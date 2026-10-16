Por qué la vacuna contra el herpes zóster se asocia con un menor riesgo de demencia: los últimos datos científicos

Un estudio dirigido por el investigador Pascal Geldsetzer en Gales asoció la vacuna contra el herpes zóster con un 20% menos de diagnósticos de demencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Según las estimaciones más recientes del estudio Carga Global de Enfermedad, alrededor de 57,4 millones de personas vivían con demencia en 2019, una cifra que podría aumentar a 152,8 millones para el año 2050. Esto ha impulsado numerosas investigaciones sobre sus causas y posibles terapias.

Los hallazgos sobre posibles beneficios protectores de las vacunas abrieron una línea de estudio alternativa para prevenir o abordar la enfermedad.

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La vacunación contra el herpes zóster se asoció con un 20% menos de nuevos diagnósticos de demencia durante siete años en adultos mayores de Gales, según un estudio de 2025 dirigido por el investigador de salud pública Pascal Geldsetzer, de la Universidad de Stanford. El hallazgo sugirió que la prevención de infecciones persistentes y la respuesta del sistema inmunitario podrían influir en el riesgo de deterioro cognitivo, aunque el mecanismo preciso aún no se conoce.

El cardiólogo y divulgador científico Eric Topol, referente en longevidad, sostuvo en su cuenta de X que los nuevos estudios refuerzan la hipótesis de que la vacunación contra el herpes zóster puede reducir el riesgo de demencia. “El sistema inmunitario como explicación de por qué la vacuna contra el herpes zóster ha demostrado protección contra la demencia en 4 experimentos naturales”, posteó en la red social.

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Según el estudio, recibir la vacuna se correlacionó con una progresión más lenta de la enfermedad entre quienes ya vivían con demencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis reunió datos anónimos de más de 280.000 personas de 70 a 88 años. La investigación no probó que la vacuna prevenga la demencia ni que las infecciones la causen, pero aprovechó un criterio de vacunación que redujo una fuente habitual de sesgo en este tipo de estudios.

La política del Servicio Nacional de Salud de Gales excluyó de la vacunación a quienes ya tenían más de 80 años el 1 de septiembre de 2013. Esa fecha creó grupos de personas muy similares en hábitos, enfermedades crónicas y exposición previa al virus, salvo por su edad al momento de definir la elegibilidad.

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Las personas nacidas poco antes o después de la fecha límite tuvieron probabilidades comparables de presentar condiciones de salud que pudieran influir en la decisión de vacunarse. Geldsetzer explicó que esa circunstancia permitió comparar un grupo de intervención con otro de control de una forma cercana a un ensayo clínico.

Los estudios realizados en otras regiones con límites de nacimiento similares respaldaron la asociación. Entre quienes ya tenían un diagnóstico de demencia, la vacunación también se relacionó con menos muertes atribuidas a la enfermedad, un resultado que podría indicar una progresión más lenta.

La reactivación viral y la respuesta inmunitaria

La vacunación contra el herpes zóster se vinculó con una menor mortalidad en personas que ya tenían un diagnóstico previo de demencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El virus varicela-zóster causa varicela en la infancia y puede permanecer latente durante décadas antes de reactivarse como herpes zóster en la adultez. Como la vacuna contra la varicela se introdujo a mediados de la década de 1990, la mayoría de las personas mayores de 30 años porta el virus y puede desarrollar la infección.

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La vacuna contra el herpes zóster busca impedir esa reactivación en las células nerviosas. Estudios observacionales también vincularon las vacunas contra el virus respiratorio sincicial, la difteria, el tétanos y otras infecciones con un menor riesgo de demencia, aunque las asociaciones fueron menos marcadas que las observadas con las inmunizaciones contra el herpes zóster.

La primera generación de vacunas analizada en los experimentos naturales utilizaba una versión atenuada del virus. La formulación más extendida en la actualidad emplea una forma recombinante y un adyuvante, una sustancia que intensifica la respuesta inmunitaria.

