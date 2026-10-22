Cómo un compuesto presente en los cítricos podría frenar el desplazamiento de células de cáncer de pulmón

La quercetina redujo la velocidad de división y la movilidad de células de cáncer de pulmón en pruebas de laboratorio (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un compuesto presente en cítricos, cebollas y trigo sarraceno logró que células de cáncer de pulmón se dividieran más lentamente y casi dejaran de desplazarse en pruebas de laboratorio. Se trata de la quercetina, una sustancia vegetal que investigadores de la Universidad Friedrich-Alexander de Erlangen-Núremberg, en Alemania, evaluaron en distintos modelos experimentales.

El hallazgo cobra relevancia por el impacto de la enfermedad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer de pulmón fue la principal causa de muerte por cáncer en 2024, con 1,86 millones de fallecimientos en el mundo. Como los tratamientos disponibles no funcionan en todos los pacientes, los investigadores buscan alternativas que puedan interferir en los procesos que permiten a los tumores crecer y diseminarse.

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El estudio publicado en Cell Death Discovery examinó si la quercetina podía actuar sobre esos mecanismos. Aunque no demuestra que trate el cáncer de pulmón en personas ni sustituya terapias disponibles, indica que podría influir en el crecimiento tumoral, el desplazamiento de células cancerosas y la respuesta inmunitaria.

El compuesto vegetal disminuyó el estrés oxidativo en modelos celulares de carcinoma y adenocarcinoma pulmonar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La quercetina afectó varios procesos de las células tumorales

La investigación se centró en células procedentes de dos formas de cáncer de pulmón para observar qué ocurría después de exponerlas a quercetina: el adenocarcinoma de pulmón y el carcinoma escamoso de pulmón. En ambos casos, los ensayos mostraron que las células tumorales se dividían con mayor lentitud. La división celular es el proceso por el cual una célula origina otras nuevas, de modo que su aceleración puede favorecer el crecimiento de un tumor.

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En uno de los tipos analizados, el compuesto también redujo el estrés oxidativo, un desequilibrio causado por la acumulación de sustancias reactivas dentro de las células. Cuando se acumulan, pueden dañar las células y se las vincula con el desarrollo del cáncer.

Las dosis más altas del ensayo detuvieron casi por completo el desplazamiento de las células tumorales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Susetta Finotto, integrante del Departamento de Neumología Molecular del Hospital Universitario de Erlangen, destacó que la sustancia actuó sobre más de un punto de las células estudiadas. “Muchos medicamentos contra el cáncer de pulmón apuntan a una sola molécula. La quercetina, en cambio, atacó varios puntos de forma simultánea en nuestros experimentos”, afirmó Finotto en el comunicado institucional.

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Las células tumorales pueden activar diferentes mecanismos para expandirse y evitar los controles del organismo. El estudio no establece que lo observado en el laboratorio se repita de la misma manera en pacientes, pero describe efectos sobre varios de esos procesos en los modelos analizados.

La dosis más alta casi detuvo el desplazamiento de las células cancerosas

El resultado más marcado se observó en la migración de las células tumorales, es decir, en su capacidad para moverse de un lugar a otro. En el cáncer, ese desplazamiento puede contribuir a la diseminación de la enfermedad y a la formación de metástasis, tumores que aparecen en otras zonas del cuerpo.

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En los ensayos, ese freno fue más evidente a medida que aumentaba la dosis del compuesto. “Cuanto mayor era la dosis de quercetina, menos células cancerosas migraban. Con la dosis más alta, la migración casi se detuvo por completo”, indicó Christine Carvalho, autora principal del estudio, en el comunicado de prensa.

La exposición al compuesto redujo los niveles de las proteínas EGFR y PD-L1 asociadas al crecimiento del tumor (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado procede de pruebas controladas y no permite definir una dosis para personas, una forma de consumo ni un efecto en pacientes. La investigación evaluó el compuesto en condiciones específicas, con células cultivadas en laboratorio y otros modelos previos a los ensayos clínicos.

Aun así, los datos señalan una posible relación entre la quercetina y un proceso importante en la progresión de los tumores. La menor movilidad celular se sumó al ritmo más lento de división detectado en los ensayos. Ambos resultados deberán analizarse en investigaciones posteriores.

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Disminuyeron dos proteínas relacionadas con el crecimiento y la defensa del tumor

El análisis detectó además cambios en proteínas relevantes para las células tumorales. Una de ellas fue el receptor del factor de crecimiento epidérmico, conocido como EGFR. Esta proteína recibe señales de crecimiento y las transmite al interior de la célula, donde pueden impulsar su multiplicación.

La otra fue PD-L1, una proteína que puede ayudar a las células cancerosas a evitar el ataque de las defensas del organismo. En las células analizadas, la cantidad de EGFR y PD-L1 disminuyó después de la exposición a quercetina, de acuerdo con los resultados informados por la universidad.

La administración de quercetina modificó la microbiota intestinal y favoreció bacterias que producen ácidos grasos protectores (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muestras de pulmón de ratones, el compuesto también aumentó la presencia de interferón alfa 2. El interferón es una sustancia que ayuda a la comunicación del sistema inmunitario y puede colaborar en la defensa frente a tumores. “En las secciones pulmonares de ratones también se observó un efecto sobre el sistema inmunitario”, señaló la universidad en su comunicado.

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Los ratones que recibieron quercetina también presentaron cambios en su microbioma intestinal, el conjunto de microorganismos que vive en el intestino. Finotto explicó que se volvieron más frecuentes bacterias capaces de producir ciertos ácidos grasos de cadena corta. Esas sustancias pueden viajar por la sangre desde el intestino hasta los pulmones e inhibir allí el crecimiento de células cancerosas.

Los resultados en ratones necesitan más estudios antes de una posible aplicación clínica

En los ratones, el equipo encontró indicios de una menor cantidad de focos tumorales tras administrar quercetina. Sin embargo, pocos animales desarrollaron tumores, una limitación que obliga a realizar nuevas investigaciones para confirmar el resultado.

El trabajo tampoco permite determinar si los efectos observados pueden trasladarse a seres humanos. “Nuestros resultados sugieren que una alimentación rica en quercetina podría acompañar el tratamiento del cáncer de pulmón”, afirmó Finotto.

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Los investigadores señalaron que los resultados de laboratorio no sustituyen los tratamientos oncológicos actuales ni fueron evaluados en pacientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista añadió que el equipo considera posible que el compuesto tenga efectos preventivos y que esa hipótesis será evaluada en estudios futuros.

Por ahora, la investigación aporta datos previos a los ensayos en personas sobre una sustancia presente en alimentos de consumo habitual. Los mecanismos identificados deberán estudiarse con mayor profundidad antes de definir cualquier uso en la atención de pacientes.