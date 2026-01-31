¿Cordero o carne vacuna?: cuál es mejor para aumentar el hierro y cuidar la presión arterial

El cordero y la carne vacuna proporcionan hierro hemo de fácil absorción, fundamental para el transporte de oxígeno y la salud intelectual (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comparación entre carne de cordero y carne vacuna en relación con el hierro y la presión arterial sigue despertando interés entre quienes buscan optimizar su salud cardiovascular.

Ambas opciones proporcionan hierro hemo de alta absorción, aunque especialistas y estudios citados por Verywell Health recomiendan consumirlas con moderación para proteger la presión arterial.

Aportes nutricionales: hierro, potasio y proteínas

Ambos tipos de carne ofrecen proteínas, vitamina D, vitamina B12, zinc y hierro hemo, presente exclusivamente en productos animales y mucho más sencillo de asimilar que el hierro de origen vegetal.

La carne vacuna aporta una cantidad apenas mayor de hierro que el cordero, pero la diferencia es considerada mínima según Verywell Health (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con los datos y estudios recopilados por Verywell Health, la cantidad de hierro es similar: una porción estándar de 85 gramos aporta entre el 10% y el 15% de los requerimientos diarios. Aunque la carne vacuna aporta una cantidad ligeramente mayor de hierro, la diferencia es considerada mínima por los especialistas consultados.

El organismo absorbe con eficacia el hierro hemo presente en ambas carnes. Este nutriente favorece la formación de glóbulos rojos, el transporte de oxígeno y el mantenimiento de la energía y el rendimiento intelectual. Las necesidades de hierro varían según edad y sexo, pero tanto el cordero como la carne vacuna resultan relevantes para adultos sanos.

Relación con la presión arterial y recomendaciones de consumo

La frecuencia y la forma de consumo tienen impacto en la presión arterial. Un análisis de 2022, citado por Verywell Health, concluyó que quienes consumen más carne roja, incluyendo cordero y carne vacuna, presentan entre 29% y 39% más probabilidades de desarrollar presión arterial alta que quienes la consumen menos frecuentemente. Por este motivo, se recomienda controlar la cantidad y periodicidad de la carne roja en la dieta.

Un consumo elevado de carne roja, como cordero y carne vacuna, aumenta entre 29% y 39% el riesgo de hipertensión arterial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del hierro, tanto el cordero como la carne vacuna contienen potasio en cantidades similares. Este mineral ayuda a regular la presión arterial al relajar los vasos sanguíneos y favorecer la eliminación de sodio.

Los beneficios del potasio aumentan si la carne se prepara con poco o nada de sal, de modo que el método de cocción influye directamente en el efecto sobre la presión arterial.

Consejos para maximizar los beneficios nutricionales

Las recomendaciones de la Asociación Americana del Corazón y las directrices revisadas por expertos de Verywell Health sugieren que ambas carnes pueden incluirse en una alimentación equilibrada si se consumen con moderación y en preparaciones con bajo contenido de sodio.

Preparar cordero y carne vacuna con poca sal ayuda a maximizar los beneficios del potasio y controlar la presión arterial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para mejorar la absorción del hierro, se aconseja acompañar la carne con alimentos ricos en vitamina C, como tomate, pimientos o frutas cítricas. También se recomienda seguir patrones como la dieta DASH, que limita la carne roja a media porción diaria para favorecer el control de la presión arterial.

La elección entre carne de cordero o carne vacuna puede ajustarse a las preferencias personales, ya que ambas aportan hierro de alta biodisponibilidad. Si se consumen dentro de un patrón alimentario equilibrado, respaldado por Verywell Health, contribuyen de manera relevante a la nutrición y el bienestar general.

Además, optar por cortes magros y técnicas de cocción saludables, como la parrilla o el horno, puede potenciar los beneficios y reducir los riesgos asociados al consumo de carnes rojas. Mantener un consumo responsable y diversificar las fuentes de proteína animal y vegetal ayuda a lograr una dieta más completa y balanceada.

Elegir cortes magros, técnicas de cocción saludables y combinar carnes con legumbres y hojas verdes contribuye a un perfil nutricional más completo y balanceado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluir verduras de hoja verde, legumbres y cereales integrales en la alimentación diaria aporta fibras y otros micronutrientes que complementan el perfil nutricional de las carnes, informó el medio respaldado por los estudios citados.

También es importante prestar atención a la hidratación y a la reducción de productos ultraprocesados para favorecer la salud cardiovascular a largo plazo, promoviendo así un estilo de vida más saludable y sostenible.