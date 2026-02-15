El ciclismo y el cáncer: la verdad detrás de uno de los grandes mitos sobre la salud masculina

Un hombre adulto anda en bicicleta, ilustrando el impacto positivo del ejercicio en la salud masculina según estudios recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre ciclismo y riesgo de cáncer de próstata o testículo generó dudas entre los aficionados y quienes buscan información fiable sobre salud masculina.

De acuerdo con una revisión de datos y estudios recientes, los ciclistas pueden practicar con confianza y tomar precauciones únicamente en el control del antígeno prostático específico (PSA), según explicaron a Sport Life dos especialistas de ROC Clinic, quienes analizaron las preguntas más frecuentes con base en la evidencia médica actual.

Ciclismo y cáncer de testículo: ¿existe un vínculo?

El debate surgió por estudios que asociaron el ejercicio intenso, como el ciclismo, con la posibilidad de desarrollar cáncer testicular.

Sin embargo, el doctor Borja García, responsable de la Unidad de Andrología de ROC Clinic, señaló para Sport Life: “Aunque existen algunos estudios científicos que sugieren una relación entre la actividad física intensa y el cáncer de testículo, incluyendo el uso de la bicicleta, y otros en los que no hallaron relación alguna, la inmensa mayoría de estos trabajos presentan problemas metodológicos o un tamaño muestral bajo”.

“Por lo que, a día de hoy, no puede afirmarse que montar en bici aumente el riesgo de cáncer de testículos”, agregó.

El consenso en la literatura científica resulta limitado debido a la baja calidad metodológica de las investigaciones sobre ciclismo y cáncer testicular. El doctor García puntualizó que “la inmensa mayoría de estos estudios tienen problemas metodológicos o un tamaño muestral bajo”, motivo por el cual no es posible establecer un riesgo directo según los datos disponibles.

Próstata, PSA y ciclismo: lo que indica la evidencia

Respecto al cáncer de próstata, el doctor Ricardo Brime, urólogo de la Unidad de Cáncer de Próstata de ROC Clinic, fue categórico en su entrevista con Sport Life: “La respuesta es no. No aumenta el riesgo de cáncer de próstata”.

Asimismo, Brime precisó que, aunque existen estudios sobre la influencia del ciclismo en los niveles de antígeno prostático específico (PSA), los resultados no establecen una relación causal.

“Hubo diferentes estudios que analizaron si montar en bicicleta aumentaba los niveles de PSA, pero hubo controversia, ya que algunos trabajos hablaban a favor y algún metaanálisis en contra...”, explicó.

“Lo que parece es que la presión constante sobre la zona de la próstata, o bien la contracción de los músculos pelvianos, puede provocar un aumento transitorio de los niveles de PSA. Esto no se traduce en nada más que en unos cambios en las analíticas“, agregó.

Estos incrementos en el análisis son pasajeros y no implican daño para la próstata ni asociación con tumores, según Brime.

El especialista añadió que “probablemente haya que hacer alguna modificación, como no montar en bicicleta los días antes de hacerse un análisis de sangre para determinación del PSA, simplemente para que no estén alterados estos niveles, pero no aumenta el riesgo de cáncer de próstata ni de ninguna otra patología”.

Recomendaciones prácticas para ciclistas y controles de PSA

Para quienes deben someterse a pruebas de PSA, Brime recomendó evitar la bicicleta días antes de la analítica: “Si queremos no alterar los análisis, se recomienda evitar el ciclismo los días previos a la determinación del PSA”.

También mencionó la existencia de sillines especiales en el mercado, diseñados para disminuir la presión en la zona perineal, útiles sobre todo para quienes presentan síntomas prostáticos: “En el mercado hay sillines de bicicleta que intentan evitar la presión sobre la zona del periné”.

“Para los pacientes con síntomas prostáticos, que una compresión mantenida sobre la próstata a veces les empeora durante las siguientes horas, pueden resultar beneficiosos”, agregó.

Ambos especialistas de ROC Clinic coincidieron, en declaraciones recogidas por Sport Life, en que no existe evidencia científica que relacione el ciclismo con un aumento del riesgo de cáncer de próstata o testículo.

El incremento del PSA tras montar en bicicleta es transitorio y se debe únicamente a la presión física, sin relevancia tumoral según el conocimiento actual.