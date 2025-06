Cambio de paradigma en la industria de la belleza: “En poco tiempo, la longevidad será la norma, no un privilegio”

La salud de la piel es una parte vital de una vida más larga y saludable, coincidieron los expertos en longevidad congregados en París (Imagen ilustrativa Infobae)

(Enviada especial a París)- En el corazón de París, la ciudad que desde hace siglos marca el pulso de la estética, la cultura y la ciencia, L’Oréal Groupe organizó su primera Cumbre de Longevidad en el edificio Le Visionnaire, a pasos de la Place de la Concorde.

Infobae participó de este encuentro global que reunió a científicos e investigadores para presentar y debatir los últimos avances hacia un nuevo paradigma en longevidad: vivir más tiempo, con mayor salud y bienestar, ya no será un privilegio, sino un horizonte al que cada vez más personas podrán acceder.

En la ciudad donde belleza y conocimiento siempre caminaron juntos, quedó flotando una pregunta para el futuro: si vamos a vivir más, ¿cómo vamos a vivir mejor? La respuesta, según los expertos, comienza en el cuidado celular y en nuestras decisiones cotidianas.

En diálogo con Infobae, la doctora Barbara Lavernos, directora general adjunta de Investigación, Innovación y Tecnología de L’Oréal Groupe, postuló que “la longevidad es un cambio de paradigma científico y social”.

Las nuevas tecnologías permiten medir biomarcadores cutáneos en cinco minutos, un avance que facilita el diagnóstico para decidir el mejor tratamiento preventivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según explicó, la organización L´Oréal visualiza un futuro en el que “la belleza y la longevidad se entrelazan a la perfección”, dado que “la salud de la piel es clave para sumar vida a los años y promover un envejecimiento saludable y vibrante”.

Lavernos afirmó que la industria de la belleza tiene un rol estratégico en esta transición hacia el cuidado preventivo, y remarcó el compromiso del gigante francés con esa misión a través de su plataforma científica. “Estamos decididos a liderar este camino con nuestra L’Oréal Longevity Integrative Science™”, expresó.

“La longevidad ya no es una palabra de moda”, planteó en diálogo con Infobae el cirujano francés y especialista en medicina de la longevidad David Luu, fundador de la red Longevity Docs,

“Hace seis o siete años hablábamos de modificaciones celulares. Hoy, si le preguntas a cualquiera, todos quieren lo mismo: vivir más y vivir mejor. La diferencia es que ahora la ciencia permite que eso esté al alcance real de todos”.

La Cumbre de Longevidad se realizó en Le Visionnaire, el edificio emblemático de L’Oréal Groupe en París, con la participación de científicos, médicos y líderes tecnológicos. Allí Infobae entrevistó al doctor David Luu, especialista en medicina de la longevidad

“La longevidad debe ser un derecho humano”, insistió Luu durante su intervención en uno de los paneles médicos de la jornada. “Y creo que las grandes organizaciones no solo tienen el poder, sino también la responsabilidad de lograrlo. Estoy muy orgulloso de ver a L’Oréal liderando esta revolución, no solo tecnológica, sino cultural”.

La propuesta de la compañía francesa para subirse al nuevo paradigma fue más amplia que el lanzamiento de productos: integró nuevas herramientas diagnósticas, investigación biológica y alianzas científicas con universidades, laboratorios y startups tecnológicas. Todo bajo una premisa: la longevidad no empieza en los años, sino en las células.

“La salud de la piel es una puerta de entrada. Nuestro objetivo es agregar vida a los años, no solo años a la vida”, explicó a Infobae Lavernos. “Lo que está en juego es una transformación estructural: pasar de la corrección de síntomas al cuidado preventivo, desde la biología”, agregó.

La longevidad se construye y no es solo la herencia genética, también depende del entorno social y ambiental , los hábitos y el propósito vital de cada persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lavernos habló del nuevo paradigma como un cruce entre ciencia, tecnología y hábitos de vida. “Estamos aprendiendo a intervenir en las causas raíz del envejecimiento, no solo en los signos visibles. Y eso nos exige integrar el conocimiento molecular con soluciones reales que las personas puedan usar todos los días”.

Desde su rol, fue clara sobre el papel que puede asumir la industria: “La longevidad no es solo una cuestión médica, sino también cultural. Y la belleza, en este marco, es mucho más que una apariencia. Es una señal visible de salud, de energía, de cómo vivimos”.

Guive Balooch, responsable global de Belleza e Innovación de L’Oréal Groupe, le contó a Infobae cómo la integración entre ciencia, tecnología y diagnóstico personalizado está redefiniendo el futuro del cuidado de la piel. “Hoy trabajamos con startups en todo el mundo para aplicar tecnologías desarrolladas en salud o biotecnología al campo de la belleza”.

