El 13% de las personas con VIH en Argentina desconoce su diagnóstico: la importancia del test

Cada año, unas 6.400 personas reciben un diagnóstico de VIH y más de 60.000 acceden a tratamiento antirretroviral en el sistema público (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este 1 de diciembre es el Día Mundial del Sida. En 2024 se estimó que 2,8 millones de personas vivían con VIH en América Latina y el Caribe.

En Argentina, según lo reflejado en el sitio del Ministerio de Salud, 140.000 personas viven con VIH, de las cuales el 13% desconoce su diagnóstico y el 45% se detectó en un estadio avanzado de la infección. La transmisión sexual sin protección representa la vía de contagio en la mayoría de los casos.

Bajo el lema “Cero muertes por SIDA en el 2030”, la campaña del Día Mundial del Sida de este año busca generar conciencia sobre la enfermedad avanzada por VIH y alcanzar la eliminación para 2030.

Fundación Huésped impulsa la campaña “Una vez en la vida, hacete el test” para fomentar el diagnóstico temprano y el acceso al tratamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, la Fundación Huésped lanzó la campaña “Una vez en la vida, hacete el test de VIH”.

Leandro Cahn, director ejecutivo de Fundación Huésped, explicó: “Este año nuestra campaña tiene una pregunta que es clave: ¿quién puede afirmar que siempre se cuidó?, ¿quién puede afirmar que nunca corrió un riesgo? Por eso decimos, si alguna vez en la vida tuviste dudas, hacete el test de VIH”. Cahn remarcó que “es importante recordar que el VIH no presenta síntomas y podemos vivir con el virus durante muchos años en nuestro cuerpo sin que se manifieste”.

Conocer el diagnóstico de VIH es una oportunidad para acceder a tratamientos que permiten tener una buena calidad de vida. En Argentina, el test de VIH no requiere orden médica, es rápido, gratuito, confidencial y voluntario. Todas las personas, sin importar su edad, su orientación sexual o si tienen o no pareja, deben realizarlo al menos una vez en la vida, recomiendan desde Fundación Huésped.

Los especialistas insisten en la importancia de realizar chequeos frecuentes de infecciones de transmisión sexual, tanto en exámenes de rutina como ante la sospecha de exposición a prácticas de riesgo, como el uso compartido de jeringas o las relaciones sexuales sin preservativo. Además, subrayan la necesidad de garantizar el acceso a preservativos y tratamientos.

Qué es el VIH

Especialistas insisten en la necesidad de realizarse el test de VIH al menos una vez en la vida, sin importar edad, orientación sexual o pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ataca el sistema inmunitario y debilita los sistemas de defensa contra las infecciones y contra determinados tipos de cáncer. A medida que el virus destruye las células inmunitarias e impide el normal funcionamiento de la inmunidad, la persona infectada va cayendo gradualmente en una situación de inmunodeficiencia. La función inmunitaria se suele medir mediante el recuento de linfocitos CD4, son un tipo de células que forman parte del sistema inmune y que se encargan de la fabricación de anticuerpos para combatir las infecciones causadas por estos agentes externos.

La diferencia entre VIH y sida sigue siendo un punto clave en la comunicación sanitaria. El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana, que sin tratamiento puede evolucionar al síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida). Un diagnóstico temprano permite iniciar el tratamiento y evitar el desarrollo del sida.

La AHF afirmó que los síntomas tempranos del VIH pueden confundirse con una gripe: fiebre, cansancio o dolor de garganta. Algunas personas también presentan erupciones en la piel por VIH o ganglios inflamados. Estos signos suelen pasar desapercibidos. En los hombres, los síntomas iniciales de VIH pueden incluir sudoración nocturna, fiebre, llagas o infecciones frecuentes.

Por eso, se destaca la importancia de la prevención: un diagnóstico oportuno brinda mayores posibilidades de mantener la calidad de vida actual y con el tratamiento adecuado puede convertirse en una infección crónica. “En Argentina tenés acceso a estrategias de prevención del VIH efectivas y gratuitas: preservativos, PrEP, información sobre el VIH confiable y servicios de salud VIH especializados. La prevención de enfermedades sexuales empieza cuando vos decidís dar el primer paso", afirman desde Aids Healthcare Foundation (AHF).

