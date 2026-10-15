Qué es la histamina y por qué puede afectar el bienestar diario

Dr Jorge Dotto

Guardar

El médico genetista y divulgador Jorge Dotto presentó en Infobae en Vivo su libro El fin de las intolerancias / Histamina: la molécula que cambiará tu vida y planteó que los síntomas asociados a esa molécula deben evaluarse según el metabolismo y la tolerancia de cada persona.

Durante una entrevista en Infobae a las Nueve, el especialista cuestionó las recomendaciones alimentarias universales y advirtió sobre los riesgos de eliminar productos sin un diagnóstico ni seguimiento profesional.

PUBLICIDAD

Dotto sostuvo que muchas personas cambian su alimentación porque se sienten mal aun cuando consideran que comen de forma saludable. “En realidad las intolerancias, y especialmente la histamina, es como: sano y me siento mal”, afirmó durante la conversación con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

Para Dotto, la genética aporta una variable que impide trasladar una misma pauta nutricional a toda la población. “Cuando uno escucha una recomendación universal, no aplica, porque somos todos diferentes”, dijo.

Histamina y diferencias genéticas en el procesamiento de sustancias

La histamina actúa como neuromodulador en el cerebro para activar la vigilia y participa en la regulación digestiva y cardiovascular.

El médico explicó que las diferencias genéticas influyen en cómo cada organismo procesa distintas sustancias químicas. Para ilustrarlo, comparó esa diversidad con las variaciones de altura o talle entre las personas: no todos tienen las mismas características físicas ni responden del mismo modo ante los alimentos.

PUBLICIDAD

Dotto presentó su nuevo libro como el resultado de 25 años de trabajo profesional y de investigación sobre la histamina, una molécula habitualmente asociada a alergias. Según su enfoque, cumple funciones en distintos sistemas del organismo y su acumulación podría relacionarse, en algunas personas, con malestares diversos.

“Cuando nosotros vamos a la facultad, la histamina es alergia. La histamina tiene un rol jerárquico en el funcionamiento del cuerpo”, sostuvo el genetista. Para explicar su hipótesis, recurrió a la imagen de un vaso que recibe más líquido del que puede eliminar. “Cuando analizamos cómo una persona maneja la histamina interna que produce, más la que consume, es como la sobrecarga de un vaso”, señaló. Si el organismo no logra procesar esa carga, agregó, “el recipiente rebalsa”.

PUBLICIDAD

El especialista indicó que su propuesta busca identificar el límite de tolerancia de cada paciente. “Lo que le enseñamos a la gente es a entender cómo manejar ese volumen para no llenar el vaso”, afirmó.

Funciones cerebrales, digestivas y cardiovasculares de la histamina

La relación entre la acumulación de histamina y el desarrollo de dolores de cabeza fue descripta por la ciencia en el año 1936. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Dotto, el cuerpo produce histamina y también puede incorporarla mediante la alimentación. En el cerebro, explicó, actúa como neuromodulador y participa en el estado de vigilia. “La histamina es el despertador cerebral. Todos nos levantamos a la mañana porque la histamina nos prende la lámpara cerebral”, expresó.

Desde esa perspectiva, mencionó síntomas relacionados con el descanso que, de acuerdo con su planteo, pueden requerir una evaluación metabólica individual: dificultades para conciliar el sueño, despertares nocturnos, cansancio persistente o imposibilidad de volver a dormir durante la madrugada. El genetista también le atribuyó participación en mecanismos vinculados con la saciedad, la cognición, la regulación intestinal, la producción de ácido gástrico y el control cardiovascular. Por eso, indicó, algunas personas pueden presentar síntomas gastroenterológicos, neurológicos, alérgicos o cardiovasculares.

PUBLICIDAD

Dotto recordó que la relación entre la histamina y algunas cefaleas fue investigada desde hace décadas. “El rol que tiene la histamina en el dolor de cabeza y la migraña se describió hace 90 años, en el año 1936”, afirmó.

No obstante, aclaró que la intolerancia a la histamina no alcanza a la mayoría de las personas. “La mayoría de la población no tiene intolerancia a la histamina”, remarcó. También rechazó definirla como una enfermedad. Cuando un paciente con migrañas recibe ese diagnóstico, sostuvo, se trata de un síntoma asociado a la sobrecarga de una sustancia química, según su interpretación clínica.

PUBLICIDAD

La acumulación excesiva de histamina interna y consumida supera el límite de tolerancia del organismo y provoca diversos malestares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dotto explicó que diseñó un test genético para buscar marcadores relacionados con el manejo de la histamina. La metodología, señaló, contempla tanto la genética como el metabolismo de cada persona.

Al hablar de alimentos que pueden contener histamina o vincularse con su liberación, mencionó productos presentes en dietas consideradas saludables, como frutilla, tomate, palta, espinaca y berenjena. Sin embargo, insistió en que esa información no debería traducirse en prohibiciones generales.

