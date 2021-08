“Toda la sangre”, quiénes son los protagonistas de la próxima serie original de Pantaya y Starzplay

Toda la sangre, la nueva apuesta de Pantaya

El viernes pasado se dio el “claquetazo” virtual de la próxima serie de Pantaya, “Toda la sangre”. Un thriller mexicano que consta de 10 episodios, en donde Eugenio Casasola (Aarón Díaz) es un reportero que une fuerzas con la teniente de policía Edith Mondragón. Este protagónico marca el regreso de Diaz (Quantico) a trabajar en su país después de 10 años.

El papel de la teniente Edith Mondragón está a cargo de Ana Brenda Contreras (Dinasty). La actriz manifestó no haber leído el libro en el que se basa la serie, ya que su papel en la historia original es un hombre y por este motivo prefirió darse licencia para crear algo totalmente nuevo. Este es el único personaje nuevo de la adaptación.

Ana Brenda Contreras

También está Elisa Matos (Yoshira Escárraga), una antropóloga del INAH, que tiene por objetivo descifrar una serie de asesinatos que han conmocionado al país, el primero de ellos en el museo donde ella trabaja. Elisa es quien logra relacionar los asesinatos con algunos de los presagios de los Aztecas.

Elisa, Edith y Casasola, recorren la Ciudad de México persiguiendo a un asesino ritual que tiene como peculiaridad recrear antiguos sacrificios aztecas.

Yoshira Escárraga

La antagonista de la historia es llamada “La bruja” (Clementina Guadarrama), una mujer que transita entre el cielo y la tierra y “busca que su gente sea dignificada como raza”, como define su papel la actriz recordada por su participación en “La querida del centauro” y “Roma”.

Clementina Guadarrama

El rodaje, que tendrá un total de 12 semanas de grabación, utilizará locaciones de la CDMX con gran historia y misticismo entre las que destacan Xochimilco, El Museo de Antropología, el Zócalo y el Antiguo Palacio del Arzobispado entre muchas otras, donde además la comida y la bebida típica de México serán partícipes adicional en la serie agregando muchísimo color a la historia.

Basada en el libro de Bernardo Esquinca, “Toda la sangre”, lleva el guión de Rodrigo Ordónez (Headwriter), Santiago Rocagliolo, Natalia Mejia y Alejandro Gerber Bicecci. Todavía no se ha anunciado fecha de estreno. “Toda la sangre” está dirigida por Luis Prieto y Hari Sama, ambos reconocidos internacionalmente. Prieto es conocido por haber dirigido películas (“Kidnap”) y series de TV (“White Lines”, “Snatch”); mientras que Sama se hizo conocido por su premiada película “This is Not Berlin”.