Un estudio de febrero de 2026 encabezado por la investigadora de enfermedades infecciosas Emily Rayens, del Departamento de Investigación y Evaluación de Kaiser Permanente en Pasadena, comparó a 65.800 mayores de 65 años que recibieron dos dosis con 263.200 personas no vacunadas. Tras un seguimiento de uno a tres años, dos dosis se asociaron con un riesgo 51% menor de diagnóstico de demencia.

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La asociación se mantuvo entre distintos grupos de edad y grupos raciales y étnicos, y pareció algo mayor en mujeres. Rayens planteó que una mayor protección frente al herpes zóster podría explicar parte de la diferencia, aunque advirtió que todavía no hay pruebas suficientes para establecer causalidad.

Las infecciones como factor fuera del cerebro

La fecha límite de vacunación fijada por el Servicio Nacional de Salud de Gales permitió comparar dos grupos homogéneos de adultos mayores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La demencia afectó a unos 57,4 millones de personas en 2019 y las estimaciones de Carga Global de Enfermedad proyectaron 152,8 millones de casos para 2050. Durante décadas, la investigación se concentró sobre todo en las placas de amiloide, acumulaciones de proteínas en el cerebro, y en los anticuerpos dirigidos contra ellas.

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Los datos sobre vacunas llevaron a ampliar esa mirada hacia la inflamación y la inmunidad en todo el organismo. Estudios observacionales también hallaron tasas más altas de demencia entre adultos mayores que habían tenido enfermedad periodontal o COVID-19 que entre quienes no presentaron esas infecciones.

El neurólogo Jaime Ramos-Cejudo, de NYU Langone Health, señaló que la investigación comenzó a examinar la inflamación sistémica, presente en todo el organismo, además de los procesos inflamatorios localizados en el cerebro. Esa perspectiva considera que los cambios inmunitarios de largo plazo podrían participar en la acumulación de proteínas tóxicas como el amiloide.

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La investigadora Svetlana Ukraintseva halló que las mujeres con la variante del gen NECTIN2 mostraron mayor protección tras recibir la inmunización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un análisis de los sistemas de salud de NYU Langone Health y Asuntos de Veteranos incluyó a más de 370.000 personas y detectó que la proporción entre neutrófilos y linfocitos podría predecir el riesgo de enfermedad de Alzheimer y demencias relacionadas, sobre todo entre mujeres y participantes hispanos. Los neutrófilos intervienen en la inflamación y la eliminación de restos celulares, mientras que los linfocitos participan en la respuesta adaptativa contra virus y otros patógenos.

La investigadora en envejecimiento Svetlana Ukraintseva, de la Universidad de Duke, examinó en 2026 la proteína nectina-2, que el herpes zóster y virus relacionados utilizan para infectar células humanas. Las mujeres con la variante rs6859 (A) del gen NECTIN2 parecieron recibir mayor protección de la vacuna contra el herpes zóster que quienes no portaban esa variante, según el estudio.

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La función exacta de la nectina-2 en la conexión entre herpes zóster y demencia sigue sin conocerse. La variante ya se considera un factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer, y los estudios no permiten determinar si la vacuna, la inflamación sistémica o características previas de salud explican las asociaciones observadas.

En la próxima década, “podríamos llegar a identificar las vías que vinculan específicamente el sistema inmunitario con la progresión de la enfermedad de Alzheimer”, afirmó Ramos-Cejudo. “E incluso podríamos comenzar a tratar a las personas muy pronto con algunos inmunomoduladores”.

Aún no está del todo claro cómo se relacionan el sistema inmunitario y el cerebro, pero estos descubrimientos parecen prometedores para los investigadores. “Lo que observamos es que el aumento de la inflamación sistémica está directamente relacionado con el riesgo de desarrollar demencia en el futuro. Conceptualmente, todo el marco tiene sentido”, concluyó Ramos-Cejudo.