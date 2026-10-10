Las parejas pueden compartir diagnósticos psiquiátricos con más frecuencia de lo esperado, según un estudio

Foto documental de una familia Una madre, un padre y un hijo en una actividad doméstica o al aire libre. Puede acompañar el apartado sobre riesgo familiar y heredabilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las relaciones de pareja comparten mucho más que rutinas, decisiones y experiencias cotidianas. Un estudio reciente encontró que también pueden mostrar coincidencias en algunos diagnósticos psiquiátricos, un patrón que llamó la atención de los investigadores por sus posibles implicancias familiares y poblacionales.

El hallazgo, sin embargo, no implica que una persona transmita un trastorno a su pareja ni que la relación determine el futuro de una familia. La investigación describe una asociación estadística y analiza con qué frecuencia determinados diagnósticos aparecen agrupados entre personas que tuvieron hijos en común.

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El trabajo analizó información de 4.244.585 personas de Dinamarca. Los autores compararon las coincidencias reales entre parejas con un escenario simulado en el que los vínculos se formaban de manera aleatoria.

La pregunta es relevante porque algunos trastornos psiquiátricos tienden a concentrarse dentro de determinadas familias, y la similitud entre los integrantes de una pareja puede influir en cómo se calculan la prevalencia y el riesgo familiar.

Para estudiar ese fenómeno, los autores del trabajo publicado en JAMA Psychiatry recurrieron a registros civiles, hospitalarios y psiquiátricos nacionales de Dinamarca. En total, identificaron 549.541 parejas de padres y 822.209 hijos, incluidos 513.259 grupos formados por madre, padre e hijo que pudieron analizarse de manera conjunta.

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El análisis se apoyó en el concepto de apareamiento selectivo, que describe la tendencia a formar pareja con personas que comparten determinados rasgos o características. En este caso, el estudio no permitió establecer qué buscó cada individuo al elegir una relación, sino observar si ciertos diagnósticos psiquiátricos aparecían con mayor frecuencia en ambos miembros de la pareja a partir de los registros acumulados a lo largo de sus vidas.

La coincidencia de diagnósticos fue más alta en salud mental que en enfermedades físicas

La investigación analizó datos sanitarios y civiles de más de cuatro millones de personas entre 1969 y 2017 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según JAMA Psychiatry, los trastornos psiquiátricos mostraron una similitud entre parejas mayor que las enfermedades físicas incluidas en el análisis. La correlación general entre los diagnósticos de madres y padres fue de 0,28, una cifra superior a la prevista en las simulaciones de elección aleatoria.

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La esquizofrenia presentó la mayor coincidencia entre integrantes de una pareja. También se observaron asociaciones importantes en trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastorno del espectro autista y trastorno por consumo de sustancias.

El patrón tampoco se redujo a los casos en que ambos integrantes tenían el mismo diagnóstico. La investigación encontró asociaciones entre condiciones distintas. Por ejemplo, el trastorno por consumo de sustancias en hombres coincidió con mayor frecuencia con el diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad en mujeres.

Estos resultados no prueban causalidad ni que los diagnósticos expliquen la elección de una pareja. Los registros nacionales permiten observar que ciertas condiciones se presentan juntas con una frecuencia determinada, pero no recogen los motivos de cada vínculo, la calidad de la relación ni las experiencias personales previas.

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El análisis estima un mayor riesgo familiar, pero no anticipa casos individuales

El análisis utilizó el concepto de apareamiento selectivo para comparar la coincidencia de patologías registradas a lo largo de la vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comparación con la población simulada indicó que la similitud no aleatoria entre los padres elevó en 1,8% la prevalencia total estimada de trastornos psiquiátricos. También aumentó en 12,5% la heredabilidad familiar calculada, una medida que refleja cuánto se concentra el riesgo dentro de las familias.

Esa estimación no permite anticipar que un hijo recibirá un diagnóstico. La heredabilidad familiar no anticipa casos: reúne factores que pueden contribuir a que ciertas condiciones aparezcan con más frecuencia en un grupo de parentesco.

El estudio observó que el riesgo estimado era mayor cuando ambos padres tenían un diagnóstico psiquiátrico que cuando solo uno lo tenía o ninguno lo presentaba. Esa diferencia describe un resultado de población y no reemplaza una evaluación clínica de cada familia.

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La investigación abarcó registros disponibles entre 1969 y 2017 y se limitó a parejas con hijos. Por eso, sus conclusiones no pueden extenderse automáticamente a todas las relaciones de pareja ni a las personas sin un diagnóstico registrado en el sistema de salud.

El alcance de los resultados también depende de cómo se registran los diagnósticos. La investigación utilizó información de los sistemas nacionales de salud, por lo que mide los casos que llegaron a una consulta y quedaron incorporados a esos registros. No puede incluir, con el mismo nivel de precisión, a quienes tuvieron síntomas sin recibir un diagnóstico formal.

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Los autores analizaron tanto coincidencias dentro de un mismo diagnóstico como asociaciones entre trastornos diferentes. Esa distinción es importante porque varias condiciones psiquiátricas pueden aparecer al mismo tiempo o compartir características clínicas. Para evitar que esa superposición distorsionara los resultados, el estudio la tuvo en cuenta antes de estimar el grado de similitud entre madres y padres.

El trabajo tampoco permite concluir que las personas elijan pareja en función de un diagnóstico. La semejanza observada puede estar influida por factores sociales, trayectorias de vida y experiencias compartidas que los registros no permiten reconstruir en detalle. Su principal aporte consiste en medir hasta qué punto ese patrón, independientemente de su origen, puede contribuir a concentrar determinados riesgos dentro de algunas familias.

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