Esta serie francesa (Le Bureau des Légendes) nos trae a la actualidad ya que la trama está inspirada en las operaciones de infiltración y contraespionaje de los servicios franceses en Medio Oriente. Una visión original y “desde adentro” de las alternativas de la guerra en Siria, las relaciones -alternativamente de cooperación, competencia o guerra larvada y no tanto- entre servicios franceses, estadounidenses, israelíes, rusos, etcétera. Una trama que no da respiro, con el plus de estar contemplando la historia a medida que transcurre.