lozano.