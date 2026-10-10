Martín Menem condicionó las alianzas electorales con los gobernadores para 2027 a un acuerdo sobre la agenda de reformas

Martín Menem habló de la tensión con los gobernadores por las alianzas del oficialismo de cara al 2027

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El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, condicionó las futuras alianzas electorales de La Libertad Avanza con los gobernadores para 2027 a que existan coincidencias sobre la agenda de reformas que promueve el presidente Javier Milei. La definición se conoció mientras la Casa Rosada negocia respaldos legislativos con los mandatarios provinciales y empieza a delinear su estrategia para el próximo año.

“¿Queremos ganar una elección o queremos un país para los próximos 40 años?”, planteó Menem durante un encuentro de dirigentes libertarios que se realizó el viernes en Tigre, bajo el lema Hacia una Argentina próspera. Su discurso giró en torno a la diferencia entre construir acuerdos para una victoria electoral y alcanzar entendimientos que sostengan el programa económico e institucional del oficialismo.

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La posición del titular de Diputados, quien además es vicepresidente nacional de La Libertad Avanza, cobra relevancia por su participación en la conducción política del partido que encabeza Karina Milei. El mensaje se inscribe en una discusión que atraviesa tanto la organización partidaria como el vínculo con los aliados: el Gobierno necesita votos en ambas cámaras para avanzar con sus proyectos, pero también debe resolver con quién competirá en cada distrito en 2027.

“Quiero ser claro sobre qué estamos pensando para adelante, porque por ahí se habla mucho, pero el armado político es un tema muy complejo, porque tiene que ver con qué es lo que queremos”, sostuvo Menem. Y agregó: “Una cosa es querer ganar y otra cosa es querer que la Argentina llegue bien en los próximos 40 años”.

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Martín Menem es el vicepresidente de La Libertad Avanza a nivel nacional

La advertencia se produjo en un momento de conversaciones entre la Casa Rosada y gobernadores de distintos espacios. El oficialismo busca reunir respaldos para la suspensión de las PASO, el Presupuesto 2027 y otras iniciativas del Poder Ejecutivo, en negociaciones que incluyen reclamos fiscales de las provincias, demandas de gestión y diferencias sobre el contenido de los proyectos.

En paralelo, se abre otra discusión política. La mayoría de los mandatarios ya decidieron desdoblar sus comicios, mientras definen cómo conformarán sus coaliciones locales y qué relación mantendrán con una eventual candidatura de Javier Milei a la reelección. La Libertad Avanza, que preside la secretaria General Karina Milei, tendrá que decidir si presenta listas propias, comparte candidatos con fuerzas provinciales o acuerda frentes más amplios.

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Menem fijó una condición para esa etapa. “Sería mucho más fácil avanzar y cerrar acuerdos rápidamente con cuanto gobernante se nos cruza y llegar a alianzas electorales. Pero si queremos que esto dure y perdure en el tiempo, lo que tenemos que hacer es tener agendas programáticas similares”, afirmó ante los participantes.

La frase trazó una diferencia entre la cooperación parlamentaria y la integración de una coalición electoral. Un gobernador puede acompañar al Gobierno en una votación puntual, incluso en una ley central para el oficialismo, sin que ese respaldo implique compartir candidatos en los comicios.

El presidente de la Cámara de Diputados detalló los puntos que deberían integrar esa agenda común: “Bajar impuestos, seguir desregulando, seguridad jurídica, previsibilidad, no cambiarle las reglas a la gente”, enumeró. Luego señaló que ese proceso comenzó de cara a 2027.

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La enumeración ofreció una señal sobre los criterios con los que la conducción libertaria evaluará sus futuros acuerdos. La condición no estuvo vinculada a nombres ni candidaturas, sino al rumbo de las políticas públicas que deberían acompañar los eventuales socios. Tampoco implicó descartar negociaciones con gobernadores de fuerzas distintas al oficialismo.

Karina Milei, Martín Menem y el resto de la mesa política

El desafío para La Libertad Avanza será conducir esas conversaciones en dos planos que no siempre coinciden. En el Congreso, el Gobierno requiere mayorías construidas con bloques y legisladores de distintas provincias. En el terreno electoral, cada acuerdo involucra definiciones sobre candidatos a gobernador, legisladores nacionales, intendentes y dirigentes locales.

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A ese escenario se suma el debate sobre el sistema electoral. La eventual eliminación o suspensión de las PASO, uno de los objetivos impulsados por el oficialismo, podría modificar los plazos y mecanismos para seleccionar candidatos. También podría acelerar la definición de coaliciones antes del inicio formal de la campaña, en especial en provincias donde varias fuerzas buscan asociarse a la candidatura presidencial.

La provincia de Buenos Aires también ocupó un lugar en la exposición. Menem afirmó que allí se jugará “la madre de todas las batallas”, en referencia al peso de la competencia bonaerense. El distrito concentra una porción determinante del padrón nacional y representa uno de los principales desafíos territoriales para La Libertad Avanza, que buscará ampliar su representación y disputar el gobierno provincial.

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Del encuentro participaron también Santiago Oría, vinculado a la comunicación audiovisual del Presidente, y el economista Federico Domínguez. Sin embargo, la intervención de Menem excedió la actividad partidaria y dejó expuesto el criterio que la conducción libertaria pretende aplicar a quienes aspiren a integrar su armado electoral.

La definición mantuvo abierto el margen de negociación con gobernadores y otras fuerzas, aunque anticipó una distinción entre aliados legislativos y socios electorales. Mientras la Casa Rosada busca los votos para su agenda parlamentaria, Menem planteó que los acuerdos para 2027 deberán contemplar coincidencias sobre las reformas que Milei pretende profundizar en un eventual segundo mandato.

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