Se estima que 140.000 personas viven con VIH en Argentina, pero el 13% desconoce su diagnóstico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, desde Fundación Huésped señalaron que en Argentina faltan campañas de prevención y promoción de la salud. Este año, a nivel nacional, la entidad señaló que el Estado no destinó ni ejecutó presupuesto para la prevención del VIH.

“El proyecto de presupuesto 2026 supone un retroceso en la respuesta al VIH. Esto puede traducirse en más infecciones, diagnósticos tardíos, mayor desigualdad sanitaria y mayores costos en tratamientos futuros. El presupuesto es la expresión concreta de las prioridades de un gobierno. El derecho a la salud no puede ser una variable de ajuste presupuestario. La inversión en prevención, diagnóstico y cuidado es una estrategia sanitaria eficiente. Cada peso no invertido en prevención, detección temprana y tratamiento oportuno demanda más dinero para tratar las consecuencias de esta falta de inversión”, expresó Leandro Cahn.

Semana Internacional de la Prueba del VIH

Fundación Huésped participa en la Semana Internacional de la Prueba del VIH con jornadas de testeo gratuito en distintas provincias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde Huésped indicaron que se sumaron a la 5ta edición de la Semana Internacional de la Prueba del VIH, una iniciativa de Coalición PLUS, red internacional de organizaciones que trabajan en VIH y hepatitis virales.

A partir del 20 de noviembre se realizaron acciones de testeo gratuito de VIH en poblaciones especialmente afectadas. Además, se brindó información y, en los casos de resultados positivos, se ofreció derivación al sistema de salud y acompañamiento.

Para las personas que no puedan acercarse y desean realizarse la prueba de VIH, Fundación Huésped pone a disposición su sitio web “DÓNDE”, una aplicación que permite, mediante geolocalización, encontrar servicios de salud para la realización del test de VIH, así como centros de infectología y vacunatorios, entre otros.

El test de VIH en Argentina es gratuito, confidencial, voluntario y no requiere orden médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las jornadas de testeo se siguen realizando en los siguientes días y lugares:

AMBA

Lunes 1 de diciembre: Cabrera y Humboldt de 10:00 a 14:00 (Se suspende por lluvia)

Catamarca

San Fernando del Valle de Catamarca

Lunes 1 de diciembre: Jornada de testeo en la plaza principal de 10:00 a 13:00

Santa María del Valle de Catamarca

Lunes 1 de diciembre: Actividad en la Plaza Manuel Belgrano de 10:00 a 13:00

Santa Cruz – Caleta Olivia

Actividades en el Hospital Zonal Caleta Olivia entre el 1 y el 7 de diciembre, de 8:00 a 20:00

La Rioja

1 de diciembre: Jornadas de testeo en tres Centros de Salud y en el Hospital del Programa Provincial

Centro CINILAR en Av. Facundo Quiroga, de 14:30 a 15:30

Sistema municipal integral de salud, Caps Municipal en Anda San Nicolás y Puerto Argentino, de 8:30 a 10:30

CAPS Jardín Residencial en Río Pilcomayo y Río Limay, de 9:00 a 11:00

CAPS Nancy Gallego en Libertador sin número, Barrio Las Margaritas, de 9:00 a 12:00

CAPS Libertador en Las Carretas s/n B°Libertador, de 9:00 a 11:00 y de 17:00 a 19:00

Consultorio de Salud Sexual del Hospital de la Madre y el Niño, de 9:00 a 11:00

Tierra del Fuego – Ushuaia

Del 1 al 5 de diciembre: Actividades en los diez Centros de Salud de Ushuaia, de 10:00 a 19:00

Santiago del Estero

Miércoles 3 de diciembre: De 11:00 a 17:00 en Añatuya, Santiago del Estero, junto a Mocase y el Programa Provincial.