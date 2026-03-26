¿Aprender o moverse? Cómo el cerebro puede decidir en milisegundos qué debe hacer

La interacción entre dopamina y acetilcolina en el cerebro determina en solo 10 milisegundos si se prioriza el aprendizaje o la acción (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el cerebro, muchos procesos ocurren en fracciones de segundo sin intervención consciente. Un nuevo estudio muestra que, en apenas 10 milisegundos, la interacción entre señales químicas puede inclinar al sistema hacia el aprendizaje o hacia la acción. La diferencia es mínima, pero sus efectos pueden ser determinantes.

La investigación, publicada en la revista Nature Neuroscience y liderada por científicos de New York University, identificó que esta distinción depende de la relación entre dos neurotransmisores: la dopamina y la acetilcolina. Según los resultados, no solo importa su presencia, sino el momento exacto en que actúan.

Una sincronización que orienta la conducta

El trabajo muestra que el cerebro responde según el instante en que estas señales coinciden. Si se alinean dentro de una ventana temporal específica, se refuerza el aprendizaje. Si lo hacen en otro momento, se favorece la acción.

Para entenderlo mejor, puede pensarse en una situación cotidiana: suena el timbre de tu casa. En ese instante, el cerebro debe resolver rápidamente si ese sonido es relevante o si corresponde actuar de inmediato, por ejemplo, ir a abrir.

El estudio publicado en Nature Neuroscience revela que la sincronía temporal entre neurotransmisores define conductas claves del sistema nervioso (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese margen mínimo, la interacción entre señales químicas inclina la respuesta hacia incorporar la experiencia o ejecutar el movimiento.

Este hallazgo aporta una explicación concreta a una pregunta que durante años intrigó a la neurociencia: cómo una misma sustancia puede participar tanto en el aprendizaje como en el control motor.

El rol dual de la dopamina

La dopamina es una molécula clave en el funcionamiento del sistema nervioso. Interviene en la motivación, el aprendizaje basado en recompensas y la regulación del movimiento. Hasta ahora, no estaba claro cómo podía cumplir funciones tan distintas sin interferencias.

El estudio sugiere que la clave no está solo en qué hace, sino en cuándo lo hace. Su efecto depende del contexto temporal en el que interactúa con otras señales.

Científicos de la New York University identifican cómo el cerebro resuelve en milisegundos entre incorporar una experiencia o ejecutar un movimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la acetilcolina participa en procesos vinculados con la memoria y la activación muscular. La combinación de ambas, en distintos momentos, permite coordinar funciones complejas sin generar conflicto.

Cómo se descubrió este mecanismo

Para analizar este fenómeno, el equipo realizó pruebas con ratas entrenadas en una tarea que combinaba aprendizaje y desplazamiento. Los animales debían interpretar sonidos y moverse para obtener agua. Durante estas pruebas, los investigadores registraron en tiempo real la actividad de ambos neurotransmisores, lo que permitió observar cómo variaban sus niveles según la conducta.

Los resultados mostraron que, cuando la dopamina coincidía con una disminución de la acetilcolina, se reforzaba el aprendizaje. En cambio, cuando coincidía con un aumento, se potenciaba la ejecución del movimiento.

El estudio fue liderado por Christine Constantinople y contó con la participación de Hee Jae Jang, Carla Golden y Royall McMahon Ward. Utilizaron técnicas avanzadas para medir la actividad química mientras los animales realizaban tareas complejas.

El trabajo experimental utilizó ratas entrenadas para demostrar cómo la dopamina potencia el aprendizaje o el movimiento según los niveles de acetilcolina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo establece que existe una ventana temporal de aproximadamente 10 milisegundos que define el resultado. Dentro de ese intervalo, el cerebro organiza su respuesta.

Este nivel de precisión permite coordinar conductas de forma eficiente y ayuda a explicar por qué pequeñas alteraciones en este sistema pueden tener consecuencias significativas.

Cuando esa sincronización falla, pueden aparecer trastornos que afectan tanto el movimiento como la capacidad de aprendizaje.

Qué implica para enfermedades neurológicas

Los resultados abren nuevas perspectivas para comprender afecciones como la enfermedad de Parkinson, donde la dopamina cumple un papel central. También podrían aportar información relevante sobre otros trastornos, como la depresión o la esquizofrenia.

Un mejor conocimiento de esta interacción podría orientar el desarrollo de tratamientos más precisos. En lugar de actuar de forma general, las futuras terapias podrían enfocarse en restaurar la sincronía entre estas señales, interviniendo de manera más directa sobre los mecanismos que originan los síntomas.

Comprender la sincronía entre neurotransmisores permitiría el desarrollo de tratamientos más personalizados para trastornos cerebrales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores destacan que comprender estos procesos temporales es un paso clave para diseñar nuevas estrategias terapéuticas. A futuro, el desafío será trasladar estos hallazgos a estudios en humanos y evaluar su aplicación clínica.

El estudio aporta una mirada distinta sobre cómo funciona este órgano. Más que operar como un sistema que procesa información paso a paso, actúa como una red que responde en función de la sincronización precisa de señales. En ese contexto, el tiempo se vuelve un factor central. No se trata solo de qué ocurre, sino de cuándo ocurre.