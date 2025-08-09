Finaliza la misión submarina: qué buscarán las próximas cuatro exploraciones que se transmitirán en vivo desde el océano

Este fin de semana finaliza la expedición en el Cañón Mar del Plata, con investigadores del Conicet a bordo del buque del Schmidt Ocean Institute/Archivo

Este domingo 10 de agosto finalizará la expedición en el Cañón Mar del Plata, una zona profunda y poco conocida frente a la costa argentina. Sin embargo, habrá otras cuatro que se transmitirán por streaming y permitirán asombrarse con hábitats poco conocidos.

Desde el 23 de julio pasado, científicos del Conicet y universidades públicas estuvieron a bordo del buque de investigación estadounidense Falkor (too), operado por el Schmidt Ocean Institute, para explorar cerca de la costa bonaerense. Cautivaron a miles de espectadores por su transmisión por la plataforma YouTube.

El buque de investigación Falkor (too) explora este año el Atlántico sur/ Alex Ingle / Schmidt Ocean Institute

Al concluir esa etapa, el buque se trasladará hacia aguas jurisdiccionales de Uruguay. El 22 de agosto iniciará una nueva exploración, encabezada por científicos de la Universidad de la República de ese país, con la participación de expertos de diferentes instituciones y el apoyo de empresas privadas locales.

Allí también estudiarán ecosistemas poco explorados de esa zona. La expedición se llama “Uruguay Sub200 Viaje a lo desconocido" y cuenta con el aval de la Presidencia de ese país.

Una vez terminada la misión, el buque regresará a aguas argentinas para continuar con otras tres expediciones, lideradas por diferentes investigadores e instituciones.

Miles de espectadores siguieron la transmisión en YouTube de la expedición en el Cañón submarino Mar del Plata, con la participación de científicos del Museo Argentino de Ciencias Naturales y otras instituciones públicas de Argentina/Archivo

Estas cuatro expediciones científicas próximas a realizarse —que también fueron seleccionadas por el instituto estadounidense que otorga parte del financiamiento—, perseguirán diversos objetivos en el Atlántico sur.

Las investigadoras y los investigadores a bordo del buque intentarán reconocer más detalles de los problemas de los ecosistemas vulnerables, mapear cañones submarinos, rastrear orígenes de la vida pluricelular y hallar comunidades que habitan en condiciones extremas (desde la perspectiva humana). Así serán las travesías:

Visualizar las profundidades frente a Uruguay

El 22 de agosto empezará en Uruguay una nueva exploración/REUTERS

Entre el 22 de agosto y el 19 de septiembre de 2025, el equipo de científicos dirigido por el doctor Alvar Carranza y Leticia Burone de la Universidad de la República, se enfocará en describir más profundamente la biodiversidad de la plataforma continental uruguaya.

Esta franja de mar, ubicada donde el Río de la Plata desemboca en el océano Atlántico, mezcla agua dulce rica en sedimentos y agua marina cargada de nutrientes, lo que da origen a una gran variedad de especies marinas.

“La expedición analizará Ecosistemas Marinos Vulnerables (VMEs, según sus siglas en inglés), que son hábitats donde viven animales fijos como corales y esponjas", contó a Infobae Leticia Burone, doctora en geología marina y miembro del Grupo de Investigación Ciencias Ambientales Marinas y Sustentabilidad de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República.

De izquierda a derecha, Leticia Burone, Claudia Piccini y Alvar Carranza, los científicos que forman parte del Programa Uruguay Sub200 (UDELAR)

En Uruguay solo se conoce un VME, donde habita el coral de agua fría Desmophyllum pertusum. Sin embargo, se cree que existen más ecosistemas así, pero hasta ahora no habían contado con la tecnología adecuada para investigarlos.

Durante la misión, los científicos recolectarán imágenes y muestras de la fauna y flora del fondo marino uruguayo.

El propósito es recabar información que sirva para crear nuevas áreas protegidas y conservar estos hábitats amenazados por la pesca intensiva.

Dos cañones submarinos bajo la lupa

Tras la misión en Uruguay, el buque regresará para tres exploraciones en territorio argentino (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 30 de septiembre empezará la misión “Ecos de dos cañones”, que se extenderá hasta el 29 de octubre de 2025.

