El canibalismo de pareja impulsa la evolución de estrategias reproductivas en pulpos

El comportamiento reproductivo de los pulpos refleja una adaptación evolutiva frente al riesgo de canibalismo posapareamiento en los océanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comportamiento reproductivo de los pulpos ha intrigado a la comunidad científica durante décadas por sus particulares mecanismos de defensa ante riesgos durante el apareamiento. En particular, los machos de estos cefalópodos han desarrollado una estrategia que destaca: emplean un brazo especializado, conocido como hectocotylus, que les permite fecundar a la hembra manteniendo una distancia prudencial según la revista científica Science.

La razón de este comportamiento es evidente: las hembras, generalmente de mayor tamaño, pueden atacar y devorar a los machos después del apareamiento, convirtiendo el encuentro en un evento peligroso para los machos.

Esta adaptación reproductiva, ampliamente estudiada y documentada, refleja la influencia del riesgo de canibalismo sobre la naturaleza solitaria y agresiva de los pulpos cuando comparten espacio.

De acuerdo con un reportaje de la revista National Geographic España, esta dinámica pone de manifiesto que los conflictos severos en las relaciones de pareja no son exclusivos de los seres humanos; sin embargo, el uso del término “relaciones tóxicas” aquí se refiere únicamente a la hostilidad física y concreta registrada en la naturaleza marina.

Lejos de recurrir a exhibiciones visuales o contactos prolongados, estos animales han perfeccionado la rapidez y la distancia como principales mecanismos para evitar el desenlace fatal del canibalismo posapareamiento. Así, los encuentros reproductivos entre pulpos representan una respuesta directa y adaptativa a la amenaza que implica la agresión de la pareja durante la reproducción.

Un estudio de la Universidad de Harvard revela que el hectocotylus cumple también una función sensorial, permitiendo localizar a la hembra sin contacto visual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Descubrimiento del papel sensorial del hectocotylus en la reproducción

Un hallazgo reciente ha ampliado la comprensión sobre el apareamiento de los pulpos: el hectocotylus, antes considerado únicamente como el “brazo reproductor” del macho, cumple también una función sensorial esencial.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Harvard publicó que este brazo no solo deposita esperma, sino que puede localizar a la hembra sin contacto visual. Según los investigadores, esto constituiría una adaptación evolutiva para disminuir el riesgo de ataques durante el apareamiento.

El estudio indica que el hectocotylus funciona similar a una lengua, siendo capaz de explorar el entorno químicamente hasta detectar el oviducto de la hembra. Nicholas Bellono, autor principal de la investigación, explicó: “Tiene sentido que el brazo sea tanto el sensor como el órgano de apareamiento”. Este mecanismo, según los científicos, no tiene precedentes conocidos entre otras especies.

El hallazgo permite comprender cómo los pulpos han desarrollado herramientas anatómicas y sensoriales que les permiten reproducirse de forma eficiente y segura en condiciones hostiles. El hectocotylus, por tanto, es también un sistema de detección optimizado para la supervivencia en entornos marinos con riesgo de agresión.

Los experimentos con pulpo de dos manchas de California confirman que la detección química sustituye plenamente al estímulo visual durante el apareamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias de supervivencia sexual observadas en experimentos

Durante los experimentos realizados por los investigadores con ejemplares de pulpo de dos manchas de California (Octopus bimaculoides), se utilizó un entorno controlado con barreras opacas que impedían cualquier señal visual.

A pesar de la ausencia de contacto visual, los machos extendieron su hectocotylus por orificios para iniciar la cópula de manera precisa, lo que demostró la eficacia del estímulo químico sobre el visual.

El comportamiento fue coherente incluso en total oscuridad, lo que refuerza la primacía de la detección química para localizar a la pareja. El estudio subraya la amenaza constante de canibalismo en estos animales solitarios y agresivos. La rapidez y precisión en la acción minimizan el tiempo de exposición al peligro, incrementando la probabilidad de supervivencia del macho tras la cópula.

Importancia de la progesterona y los sensores CRT1 en el apareamiento

El análisis detallado de la piel y los ovarios de las hembras permitió a los científicos identificar la progesterona como el componente químico central en el proceso reproductivo de los pulpos. Los brazos de los machos solo reaccionan ante esta hormona, ignorando otras sustancias similares.

Incluso en ausencia de una hembra física, los ejemplares masculinos intentaron interactuar con tubos que contenían la señal química, lo que subraya la especificidad del estímulo.

El estudio identificó además la presencia de receptores específicos llamados sensores CRT1 en el extremo del hectocotylus. Estos han evolucionado rápidamente dentro del grupo de moluscos.

Los investigadores de la Universidad de Harvard explican que los CRT1 permiten a diferentes especies de pulpos sintonizar señales químicas particulares, facilitando así el reconocimiento entre individuos compatibles para el apareamiento.

La especialización del sistema sensorial del pulpo favorece el aislamiento reproductivo, reforzando la diferenciación genética en la biodiversidad marina (Chelsea Bennice/Roger Hanlon)

Este mecanismo diferenciado es esencial para mantener barreras reproductivas y evitar el cruce con especies incompatibles, asegurando la continuidad genética de cada población. La precisión con que el hectocotylus responde a la progesterona y la función de los sensores CRT1 prueban la especialización del sistema reproductivo de los pulpos según las demandas de su entorno.

Implicaciones evolutivas y aislamiento reproductivo

El descubrimiento del sistema sensorial y reproductivo de los pulpos aporta datos clave sobre cómo los mecanismos biológicos influyen en la biodiversidad marina. Las señales químicas detectadas por el hectocotylus permiten codificar tanto el sexo como la identidad de la especie, lo que favorece un reconocimiento específico durante el apareamiento y refuerza el aislamiento reproductivo en el océano.

La evolución hacia una reproducción con sexos definidos y transferencia directa de espermatóforos ha impactado la adaptación sensorial de los pulpos. Según los investigadores de la Universidad de Harvard, la evolución acelerada de los sensores CRT1 y la optimización en la detección de señales químicas exclusivas reflejan la presión adaptativa.

El hallazgo se produjo al observar el comportamiento natural de varios ejemplares en laboratorio, mostrando cómo la observación experta puede transformar el entendimiento de los procesos evolutivos.