A solas con Akin Akinözü: “Si no hubiera tomado la decisión de ser actor hubiera sido un gran error”

Akın Akınözü

Una conversación intima con Akin Akinözü deja en evidencia el momento de reflexión que atraviesa y que, al parecer, ha pesado mucho a la hora de elegir los papeles que desea interpretar. Esta entrevista, dividida en dos partes, permite conocer más sobre la persona que hay detrás del famoso actor.

Desde hace unos años, las producciones turcas se han robado la atención de muchos espectadores en diferentes partes del mundo, ocasionando un boom en el que los protagonistas de sus mayores éxitos sean considerados estrellas internacionales. Akinözü es uno de los actores más aclamados por su fanaticada en todo el mundo. Y, aunque es muy celoso con su vida privada, en cada entrevista se muestra como un hombre sencillo, amante de los retos y de estudiar a la humanidad.

Akin protagonizó la serie de tres temporadas, Hercai, la cual tenia un rating de más de un millón de vistas en cada capitulo solamente en Estados Unidos. La expectativa por su próximo reto era alta y la pregunta que muchos se hacen es qué lo llevó a escoger esta producción sobre otras muchas ofertas que recibió. El juego de mi destino lo lleva a actuar al lado de Öykü Karayel (Amor de contrabando).

Lo que se verá en El juego de mi destino

Akin Akinözü con su co-estrella de "El juego de mi destino" Öykü Karayel durante la presentación de la nueva serie a los medios.

La historia central retrata la vida compleja de Asiye (Öykü Karayel), una mujer de 30 años que es madre de dos hijos, con una herida de abandono a raíz de la muerte de su madre. Por ello, su padre decide criarla. A sus 17 años, se termina casando con Cemal (Sarp Apak). Ambos forman una familia con dos hijos: Nergis y Umut. Pero eso no resulta ser un matrimonio feliz, ya que empiezan a pulular problemas económicos en su día a día. Como consecuencia, Cemal decide casarse con una mujer con mucho dinero y abandona a su familia inicial. Este giro de la trama llega cuando Ayise conoce a Mahir (Akin Akinözü).

En esta ocasión, el actor oriundo de Ankara, interpretará a un personaje del que se sabe muy poco, se prevé que tomará un rol antagónico que pondrá a prueba tanto a sus compañeros, como a sí mismo. Y es que, para él, resultó un reto personificar a un hombre con oscuras intenciones. “Al final todos somos humanos. Tenemos un lado oscuro y uno iluminado. Como quieras llamarlo. Un lado oscuro, un lado blanco. Y luce como si él fuera el chico malo y yo quiero recorrer ese camino”, adelantó Akinözü.

Lo que motivó al galán de las series turcas a tomar el antagónico que está por desarrollar es que, con el tiempo, tendrá que descubrirse así mismo, revelar un lado oculto que desconocía. Tanto para su personaje como para el mismo. Además, confiesa que el nombre de la historia lo hace aún más llamativo. Así que, para Akin, es un reto más para asimilar nuevas experiencias. “Es mucho para aprender. Este personaje me dio su visión de lo que hay que descubrir, para aprender muchas cosas que, de cierto modo, resuenan en este periodo de mi vida. El nombre de la historia es El juego de mi destino y se siente como si fuera –literalmente– el juego de mi destino”, resalta el actor.

Sarp Apak, Öykü Karayel y Akin Akinözü en la primera foto oficial de los protagonistas de "El juego de mi destino".

Al actor le resulta interesante poder interpretar a Mahir, dado que le permite hacer una exploración más espontánea sobre la primera impresión, en este caso, de su personaje. Generalmente, la sociedad ejerce un tipo de presión creando expectativas que emergen desde los estereotipos y el ‘deber ser’. “Esos son los puntos principales de mi personaje: las expectativas, especialmente, en la sociedad de ahora que es un drama sobre los hombres. Muchas expectativas, mucha presión sobre un hombre joven”, enfatiza Akinözü.

El juego de mi destino es una serie otomana producida por NGMMedya, la misma que llevó a cabo La hija del embajador, dirigida por el también director de esta nueva apuesta de StarTV, Emre Kabakuşak. A este elenco se han sumado actores del calibre de Miran Aslanbey junto con Öykü Karayel, (‘Ipek’ en, Amor de contrabando).

Akin Akinözü: de matemáticas a la actuación

¿Quién creería que Akinözü estudió matemáticas? Aunque suene extraño, el actor asistió al Instituto TED y a la Universidad de California, Berkeley para estudiar números, durante más de 6 años. Su travesía para ser actor, costó varios años en los que aún esa pasión se encontraba dormida en sus deseos más recónditos. Poco después, ese sueño fue despertándose y se permitió darse la oportunidad de actuar. Por lo que, Akin dice: “De estudiar matemáticas a actuar fue una gran decisión y ahora caigo en cuenta de que, si no hubiera tomado esa decisión, hubiese sido un gran error. Estoy muy feliz de haberlo hecho”.

“Muchas veces la gente se arrepiente de algo, especialmente, de lo que no hicieron. Más no por lo que sí hicieron y, después de muchos años, se dan cuenta de que había una oportunidad y no la tomaron” refiere el actor con respecto a sus sueños.

"Akın Akınözü" uno de los actores turcos más queridos por la audiencia.

Es hijo de la actriz turca Özlem Akınözü y del restaurador, Tamer Akınözü. Su abuelo, por parte de madre, Süreyya Arın, fue de los primeros presentadores legendarios de la Radio y Televisión Turca (TRT). Mientras que, Süha Arın, su tío abuelo es considerado como el pionero de los documentales en Turquía. Con una familia multicultural, quienes ya habían trazado un camino dentro del mundo del entretenimiento, se confirmó que esta estrella estaba destinada a brillar en varias producciones. “Algunas veces tomas decisiones cuando no puedes tomar decisiones inmaduras y tomas decisiones cuando eres muy joven. Así que, con este proyecto estoy muy emocionado por comenzar ese viaje”, comenta el actor, quien ahora cosecha un éxito bastante notorio.

En la próxima entrega se descubrirá qué hizo, por primera vez en su vida gracias a este nuevo personaje, cómo lidia con la fama y hasta que lo llevó a dejar su carrera, entre otros detalles. El juego de mi destino se estrenará en Star tv. Aún no se ha confirmado fecha exacta.

SEGUIR LEYENDO