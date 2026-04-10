Superbacterias: cómo prevenir las infecciones que matan a cuatro de cada diez pacientes internados

Un estudio de la Sociedad Argentina de Infectología revela una mortalidad del 41% en infecciones por bacterias resistentes en hospitales del país/ EPA/Julian Stratenschulte/Archivo

Las “superbacterias” son patógenos que cuentan con mecanismos que les permiten sobrevivir a la acción de los antibióticos. Eso dificulta el tratamiento de las infecciones y aumenta el riesgo de que los pacientes sufran complicaciones y mueran.

Investigadores médicos que forman parte de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) analizaron el impacto de infecciones causadas por un tipo de bacterias resistentes y evaluaron qué ocurre con el acceso a los tratamientos más efectivos en hospitales de la Argentina.

Se concentraron en las infecciones en sangre causadas por bacterias Enterobacterales productoras de la enzima metalo-β-lactamasa, como Klebsiella pneumoniae, Serratia marcescens y otros gérmenes resistentes.

Las superbacterias productoras de metalo-β-lactamasa como Klebsiella pneumoniae dificultan el tratamiento y aumentan los riesgos de complicaciones médicas./Archivo REUTERS/Agustin Marcarian

Recopilaron datos de 140 pacientes internados en 22 centros de salud y hospitales entre 2020 y 2022 y descubrieron que la tasa de mortalidad a 30 días fue del 41%, una cifra considerada alta y consistente con reportes internacionales previos. Lo publicaron en la revista Open Forum Infectious Diseases de la Universidad de Oxford.

Además, identificaron que la combinación de los antibióticos ceftazidima-avibactam y aztreonam se asoció a una mayor supervivencia de los pacientes en comparación con otros tratamientos.

Resistencia invisible, amenaza global

La combinación de los antibióticos ceftazidima-avibactam y aztreonam se asocia a mayor supervivencia en pacientes argentinos con infecciones graves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La resistencia a los antimicrobianos (como los antibióticos), ocurre cuando bacterias, virus, hongos o parásitos dejan de responder a los medicamentos diseñados para eliminarlos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esto provoca que las infecciones sean mucho más difíciles de tratar y aumenta el riesgo de que se propaguen, causen enfermedades más graves o incluso la muerte.

La OMS ya advirtió que la resistencia a los antimicrobianos (RAM) es una de las amenazas de salud pública más importantes del siglo XXI, ya que pone en riesgo los avances logrados en la medicina y la capacidad de controlar las infecciones.

El problema de la resistencia en Argentina

El estudio EmBARCAR analiza mortalidad y manejo clínico de infecciones en sangre por enterobacterias resistentes en 22 hospitales de Argentina./Archivo NIAID

El equipo de SADI intentó entender mejor cómo afectan a los pacientes las infecciones en sangre causadas por bacterias resistentes llamadas Enterobacterales productoras de metalo-β-lactamasa.

Para eso, pusieron en marcha el estudio EmBARCAR. Quisieron conocer la mortalidad, los factores asociados y el manejo clínico en hospitales de Argentina. Además, quisieron comparar la efectividad de diferentes tratamientos disponibles.

El estudio fue observacional y multicéntrico. Se realizó en 22 hospitales. Incluyó a pacientes adultos que tenían infecciones en sangre confirmadas por bacterias Enterobacterales productoras de metalo-β-lactamasa.

Los investigadores insisten en la necesidad de asegurar el acceso y la disponibilidad de antibióticos de última generación en hospitales argentinos (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Recopilamos información clínica, microbiológica y de tratamiento de cada paciente. Analizaron datos como enfermedades previas, gravedad del cuadro, tipo de bacteria y antibióticos utilizados”, contó a Infobae uno de los líderes del trabajo, el médico Martín Stryjewski, de la comisión directiva de SADI y ex-jefe de internación de CEMIC.

Luego, aplicaron herramientas estadísticas para comparar la mortalidad y evaluar el impacto de diferentes combinaciones de antibióticos. Así identificaron qué factores se relacionaron con mejores o peores resultados.

Cuando la resistencia desafía a la medicina

Los expertos consideran que mejorar el diagnóstico y optimizar el uso de antibióticos es clave para reducir la mortalidad y frenar las superbacterias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los resultados principales fue que casi la mitad de los pacientes con estas infecciones graves murieron dentro de los 30 días. Esto muestra lo difícil que es controlar a estas bacterias en hospitales.

Otro hallazgo importante fue que la mayoría de las infecciones fueron causadas por la bacteria Klebsiella pneumoniae, que suele ser muy resistente a los antibióticos comunes. Ese tipo de microbio complica mucho el tratamiento.

Además, los investigadores identificaron que quienes recibieron una combinación de dos antibióticos (ceftazidima-avibactam y aztreonam) tuvieron más posibilidades de sobrevivir en comparación con otros tratamientos.

Es decir, el riesgo de morir se redujo en un 82% para quienes recibieron esa combinación en comparación con otros esquemas, según los resultados ajustados del estudio.

Los investigadorees recomendaron priorizar el acceso a la combinación de aztreonam y avibactam para tratar infecciones graves por bacterias resistentes.(Freepik)

Tras evaluar los resultados, “consideramos que es necesario que se priorice el acceso a la combinación de aztreonam y avibactam para tratar las infecciones graves como las que estudiamos en nuestro trabajo. Es clave que se asegure la disponibilidad de estos medicamentos en los hospitales”, resaltó el primer autor, Ezequiel Córdova, médico infectólogo del Hospital Argerich de Buenos Aires y miembro de SADI.

Las principales limitaciones del estudio fueron su diseño observacional, que no permite probar relaciones de causa y efecto con certeza, y la falta de confirmación molecular en todos los casos. Además, hubo diferencias en los métodos diagnósticos entre los hospitales participantes.

Entre las limitaciones, se destaca que el estudio fue observacional y no todos los casos tuvieron confirmación molecular del mecanismo de resistencia/Archivo University Medical Center Utrecht

El financiamiento del estudio EmBARCAR provino de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI). No se reportaron fondos de la industria farmacéutica ni de otros organismos externos para el desarrollo de la investigación.

También colaboraron Juan Pablo Balbuena, Analia Mykietiuk, Javier Farina, Marcelo Gañete, Pablo Scapellato, María Inés Lespada, Esteban Nannini, Rosa Contreras, Eleonora Cunto, Laura Barcelona, Fernando Pasteran y Claudia Salgueira.

En tanto, Martín Hojman, Miriam Blanco, Horacio López Alegre, William Cox Fernández, Cecilia Ezcurra, Darío Godoy, María Biglia, María José Lopez Furst, Gustavo Méndez, María Aguirre Ríos, Javier Altclas y César Sánchez también fueron coautores.

En las conclusiones, los investigadores remarcaron que se necesitan también estrategias para mejorar el diagnóstico y optimizar el uso de antibióticos.

Esas medidas ayudarían a reducir la mortalidad y controlar mejor las superbacterias resistentes.