Política

Martín Menem condicionó las alianzas electorales con los gobernadores para 2027 a un acuerdo sobre la agenda de reformas

El presidente de la Cámara de Diputados admitió “tensiones” respecto al armado político de cara a las próximas elecciones. Aclaró que las alianzas se harán si hay coincidencias sobre la hoja de ruta que impulsa la gestión de Milei

Martín Menem habló de la tensión con los gobernadores por las alianzas del oficialismo de cara al 2027
Guardar

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, condicionó las futuras alianzas electorales de La Libertad Avanza con los gobernadores para 2027 a que existan coincidencias sobre la agenda de reformas que promueve el presidente Javier Milei. La definición se conoció mientras la Casa Rosada negocia respaldos legislativos con los mandatarios provinciales y empieza a delinear su estrategia para el próximo año.

¿Queremos ganar una elección o queremos un país para los próximos 40 años?”, planteó Menem durante un encuentro de dirigentes libertarios que se realizó el viernes en Tigre, bajo el lema Hacia una Argentina próspera. Su discurso giró en torno a la diferencia entre construir acuerdos para una victoria electoral y alcanzar entendimientos que sostengan el programa económico e institucional del oficialismo.

PUBLICIDAD

La posición del titular de Diputados, quien además es vicepresidente nacional de La Libertad Avanza, cobra relevancia por su participación en la conducción política del partido que encabeza Karina Milei. El mensaje se inscribe en una discusión que atraviesa tanto la organización partidaria como el vínculo con los aliados: el Gobierno necesita votos en ambas cámaras para avanzar con sus proyectos, pero también debe resolver con quién competirá en cada distrito en 2027.

“Quiero ser claro sobre qué estamos pensando para adelante, porque por ahí se habla mucho, pero el armado político es un tema muy complejo, porque tiene que ver con qué es lo que queremos”, sostuvo Menem. Y agregó: “Una cosa es querer ganar y otra cosa es querer que la Argentina llegue bien en los próximos 40 años”.

PUBLICIDAD

Martín Menem es el vicepresidente de La Libertad Avanza a nivel nacional
Martín Menem es el vicepresidente de La Libertad Avanza a nivel nacional

La advertencia se produjo en un momento de conversaciones entre la Casa Rosada y gobernadores de distintos espacios. El oficialismo busca reunir respaldos para la suspensión de las PASO, el Presupuesto 2027 y otras iniciativas del Poder Ejecutivo, en negociaciones que incluyen reclamos fiscales de las provincias, demandas de gestión y diferencias sobre el contenido de los proyectos.

En paralelo, se abre otra discusión política. La mayoría de los mandatarios ya decidieron desdoblar sus comicios, mientras definen cómo conformarán sus coaliciones locales y qué relación mantendrán con una eventual candidatura de Javier Milei a la reelección. La Libertad Avanza, que preside la secretaria General Karina Milei, tendrá que decidir si presenta listas propias, comparte candidatos con fuerzas provinciales o acuerda frentes más amplios.

Menem fijó una condición para esa etapa. “Sería mucho más fácil avanzar y cerrar acuerdos rápidamente con cuanto gobernante se nos cruza y llegar a alianzas electorales. Pero si queremos que esto dure y perdure en el tiempo, lo que tenemos que hacer es tener agendas programáticas similares”, afirmó ante los participantes.

La frase trazó una diferencia entre la cooperación parlamentaria y la integración de una coalición electoral. Un gobernador puede acompañar al Gobierno en una votación puntual, incluso en una ley central para el oficialismo, sin que ese respaldo implique compartir candidatos en los comicios.

El presidente de la Cámara de Diputados detalló los puntos que deberían integrar esa agenda común: “Bajar impuestos, seguir desregulando, seguridad jurídica, previsibilidad, no cambiarle las reglas a la gente”, enumeró. Luego señaló que ese proceso comenzó de cara a 2027.

La enumeración ofreció una señal sobre los criterios con los que la conducción libertaria evaluará sus futuros acuerdos. La condición no estuvo vinculada a nombres ni candidaturas, sino al rumbo de las políticas públicas que deberían acompañar los eventuales socios. Tampoco implicó descartar negociaciones con gobernadores de fuerzas distintas al oficialismo.

Karina Milei, Martín Menem y el resto de la mesa política
Karina Milei, Martín Menem y el resto de la mesa política

El desafío para La Libertad Avanza será conducir esas conversaciones en dos planos que no siempre coinciden. En el Congreso, el Gobierno requiere mayorías construidas con bloques y legisladores de distintas provincias. En el terreno electoral, cada acuerdo involucra definiciones sobre candidatos a gobernador, legisladores nacionales, intendentes y dirigentes locales.

A ese escenario se suma el debate sobre el sistema electoral. La eventual eliminación o suspensión de las PASO, uno de los objetivos impulsados por el oficialismo, podría modificar los plazos y mecanismos para seleccionar candidatos. También podría acelerar la definición de coaliciones antes del inicio formal de la campaña, en especial en provincias donde varias fuerzas buscan asociarse a la candidatura presidencial.

La provincia de Buenos Aires también ocupó un lugar en la exposición. Menem afirmó que allí se jugará “la madre de todas las batallas”, en referencia al peso de la competencia bonaerense. El distrito concentra una porción determinante del padrón nacional y representa uno de los principales desafíos territoriales para La Libertad Avanza, que buscará ampliar su representación y disputar el gobierno provincial.