Su enfoque parte de una premisa clara: la investigación debe estar validada científicamente, y las colaboraciones deben sostenerse en valores sólidos.

Guive Balooch, director global de Belleza e Innovación de L’Oréal, explicó que “el futuro de la belleza se basa en datos biológicos reales y herramientas de diagnóstico personalizadas”

“¡La edad biológica es la nueva verdad! Ir más allá de la edad cronológica como único factor definitorio. Es tu biología, y tus elecciones, las que definen tu viaje de belleza”, completó Vania Lacascade, directora de Innovación de L’Oréal Groupe.

Un cambio de época

La cumbre de expertos dejó definiciones contundentes sobre cómo este fenómeno está transformando la forma en que se concibe el paso del tiempo. “Tenemos una edad cronológica que está en el documento, pero también una edad biológica y una edad psicológica”, explicó a Infobae Blanca Juti, jefa global de asuntos corporativos de L’Oréal.

Para Juti, el fenómeno no es nuevo, pero sí ahora más visible. “En los años 50 la expectativa de vida era inferior a 50 años. Hoy es de 73, y ya hay más de siete millones de personas centenarias en el mundo. Esto cambia todo: empezamos a tener hijos más tarde, a repensar el trabajo, las relaciones, el sentido del tiempo. Ya no se trata de quitarse años: se trata de vivir más plenamente”.

En esa línea, el doctor Luu propuso un ejercicio durante la entrevista con Infobae: “Tienes que imaginarte con 70 años y con 100 años. ¿Cómo querés llegar ahí? ¿Qué decisiones vas a tomar hoy para construir ese futuro?”.

Blanca Juti, jefa global de asuntos corporativos de L’Oréal, destacó que “ya no se trata de quitarse años, sino de vivir más plenamente, con conciencia y bienestar”

Subrayó que la longevidad no depende exclusivamente de la biología, sino de múltiples factores que conforman un enfoque integral. “No se trata solo de biología. Existen pilares que determinan cómo se vive y se envejece".

Aunque la biología y el ADN son una condena inexorable, la ciencia sabe que los biomarcadores sociales y ambientales tienen un peso cada vez mayor en la forma que envejecemos.

“La región o, para decirlo sencillo, el código postal en el que se vive es uno de los principales biomarcadores sociales de salud. Podés tener un buen análisis de sangre, pero si vivís en una zona contaminada, sin acceso a buena alimentación ni servicios de salud, tu esperanza de vida será mucho menor”, advirtió Luu.

La belleza como herramienta de diagnóstico

Las formulaciones presentadas durante la cumbre fueron resultado de colaboraciones con centros de investigación internacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las nuevas iniciativas al servicio de la longevidad, L’Oréal reveló su plataforma Longevity Integrative Science™, una propuesta científica que une inteligencia artificial, biología computacional y formulaciones bioactivas.

Entre las innovaciones, se destacó el Cell BioPrint, una tecnología desarrollada junto a NanoEntek que permite medir biomarcadores debajo de la piel en menos de cinco minutos. “Esto antes era impensado en belleza”, dijo a Infobae Balooch “Hoy, podés ir a un mostrador y entender tu biología en tiempo real. Eso te ayuda a decidir mejor qué productos necesitás”, agregó.

Otra de las herramientas es la Longevity AI Cloud™, una nube que analiza más de 260 biomarcadores para mapear el envejecimiento cutáneo con precisión. “Queremos que las personas dejen de adivinar qué crema usar y empiecen a usar ciencia”, resumió Balooch.

También se presentaron nuevos activos, como Mitopure®, una molécula desarrollada por la empresa suiza Timeline, que rejuvenece mitocondrias, y productos formulados con tecnologías regenerativas. Según Balooch, estos desarrollos nacen de colaboraciones con startups científicas en todo el mundo, “desde Suiza hasta Uruguay”.

Cuidarse no es solo una moda

asar del cuidado correctivo al preventivo es una transformación estructural, científica y cultural en la industria de la belleza (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cumbre cerró con un mensaje claro: la longevidad no es una tendencia pasajera, sino un cambio estructural en la forma de pensar el cuerpo, el tiempo y la salud. “Invertimos en casas, autos y vacaciones”, dijo el doctor Luu. “¿Por qué no tenemos un presupuesto para nuestra longevidad? Cuidarse no debería ser opcional, sino parte del día a día”.

“Los jóvenes de hoy tienen más conciencia, empiezan a cuidarse antes. Y eso no es solo ponerse cremas: es dormir bien, hacer ejercicio, tener vínculos, reírse. Todo eso impacta en las células”, coincidió Juti.

Con tono reflexivo, Luu concluyó: “Vivir mejor no es optimizar el yo individual, es optimizar cómo vivimos en sociedad. Eso también es belleza. Y eso también es ciencia”.