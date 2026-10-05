La meningitis puede ser mortal: los síntomas de alerta y la importancia de la vacunación

Cerca de una de cada seis personas que contraen meningitis bacteriana muere por complicaciones de la infección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 5 de octubre, Día Mundial de la Meningitis, vuelve a ponerse el foco en una enfermedad que puede ser mortal. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la considera un desafío para la salud pública mundial y advierte que las vacunas constituyen la herramienta más eficaz para lograr una protección duradera.

La meningitis puede ser causada por bacterias, virus, hongos y parásitos. Entre esas variantes, la meningitis bacteriana concentra una preocupación particular: cerca de una de cada seis personas que la contraen muere y una de cada cinco enfrenta complicaciones graves, de acuerdo con la OMS.

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La enfermedad puede alcanzar a personas de todas las edades

La meningitis puede afectar a cualquier persona, en cualquier lugar y a cualquier edad. Sin embargo, los microorganismos responsables cambian según la edad, el sistema inmunitario y el grado de exposición al riesgo. A su vez, esas condiciones pueden estar vinculadas con el lugar de residencia y las condiciones de vida.

Los recién nacidos tienen una vulnerabilidad mayor frente a las infecciones por estreptococo del grupo B. En niños y adolescentes, el riesgo se concentra en el meningococo, el neumococo y Haemophilus influenzae. El neumococo y el meningococo también explican la mayor parte de los casos de meningitis bacteriana entre los adultos.

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La Organización Mundial de la Salud considera a las vacunas como la herramienta más eficaz contra la meningitis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas inmunodeprimidas o que viven con VIH presentan un riesgo más alto de padecer distintos tipos de meningitis. La mayor carga de enfermedad se registra en el cinturón africano de la meningitis, una región del África subsahariana que se extiende desde Senegal hasta Etiopía y mantiene un riesgo elevado de epidemias recurrentes de meningitis meningocócica.

En 2025, 24 de los 26 países que integran la red de vigilancia reforzada de ese cinturón notificaron a la OMS 21.526 casos sospechosos y 971 muertes. La cifra equivale a una tasa de letalidad del 4,5 %.

Los brotes de meningitis meningocócica aparecen en distintas regiones del mundo y suelen producirse con mayor frecuencia cuando existen condiciones de riesgo que reúnen a muchas personas en espacios próximos. Entre esos escenarios figuran las zonas mineras, las concentraciones masivas —como eventos religiosos o deportivos—, los ámbitos donde residen refugiados o personas desplazadas, las instituciones cerradas, los campamentos militares, los mercados de gran circulación y las zonas fronterizas con alta migración.

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Fiebre, vómitos y rigidez en el cuello requieren atención inmediata

En bebés y recién nacidos, los posibles signos de meningitis incluyen fiebre alta, llanto constante, sueño excesivo o irritabilidad, dificultad para despertarse, inactividad o lentitud, imposibilidad de despertarse para comer, mala alimentación, vómitos, una protuberancia en la fontanela —el punto blando en la parte superior de la cabeza— y rigidez corporal y de cuello, según Mayo Clinic.

La rigidez en el cuello y la fiebre alta exigen una consulta médica inmediata para evitar secuelas graves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La consulta médica debe ser inmediata si una persona presenta fiebre, dolor de cabeza intenso que no desaparece, confusión, vómitos o rigidez en el cuello. La meningitis bacteriana puede causar la muerte en pocos días si no recibe tratamiento antibiótico inmediato; además, una demora en la atención incrementa el riesgo de daño cerebral a largo plazo.

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Quienes hayan estado en contacto cercano con una persona con meningitis —por ejemplo, un familiar, alguien con quien conviven o trabajan— deben hablar con un profesional de la salud. En algunos casos, pueden requerirse medicamentos para prevenir la infección.

En Argentina, la vacuna antimeningocócica conjugada tetravalente ACYW está disponible de forma gratuita en el Calendario Nacional de Vacunación. El Ministerio de Salud la incluye para proteger contra las infecciones graves provocadas por el meningococo, conocidas como enfermedad meningocócica invasiva, y sus posibles complicaciones.

El esquema contempla dos estrategias según la etapa de la vida. Para los lactantes, prevé una primera dosis a los 3 meses, una segunda a los 5 meses y un primer refuerzo a los 15 meses. Estas aplicaciones buscan proteger al grupo con mayor vulnerabilidad y mayor riesgo de enfermar y morir.

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La cobertura de la vacuna antimeningocócica en adolescentes argentinos se mantiene distante de la meta del noventa y cinco por ciento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los adolescentes, corresponde una dosis única a los 11 años, destinada a quienes cumplen esa edad entre enero y diciembre del año en curso. Se trata de una medida complementaria que protege de manera directa al grupo vacunado y apunta a reducir la transmisión de la bacteria desde los adolescentes, quienes son portadores más frecuentes del meningococo en la nariz y las fauces, hacia los lactantes. De ese modo, también ofrece protección indirecta a las personas no vacunadas.

Días atrás, en declaraciones a Infobae, el doctor Fernando Burgos, presidente de la Subcomisión de Medios y Comunicación de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) e integrante del departamento científico de la Fundación Vacunar, señaló que las coberturas de vacunación del país mejoraron durante 2025, aunque persiste una brecha en las edades mayores.

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“Si bien las coberturas de vacunación en la Argentina mejoraron en 2025, persiste una brecha importante en edades mayores”, afirmó Burgos. La cobertura de la vacuna antimeningocócica a los 11 años pasó del 51,9 % en 2024 al 57,1 % en 2025, una proporción que, según el especialista, continúa “muy lejos de la meta del 95 %”.

Burgos agregó que la epidemiología meningocócica argentina continúa bajo vigilancia porque la vacuna ACYW no cubre todos los serogrupos. Entre 2023 y 2024, indicó, predominó el serogrupo B entre los lactantes y el serogrupo C en algunas regiones.

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