El equipo liderado por la oceanógrafa Silvia Romero, que es investigadora del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina y docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de la Defensa, trabajará sobre dos sistemas de cañones submarinos ubicados en la plataforma patagónica, donde la Corriente de Malvinas aporta aguas frías y nutrientes procedentes de la Antártida.

Cerca de Viedma y Rawson, una expedición mapeará dos sistemas de cañones submarinos/Conicet

Los cañones submarinos se encuentran sobre el lecho marino y se desarrollan sobre el talud continental.

“Nuestra hipótesis de trabajo plantea que los cañones pueden modificar la dirección de las corrientes y provocar floraciones de plancton y zonas de alta biodiversidad en la plataforma continental”, contó a Infobae Ornella Silvestri, co-líder del equipo del SHN, becaria del CONICET y graduada en oceanografía en la Universidad de Buenos Aires.

A pesar de su importancia, esos cañones nunca han sido mapeados con detalle. Para estudiarlos, un equipo de 25 científicos y técnicos usarán ecosondas batimétricas y de tipo Doppler y el vehículo ROV SuBastian, que captura imágenes en alta resolución del fondo marino, entre otros instrumentos.

Analizarán cómo la forma de los cañones influye en el movimiento del agua y en la distribución de especies, lo que ayudará a comprender mejor estos entornos dinámicos.

Además de haber sido seleccionado por el Instituto Schmidt Ocean, este equipo trabajará con apoyo de la Fundación Williams de la Argentina y la misión SWOT de la agencia espacial estadounidense NASA.

Pistas sobre el origen de la vida compleja

Una misión sobre el origen de la vida rastreará microbios clave en sedimentos del Río de la Plata/Archivo Margot Riggi, Instituto Max Planck de Bioquímica

Del 11 de noviembre al 3 de diciembre, la expedición reunirá a un equipo dirigido por el doctor Brett Baker, de la Universidad de Austin, Texas, Estados Unidos.

Esta investigación se centrará en rastrear a las Arqueas Asgard, que son un grupo de microbios unicelulares que podrían estar relacionados con el origen de la vida compleja.

Algunos científicos creen que de esos microbios surgieron las primeras células completas, antecesoras de plantas, animales y humanos.

Brett Baker es investigador en el Instituto de Ciencias Marinas de la Universidad de Texas. Liderará otra expedición/ Archivo Andreas Teske

El grupo de Baker buscará en los sedimentos del Río de la Plata y sus alrededores un tipo específico llamado Hodarchaeales, que vive en el barro donde se mezclan agua dulce y salada.

Para eso, recolectarán muestras de agua y suelo marino y crearán una biblioteca de información genética, lo que podría ayudar a resolver uno de los grandes misterios de la biología: cómo comenzó la vida compleja en la Tierra.

Vida en extremos: explorando filtraciones frías

Investigan filtraciones frías con vida basada en reacciones químicas y no solar (Archivo/Imagen Ilustrativa Infobae)

La cuarta expedición ocurrirá entre el 12 de diciembre y el 11 de enero de 2026. El equipo estará liderado por la doctora en biología María Emilia Bravo, investigadora del Conicet y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.

“Exploraremos las filtraciones frías, que son áreas del fondo oceánico donde un gas (principalmente metano) sale naturalmente desde el fondo marino hacia la columna de agua”, detalló Bravo en diálogo con Infobae.

En estos ambientes hostiles se desarrolla una vida basada en energía de origen químico y no en la luz solar. “Estudiaremos la biodiversidad y funciones ecológicas de los ecosistemas quimiosintéticos en el fondo marino junto con su nivel de influencia sobre la columna de agua y su biota, agregó.

“Nos interesa saber cómo estos sistemas influyen en las tramas tróficas, la conectividad biológica, la circulación oceánica y el ciclado biogeoquímico de nutrientes y contaminantes, incluyendo microplásticos”, comentó.

Las expediciones buscan información que ayude a conservar biodiversidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos recabados serán fundamentales para informar la gestión ambiental de la zona desde una perspectiva basada en ecosistemas.

Las cuatro exploraciones en el Atlántico Sur abrirán oportunidades para mejorar el conocimiento de los fondos marinos y promover la conservación de la biodiversidad en aguas poco estudiadas.