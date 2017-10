-Bianchi: "Es totalmente controversial. Por un lado es muy bueno que el país incorpore un buque con la última tecnología, pero nos encontramos con dos sorpresas desagradables, una es que no se hubiera construido en el país contribuyendo al desarrollo de la industria naval y dos que sea tripulado por personal policial. Creo que la decisión no obedeció a la propia Prefectura sino que se trató de una decisión del Sr. Otto Whöler, Director del INIDEP, esto es un gran problema no solo porque atenta contra el trabajo del personal de la Marina Mercante sino que además va en contra de las leyes vigentes".