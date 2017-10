Además -siguió la letrada- "la empresa no sólo no tomó ningún tipo de medidas de seguridad previas para evitar el accidente, sino que una vez producido se desinteresó por completo del estado de salud de Lin, lo abandonó a su suerte, lo dejaron allí tirado gravemente lesionado, Lin no se podía mover, gritaba del dolor y tuvo que ser asistido por proveedores y transeúntes".