Su postura parte de una experiencia personal: contó que tiene intolerancia a la lactosa y que notó un cambio en su bienestar al dejar de consumirla durante dos semanas. A partir de ese episodio, dijo, buscó aplicar conocimientos científicos a decisiones cotidianas, sin establecer reglas absolutas.

PUBLICIDAD

“No es que no puedas comer nunca más un tomate, una palta o tomar mate, sino entender cómo manejarlo”, planteó. El objetivo, según Dotto, es ajustar cantidades y frecuencias antes que eliminar alimentos de manera indiscriminada. Como ejemplo, se refirió a una persona con acidez después de tomar varios termos de mate. Para él, ese síntoma podría indicar que la cantidad consumida supera la tolerancia individual. “Claramente mi dosis de mate por ahí es dos termos o un termo de mate por día, no tres”, explicó.

El cuestionamiento a las restricciones difundidas en redes sociales

El médico genetista Jorge Dotto presentó su libro sobre la histamina y cuestionó la validez de las recomendaciones alimentarias universales.

Durante la entrevista, Dotto fue consultado sobre el impacto de influencers y contenidos virales dedicados al SIBO, la lactosa, las harinas y otras restricciones alimentarias. El genetista respondió que las recomendaciones de salud deben respaldarse en formación profesional y estudios científicos.

PUBLICIDAD

“Yo me formé en un lugar donde la experiencia es importante, pero también en las pruebas científicas”, afirmó. El autor aseguró que incluyó referencias bibliográficas y códigos QR en su libro para que los lectores puedan consultar el origen de la información. Además, dijo que utiliza bibliografía en sus publicaciones de Instagram.

Frente a las indicaciones difundidas en redes, fue categórico: “Nadie puede llegar a seguir una recomendación porque vio un video”. Consideró que un contenido atractivo o popular no garantiza que sea apropiado para la salud de quien lo mira.

También remarcó que la comunicación médica implica responsabilidad y cuestionó que personas sin formación específica indiquen tratamientos o dietas. En ese sentido, señaló que los profesionales deben reconocer los límites de su especialidad y derivar a otros expertos cuando una consulta excede su área de conocimiento.

PUBLICIDAD

“Los médicos lo que tenemos que aprender, por lo menos en mi lugar, es decirle a alguien: ‘Mirá, eso no es mi área de expertise, no te puedo ayudar con esto’”, expresó.

Las dietas restrictivas sin supervisión, bajo cuestionamiento

La eliminación prolongada de grupos alimentarios sin un reemplazo nutricional adecuado representa un riesgo para la salud del paciente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dotto sostuvo que no propone eliminar por completo los alimentos procesados, sino revisar la dosis y la frecuencia de consumo. Recordó que antes analizaba los ingredientes de numerosos productos y que una observación de su esposa modificó su enfoque: no se trata, dijo, de considerar un alimento como bueno o malo de manera aislada.

“El problema no es que esté mal consumir eso, es la dosis. Para mí la gran cosa tiene que ver con la dosis”, afirmó. El médico vinculó el consumo frecuente de ciertos productos con los mecanismos de recompensa y señaló que la alimentación actual contiene más componentes artificiales que décadas atrás. Como pauta general, sugirió priorizar alimentos menos procesados, aunque sin convertir esa recomendación en una prohibición.

Dotto cuestionó especialmente las dietas restrictivas prolongadas sin supervisión. “Cuando dice: ‘No como nada y me siento bien’, ¿cuánto lo puede sostener?”, planteó. Para el genetista, una restricción puede generar problemas si no incluye sustituciones que preserven una alimentación suficiente y equilibrada.

Ante una consulta sobre cómo bajar la carga de histamina, mencionó la posibilidad de realizar un período de dos semanas sin determinados alimentos, pero advirtió que debe hacerse bajo orientación profesional. “No se puede hacer solo, como lo leo en Instagram, porque tenés que reemplazarlo por alimentos que sean nutricionalmente óptimos”, dijo.

“Si yo saco todo, no como nada durante seis semanas. Es peligroso y no me parece que sea una recomendación para nadie”, agregó.

Hacia el final de la entrevista, Dotto vinculó la salud a la capacidad de sentirse bien de manera sostenida. Mencionó a quienes llegan a consulta después de entre 10 y 20 años con síntomas repetidos y sin una explicación clara. Según afirmó, prestar atención a las reacciones del cuerpo puede ser un primer paso para consultar y encontrar un abordaje adecuado.

También defendió el valor de los encuentros sociales y de una alimentación flexible durante el fin de semana. “Está bueno juntarnos, pasarla bien, comer el asado y tomar la copa de vino. La gente no se enferma por eso”, sostuvo. Para el médico, las decisiones alimentarias deben contemplar tanto la tolerancia individual como una vida social saludable.

La entrevista completa a Jorge Dotto

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodía: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Federico Cristofanelli, Rosendo Grobo, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae