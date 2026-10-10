Crimen y Justicia

Estaba condenado, no volvió de una salida transitoria y cayó tras una entradera en Villa Devoto junto a un cómplice

Los delincuentes fueron arrestados por la Policía de la Ciudad. Ambos tenían graves antecedentes penales. Uno de ellos había sido sentenciado a más de dos décadas de cárcel por robo

Dos hombres con el rostro difuminado y las manos en la espalda permanecen de pie junto a puertas de madera
detuvieron a tres delincuentes con condenas tras un intento de entradera en villa devoto
Guardar

La Policía de la Ciudad desbarató una banda integrada por tres delincuentes con serios antecedentes penales, acusados de intentar cometer una entradera en el barrio porteño de Villa Devoto. Los detenidos, de 43, 41 y 35 años, acumulaban múltiples detenciones y uno de ellos tenía pedido de captura vigente por haber violado un régimen de salidas transitorias.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el hecho que desencadenó la investigación ocurrió el 3 de agosto, cuando dos hombres sorprendieron a una mujer a la salida de su edificio, en la calle Chivilcoy al 2500. Los gritos de la víctima impidieron el ingreso al inmueble, y los delincuentes escaparon con solo el manojo de llaves que ella llevaba consigo. El caso quedó en manos de la División Investigaciones Comunales 11 de la fuerza de seguridad porteña.

PUBLICIDAD

El cruce de imágenes del Centro de Monitoreo Urbano con registros de cámaras privadas dejó al descubierto que los dos atacantes contaban con un tercer cómplice al volante de un Volkswagen Fox, con el que abandonaron la zona. La trazabilidad del vehículo se interrumpió al cruzar los límites de la Ciudad de Buenos Aires, pero los datos del auto permitieron dar con su conductor: un hombre que en 2007 había sido condenado a 20 años de prisión por robo agravado y que ya había cumplido su condena.

Dos pistolas, tres cargadores, dos cartuchos, un chaleco negro, una gorra, una mochila y un cortapernos sobre una mesa
Tenían uniformes de policías

El sujeto fue detenido nuevamente el pasado 22 de septiembre por un robo por escalamiento y quedó alojado en la Unidad Penitenciaria de Florencio Varela.

PUBLICIDAD

A partir del material visual recopilado, peritos de la División Análisis de Patrones Delictuales lograron identificar a otro de los involucrados: un hombre de 43 años con 35 fojas de reincidencias y una extensa trayectoria delictiva que incluyó múltiples condenas hasta que, en 2021, fue sentenciado a una pena unificada de 6 años y 7 meses de prisión. Al recuperar la libertad reincidió, y recibió una pena adicional de 1 año y 3 meses.

Con esos datos, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 21, a cargo del juez Marcos Andrés Fernández y la Secretaría Nº165, a cargo de Fernando Rinaldi, ordenaron la detención del sospechoso. Sólo restaba dar con él.

Fue así que, de acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, los efectivos montaron una vigilancia en torno a su domicilio en avenida Rivadavia al 4200, en el barrio de Almagro, y lo localizaron a unas cinco cuadras de allí, en la calle Quito al 4000, junto a otro hombre que los mismos investigadores reconocieron como otro de los sospechosos del intento de entradera.

Dos pistolas negras, tres cargadores metálicos, cinco balas y dos cartuchos sobre un mantel estampado de nochebuenas
Les secuestraron armas

Al solicitarle la documentación, ese sospechoso proporcionó un nombre que no era el suyo: había dado el de su hermano para ocultar que tenía un pedido de captura activo del Juzgado Nacional de Ejecución Penal 1. Desde el 4 de julio pasado, el hombre figuraba como prófugo por no haberse presentado en la Unidad Penal 19 del Servicio Penitenciario Federal (SPF) tras una salida transitoria, mientras cumplía una condena de 8 años y 6 meses por robo agravado.

Los allanamientos

Los allanamientos realizados en ambos domicilios arrojaron el hallazgo de varios elementos. En el departamento de Rivadavia al 4200 se secuestró una pistola semiautomática Walther calibre 9 milímetros —presuntamente la usada para amenazar a la víctima—, cinco cartuchos del mismo calibre, dos cartuchos de escopeta, una réplica de pistola semiautomática, una gorra similar a la de la Policía de la Ciudad, una funda táctica de chaleco antibalas y una tijera cortacandados.

Dos bolsos negros, nueve llaves alineadas y varios relojes de pulsera colocados sobre papel en el suelo
Parte de los elementos que les descubrieron

En el domicilio de Quito al 4000, los oficiales hallaron dos morrales: uno con nueve llaves de vivienda con restos de parafina —insumo utilizado para confeccionar moldes de duplicado—, otro con ocho relojes, y un maletín que se presume fue empleado por uno de los acusados el día del intento de entradera. El juzgado dispuso el secuestro de todos los elementos encontrados en ambas diligencias.

Temas Relacionados

Últimas noticiasPolicía de la CiudadladronesrobosVilla DevotoEntraderas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Choque e incendio en la Panamericana: hay un muerto y un herido a la altura de Vicente López

El siniestro ocurrió a 400 metros al norte del acceso por la calle Ugarte, sentido provincia. Uno de los conductores, de 21 años, estaba alcoholizado. El hombre que falleció tenía 48 años

Choque e incendio en la Panamericana: hay un muerto y un herido a la altura de Vicente López

Pidieron llevar a juicio a una obstetra de 87 años acusada de alterar las inscripciones de nacimiento de dos mujeres

Los certificados médicos analizados fueron expedidos en 1981 y 1982. En ambos, los padres de las denunciantes figuraban como padres biológicos, pese a que no lo eran. Por eso, se abrió una convocatoria para encontrar a sus madres

Pidieron llevar a juicio a una obstetra de 87 años acusada de alterar las inscripciones de nacimiento de dos mujeres

Vodka con pastillas y falsas coimas policiales: la gira criminal de una viuda negra de Flores y su “carnada” menor de edad

Natalia Callamullo espera ir a juicio por una serie de ataques en bares y discotecas. Su cómplice pactó una pena menor en la Justicia. El ridículo error que terminó con ambas mujeres presas

Vodka con pastillas y falsas coimas policiales: la gira criminal de una viuda negra de Flores y su “carnada” menor de edad

“Creí que el amor era eso”: el duro relato de la mujer que denunció a su pareja por amenazarla con armas y golpearla en Tapalqué

Rodrigo Daniel Carrica permanece alojado en una comisaría de Saladillo y se negó a declarar. La víctima reconstruyó en diálogo con Infobae los episodios de violencia que vivió y reveló cómo fue amenazada durante una videollamada. La foto que compromete al acusado

“Creí que el amor era eso”: el duro relato de la mujer que denunció a su pareja por amenazarla con armas y golpearla en Tapalqué

Detuvieron a una joven acusada de haber asesinado a su novio durante una discusión en Córdoba

El hecho ocurrió este viernes por la tarde en el barrio 1° de Mayo y la Fiscalía investiga las circunstancias en las que se desencadenó la agresión

Detuvieron a una joven acusada de haber asesinado a su novio durante una discusión en Córdoba

DEPORTES

El anuncio de Portugal sobre la sanción a Cristiano Ronaldo y el sorpresivo posteo en la cuenta de la selección

El anuncio de Portugal sobre la sanción a Cristiano Ronaldo y el sorpresivo posteo en la cuenta de la selección

Franco Colapinto tuvo una mala clasificación y largará 15° en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

River Plate buscará ingresar a zona de Playoffs ante un Estudiantes de Río Cuarto que puede descender: hora, TV y formaciones

El insólito error de Manuel Neuer a los 8 segundos del partido de Bayern Múnich: sufrió el gol más rápido en la historia de la Bundesliga

La graciosa reacción de Checo Pérez al ver en vivo el insólito accidente de los McLaren en plena entrevista

TELESHOW

Un famoso grupo de bailarines virales africanos le cantó el “Feliz Cumpleaños” a Lali Espósito y recibió el like de la cantante

Un famoso grupo de bailarines virales africanos le cantó el “Feliz Cumpleaños” a Lali Espósito y recibió el like de la cantante

Maia Reficco confirmó su separación de Franco Colapinto y habló de los rumores de infidelidad: “Yo lo amé mucho”

La felicidad de Barby Franco y Fernando Burlando por el logro de su hija Sarah: “Después de tanto tiempo de lucha”

Anita Martínez adelantó cómo será su rol junto a Marcelo Tinelli en Dale Match: “Jugar en el vivo, sin red, sin miedo”

Teresa Donato y el desafío de contar la historia de una sobreviviente de la dictadura: “Te enfrenta con tu propia miseria”

INFOBAE AMÉRICA

“Avengers: Endgame Encore” recaudó más de USD 127 millones en su reestreno mundial antes de la llegada de Doomsday

“Avengers: Endgame Encore” recaudó más de USD 127 millones en su reestreno mundial antes de la llegada de Doomsday

Perros robot reforzarán los controles de Aduanas en El Salvador

Noche en blanco bajo las estrellas: Así durmieron los panameños fuera de sus casas tras el fuerte terremoto

Aeropuerto de Tocumen detiene vuelos para verificar el estado de las instalaciones tras cada réplica registrada en Panamá

Las autoridades sanitarias dominicanas notifican un marcado repunte de tosferina y leptospirosis en lo que va de 2026