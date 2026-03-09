Ciencia

Déficit o exceso: cómo alcanzar el nivel adecuado de potasio, según expertos

La cantidad óptima de este mineral varía según el grupo etario y las condiciones clínicas, por lo que especialistas recomiendan adaptar la dieta y realizar controles periódicos para garantizar la función muscular y cardíaca en equilibrio

El potasio cumple un rol fundamental en la función muscular y cardíaca, regulando el ritmo cardíaco y la contracción muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

El potasio es esencial para la función muscular y cardíaca, y tanto su déficit como su exceso pueden provocar consecuencias graves, como calambres, arritmias y, en situaciones extremas, paro cardíaco.

Identificar señales como debilidad muscular, fatiga o variaciones en la frecuencia del pulso es clave para anticipar riesgos, especialmente en personas vulnerables, y buscar asistencia médica temprana, lo que resulta fundamental para evitar complicaciones de salud a largo plazo.

Funciones vitales y fuentes alimentarias

El potasio es un mineral vital que participa en la regulación del equilibrio de líquidos, la transmisión nerviosa, la contracción muscular y el ritmo cardíaco.

Las fuentes alimentarias clave de potasio incluyen legumbres, frutas, verduras, papas, productos lácteos y cereales integrales (VIsualesIA)

El farmacéutico Pupinder Ghatora, citado por British GQ, explica que estos procesos son indispensables para mantener la fuerza muscular y la coordinación, así como para asegurar un funcionamiento cardiovascular adecuado. Al tratarse de un mineral que el cuerpo no puede sintetizar en cantidad suficiente, es imprescindible obtenerlo mediante la alimentación diaria.

La mayoría de las personas, según datos de British GQ, no cubre la ingesta recomendada de potasio, un problema que puede agravarse con la actividad física intensa, ya que el ejercicio puede alterar los niveles de este mineral en el organismo.

Las principales fuentes alimentarias de potasio incluyen arvejas, lentejas, frutas (como el plátano y el kiwi), verduras de hoja verde, papas, otros vegetales feculentos, productos lácteos y cereales integrales.

El déficit de potasio o hipopotasemia puede ocasionar debilidad severa, calambres musculares y aumenta el riesgo de daño muscular

Para adultos mayores de 19 años, la recomendación de consumo es de 3,4 gramos diarios; un plátano de tamaño medio aporta aproximadamente 0,4 gramos, lo que ilustra la importancia de combinar diversos alimentos en la dieta diaria para cumplir con la necesidad nutricional.

Déficit de potasio: causas y manifestaciones

La hipopotasemia, o déficit de potasio, se produce cuando la concentración en sangre desciende por debajo de 3,5 milimoles por litro. Esta condición puede originarse por una ingesta insuficiente, pérdidas excesivas a través del sudor, vómitos, diarrea prolongada o el uso de medicamentos como diuréticos.

Sus síntomas más frecuentes incluyen debilidad muscular, calambres, sacudidas musculares y, en casos graves, parálisis o daño muscular severo.

La hiperpotasemia o exceso de potasio está vinculada a enfermedades renales, diabetes y exceso de suplementos, elevando riesgos cardíacos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Ghatora advierte que la hipopotasemia puede afectar el rendimiento físico y cognitivo, y expone al individuo a complicaciones cardíacas si no se detecta y trata de inmediato.

Los deportistas, quienes siguen dietas muy restrictivas, y las personas con trastornos de absorción intestinal presentan un riesgo mayor de padecer déficit de potasio, por lo que el monitoreo regular en estos grupos es especialmente relevante.

Algunos grupos presentan una mayor vulnerabilidad ante estos desequilibrios, como las personas con insuficiencia renal, quienes practican ejercicio físico intenso y sudan en exceso, los adultos mayores de 65 años y quienes toman inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. En todos estos casos, la vigilancia médica y el control regular de los valores sanguíneos resultan indispensables para prevenir complicaciones graves.

Monitoreo, suplementación y recomendaciones

Mantener una alimentación equilibrada y monitorear los niveles de potasio es esencial para preservar la salud cardíaca y muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas consultados por British GQ insisten en que la suplementación de potasio solo debe considerarse cuando un análisis de sangre confirma la deficiencia y bajo estricta supervisión médica. En personas con enfermedades renales o alteraciones cardíacas, la automedicación puede resultar peligrosa y agravar el cuadro clínico.

Para prevenir complicaciones, es esencial mantener una dieta variada que cubra las necesidades diarias de potasio, realizar controles médicos periódicos en caso de pertenecer a grupos de riesgo y evitar el uso de suplementos sin indicación profesional.

La evaluación y el monitoreo profesional permiten ajustar la ingesta según las condiciones individuales, preservando así la función muscular y cardíaca en equilibrio.