Del encuentro participaron también Santiago Oría, vinculado a la comunicación audiovisual del Presidente, y el economista Federico Domínguez. Sin embargo, la intervención de Menem excedió la actividad partidaria y dejó expuesto el criterio que la conducción libertaria pretende aplicar a quienes aspiren a integrar su armado electoral.

La definición mantuvo abierto el margen de negociación con gobernadores y otras fuerzas, aunque anticipó una distinción entre aliados legislativos y socios electorales. Mientras la Casa Rosada busca los votos para su agenda parlamentaria, Menem planteó que los acuerdos para 2027 deberán contemplar coincidencias sobre las reformas que Milei pretende profundizar en un eventual segundo mandato.

Temas Relacionados

Martín MenemLa Libertad AvanzaPASOKarina MileiElecciones 2027Elecciones ArgentinaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mensaje de la ley de Tierras: un cambio de clima social que sacude a los tres poderes del Estado

La Corte expuso un rápido giro, tras su primer fallo, y quedan en pie por ahora los límites a la venta de tierras a extranjeros. El Ejecutivo da marcha atrás con su posición inicial, para atender a sus aliados y enfrentar un avance opositor. Y el Congreso finalmente debería saldar el tema

Mensaje de la ley de Tierras: un cambio de clima social que sacude a los tres poderes del Estado

Los alfiles de Kicillof se aferran a una PASO para sucederlo y suman a intendentes clave ante una interna creciente

El gobernador bonaerense no puede buscar un tercer mandato consecutivo y ya existen más de una decena de nombres para reemplazarlo. El mecanismo que resuelva la interna definirá también los equilibrios de poder del peronismo a nivel nacional

Los alfiles de Kicillof se aferran a una PASO para sucederlo y suman a intendentes clave ante una interna creciente

La oposición advierte que el fallo de la Corte sobre la venta de tierras es provisorio e insiste con la derogación del DNU 70

También buscarán prorrogar la emergencia en Discapacidad y avanzar con una solución para las familias endeudadas. Pero el oficialismo intenta a vaciarle el quórum: presentó su propia convocatoria para el 21, donde incluirá ambos temas

La oposición advierte que el fallo de la Corte sobre la venta de tierras es provisorio e insiste con la derogación del DNU 70

El oficialismo no logra destrabar la reforma electoral y las negociaciones se acumulan sin resultados

La Libertad Avanza necesita 16 votos ajenos en el Senado para modificar el sistema electoral. Cuatro meses después de la última reunión de comisión, los acuerdos con gobernadores y bloques opositores permanecen estancados

El oficialismo no logra destrabar la reforma electoral y las negociaciones se acumulan sin resultados

El retorno de la ruta comercial Punta Arenas-Malvinas anticipa una escalada de la tensión entre Argentina y Chile

En noviembre, un buque de la naviera Easter Island viajará a las Islas con mercadería. La presión del Gobierno al Reino Unido por el petroleo y el proyecto Sea Lion, y el pedido a países de la región para bloquear el apoyo logístico a las empresas

El retorno de la ruta comercial Punta Arenas-Malvinas anticipa una escalada de la tensión entre Argentina y Chile

DEPORTES

Franco Colapinto tuvo una mala clasificación y largará 15° en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

Franco Colapinto tuvo una mala clasificación y largará 15° en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

El anuncio de Portugal sobre la sanción a Cristiano Ronaldo y el sorpresivo posteo en la cuenta de la selección

River Plate buscará ingresar a zona de Playoffs ante un Estudiantes de Río Cuarto que puede descender: hora, TV y formaciones

El insólito error de Manuel Neuer a los 8 segundos del partido de Bayern Múnich: sufrió el gol más rápido en la historia de la Bundesliga

La graciosa reacción de Checo Pérez al ver en vivo el insólito accidente de los McLaren en plena entrevista

TELESHOW

Un famoso grupo de bailarines virales africanos le cantó el “Feliz Cumpleaños” a Lali Espósito y recibió el like de la cantante

Un famoso grupo de bailarines virales africanos le cantó el “Feliz Cumpleaños” a Lali Espósito y recibió el like de la cantante

Maia Reficco confirmó su separación de Franco Colapinto y habló de los rumores de infidelidad: “Yo lo amé mucho”

La felicidad de Barby Franco y Fernando Burlando por el logro de su hija Sarah: “Después de tanto tiempo de lucha”

Anita Martínez adelantó cómo será su rol junto a Marcelo Tinelli en Dale Match: “Jugar en el vivo, sin red, sin miedo”

Teresa Donato y el desafío de contar la historia de una sobreviviente de la dictadura: “Te enfrenta con tu propia miseria”

INFOBAE AMÉRICA

La larga noche en que Panamá no durmió: el miedo y la incertidumbre impulsaron a las familias a la intemperie

La larga noche en que Panamá no durmió: el miedo y la incertidumbre impulsaron a las familias a la intemperie

“Avengers: Endgame Encore” recaudó más de USD 127 millones en su reestreno mundial antes de la llegada de Doomsday

Perros robot reforzarán los controles de Aduanas en El Salvador

Noche en blanco bajo las estrellas: Así durmieron los panameños fuera de sus casas tras el fuerte terremoto

Aeropuerto de Tocumen detiene vuelos para verificar el estado de las instalaciones tras cada réplica registrada en Panamá