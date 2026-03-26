Ciencia

Respiración, resiliencia y control mental: los secretos detrás del rendimiento de soldados bajo máxima presión

Una investigación revela la importancia de la inteligencia emocional para mantener la calma durante situaciones críticas

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Imagen dividida. Izquierda: Soldado visiblemente estresado con manos en la cabeza en zona de combate. Derecha: Soldado tranquilo, apuntando un rifle tras una barrera.
La capacitación emocional fortalece la toma de decisiones, la resiliencia mental y la precisión durante tareas críticas bajo presión extrema en fuerzas militares de élite - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio reciente de la Universidad de Queensland confirma que la formación en inteligencia emocional reduce el estrés fisiológico y eleva el rendimiento de soldados de fuerzas especiales sometidos a escenarios de alta presión. La investigación, difundida en Scientific Reports, señala mejoras comprobables en la regulación emocional y la precisión de tareas bajo condiciones extremas.

La capacitación en inteligencia emocional demostró que, en ocupaciones de gran exigencia como las Fuerzas Especiales australianas, disminuye los niveles de cortisol (un marcador biológico del estrés) y optimiza habilidades para tomar decisiones, retener información, resolver problemas y tolerar el dolor físico en ambientes de alto riesgo. Estos avances, según la Universidad de Queensland, pueden aplicarse en otros sectores expuestos a estrés crónico o demandante, reforzando la salud psicológica y el desempeño sostenido en contextos desafiantes.

Un grupo de militares en uniforme practica ejercicios de inteligencia emocional en una sala de formación, con un instructor y cartas de emoji en las mesas.
El grupo de soldados entrenado en inteligencia emocional logró una mejora del 83% en tiro, cálculo mental y tolerancia al dolor respecto al grupo de control - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios del entrenamiento en inteligencia emocional en fuerzas especiales

De acuerdo con la profesora Jemma King, de la Facultad de Psicología de la Universidad de Queensland, el entrenamiento en inteligencia emocional, tradicionalmente útil para atletas y pilotos de élite, “presenta beneficios tangibles también para quienes trabajan en entornos laborales de alta complejidad y presión”.

La investigación se centró en soldados australianos de élite, que participaron en un programa de 15 horas enfocado en reconocer, comprender y regular emociones. El entrenamiento incluyó ejercicios prácticos para fortalecer estas capacidades durante simulaciones de combate y tareas tácticas complejas, donde los participantes lograron mantener la calma y ejecutar acciones precisas incluso bajo estrés extremo.

En ocupaciones de alto riesgo como el sector militar, el agotamiento y los trastornos vinculados al estrés afectan a un porcentaje considerablemente mayor que la media poblacional. Scientific Reports recoge que, en profesiones como la de soldado o personal de emergencias, la incidencia de trastornos psicológicos y bajas laborales por estrés supera en casi el doble a la de la población general.

Seis soldados en uniforme de camuflaje meditan sentados en círculo sobre un suelo rocoso, con cascos a su lado, al atardecer en un campamento militar.
La integración de la formación emocional en el adiestramiento profesional aporta herramientas prácticas para reducir el estrés, mejorar el bienestar y aumentar el rendimiento en entornos laborales críticos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reducción del estrés y mejoras en el rendimiento operativo

El estudio, dirigido por King y la profesora asociada Yiqiong Li, asignó aleatoriamente a 66 soldados para recibir formación en inteligencia emocional o un entrenamiento convencional. Los participantes del primer grupo siguieron una rutina basada en respiración, ejercicios de reconocimiento emocional y prácticas orientadas a la resiliencia mental.

Se midieron sus niveles de cortisol antes, durante y después de tres pruebas exigentes: tiro con factores distractores, ejercicios de atención bajo fuego y rappel cargando equipo de combate. El grupo entrenado en inteligencia emocional mostró bajadas significativas en cortisol frente al grupo de control, especialmente en momentos de anticipación y ejecución de tareas críticas.

La diferencia de resultados fue especialmente marcada en tres áreas de desempeño. En la prueba de tiro, el 94,1% de los soldados entrenados alcanzó la meta con éxito, comparado con 51,6% de quienes recibieron la formación estándar. En cálculo mental bajo estrés, el 56% del grupo de inteligencia emocional resolvió correctamente la tarea, frente al 19% del grupo convencional. En la prueba de tolerancia al dolor, el tiempo promedio de resistencia fue un 72% superior (alrededor de 50,9 minutos contra 29,1 minutos).

Un soldado australiano con uniforme camuflado y casco apunta un rifle con mira óptica. Detrás, otros soldados disparan en un entorno urbano con humo y chispas.
La formación en inteligencia emocional mejora la atención, la autorregulación y el desempeño operativo durante simulaciones de combate y tareas de alto riesgo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la medición del impacto, se empleó el modelo MSCEIT, que evalúa la habilidad emocional desde una perspectiva objetiva, en lugar de la autopercepción subjetiva. La Universidad de Queensland subraya que este enfoque refuerza el valor de las intervenciones para el bienestar laboral y sugiere diferencias claras frente a métodos menos respaldados por la experimentación.

Aplicaciones en ambientes laborales con alto nivel de exigencia

Según los autores, los efectos positivos del entrenamiento en inteligencia emocional pueden trasladarse a otros campos, como empresas, organismos gubernamentales y servicios de emergencia. “Reducir el estrés y mejorar la autorregulación ayuda a disminuir el agotamiento y la tensión psicológica, factores responsables de altas tasas de ausentismo y rotación”, explicó Li en una declaración recogida por la Universidad de Queensland.

Programas de este tipo resultarían especialmente útiles en sectores donde se requiere tomar decisiones rápidas y gestionar presiones intensas, desde el liderazgo corporativo hasta la medicina de emergencia. En estos escenarios, la formación emocional puede fortalecer la capacidad de los equipos para mantener un rendimiento óptimo sin comprometer su salud mental.

Dos soldados en uniforme de camuflaje y protectores auditivos apuntan pistolas en un campo de tiro interior, con objetivos de silueta y casquillos de bala visibles.
El modelo MSCEIT utilizado en la investigación evalúa objetivamente la habilidad emocional, distinguiéndose de métodos subjetivos empleados previamente en el sector - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe también menciona barreras como el estigma asociado a solicitar apoyo en ocupaciones de alto riesgo, por lo que recomienda integrar la formación en inteligencia emocional como parte rutinaria del adiestramiento profesional, aportando herramientas prácticas y transferibles al día a día laboral.

En síntesis, los resultados avalan que el entrenamiento en inteligencia emocional, más allá de fomentar el autoconocimiento, se consolida como una intervención que impacta directamente sobre el estrés biológico y el rendimiento clave en contextos laborales críticos.

En la nueva realidad donde la tecnología es accesible globalmente, las competencias emocionales emergen como condición indispensable para liderar y generar confianza en situaciones imprevistas. El liderazgo efectivo en entornos cambiantes parece requerir tanto solidez emocional como dominio técnico, abriendo nuevas perspectivas para quienes apuestan por el desarrollo integral y el bienestar dentro de equipos de alto rendimiento.

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