Día Mundial de la Tartamudez: del arte al deporte, qué famosos enfrentaron esta condición

Julia Roberts, Wilt Chamberlain, Marilyn Monroe y Samuel L. Jackson tuvieron esta condición

Cada 22 de octubre se celebra en todo el planeta el Día Mundial de la Tartamudez, un trastorno que se caracteriza por causar interrupciones en la fluidez al hablar y puede estar acompañado por movimientos de cabeza, parpadeo rápido o temblores.

Con esta fecha se busca aumentar la conciencia y comprensión sobre este trastorno de la comunicación que afecta a millones de personas en todo el mundo. Este día especial es una oportunidad para abogar por una mayor inclusión y para destacar los desafíos y triunfos de quienes viven con la condición.

Federico Isse, Secretario de la Asociación Argentina de Tartamudez (AAT), explicó a Infobae: “Lo más común es que se presente cuando los niños empiezan a desarrollar su lenguaje, entre los 2 y 5 años. Esto no quiere decir que no pueda aparecer en una edad más avanzada”.

Según la Mayo Clinic "puede que los niños pequeños tartamudeen cuando sus capacidades del habla o del lenguaje no se han desarrollado lo suficiente como para seguir el ritmo de lo que quieren decir" (Getty)

Por su parte, la fonoaudióloga del Hospital Italiano Alejandra Kucera sostuvo a Infobae que “la tartamudez no tiene solo una causa, es multicausal en su origen. Es una condición del neurodesarrollo con evidencias de base genética. Esto, en combinación con factores individuales del desarrollo y del medioambiente. La tartamudez no tiene un origen emocional ni psicológico”.

Aproximadamente un 1% de la población mundial tartamudea. Un dato no menor es que cuatro de cada cinco de estas personas son varones. Dentro de ese 1% de tartamudos a nivel global se encuentran deportistas, personalidades del mundo del arte y jefes de Estado. Quiénes son algunos de los famosos que tienen o tuvieron tartamudez.

Celebridades que tienen tartamudez

Joe Biden

"Es una situación debilitante", dijo Biden en 2020. “Y todavía de vez en cuando, cuando me siento muy cansado, me sorprendo tartamudeando" (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo

El actual presidente de los Estados Unidos es el primer mandatario en la historia de su país en tener tartamudez, condición con la que convivió por toda su vida.

En plena campaña presidencial de 2020 Joe Biden brindó una conferencia en New Hampshire en la que dijo: “Aprendí tanto al tener que lidiar con la tartamudez... Me dio conocimiento acerca del dolor de otras personas”.

Julia Roberts

Julia contó en varias ocasiones haber sido tartamuda, aunque no es un tema en el que le haya ahondado, al contrario de su hermano Eric, que sí se ha explayado al tratar este asunto: "Yo tenía el peor tartamudeo del mundo, y por eso leí mucho y trabajé mucho en ello" (REUTERS/Mario Anzuoni)

La American charity Stuttering Foundation of America (SFA) reveló que Julia Roberts y su hermano Eric sufrían de tartamudez cuando eran niños, una afección que en su momento la protagonista de Mujer Bonita y Un Lugar Llamado Notting Hill, ya superó.

Ambos hermanos lograron estar entre los actores más codiciados de finales de los 90 y principios de los 2000 a nivel global.

Jorge VI

20 de agosto de 1946. La reina Isabel II de Gran Bretaña, entonces princesa Isabel, a la derecha, disfruta de una broma con su padre el rey Jorge VI, en los terrenos de la Casa Real, Windsor, Inglaterra (ANSA/AP Photo, file)

Uno de los tartamudos históricos es el rey Jorge VI, quien contrató al fonoaudiólogo Lionel Logue para que le permitiera hablar más fácilmente con su imperio, objetivo que Logue ayudó efectivamente a lograr.

Esta formación y sus resultados son el tema central de la película galardonada con múltiples Premios Oscar en el año 2011, incluido el Oscar a Mejor Película, El discurso del rey (The King’s Speech), en la que Colin Firth interpreta al monarca padre de la reina Elizabeth II.

Samuel L. Jackson

Según Jackson dijo al New York Magazine: "Mi tartamudez se manifiesta más cuando leo que cuando hablo. No tengo idea de por qué". (REUTERS/Mario Anzuoni)

El actor Samuel L. Jackson habló muchas veces de su problemática, incluso en conferencias organizadas por el American Institute of Stuttering. Jackson tartamudeaba de pequeño y era objeto de las burlas de sus compañeros.

La estrella de Pulp Fiction comenzó a actuar en obras escolares de pequeño, pero confesó que sus compañeros de clase se burlaban constantemente de él por tartamudear. Según el actor su vida cambió para mejor cuando su tía finalmente lo llevó con un especialista en comunicación, aunque todavía tartamudea de tanto en tanto.

Según comentó él mismo, al tartamudear le relaja decir su palabra favorita, “motherfucker”. Con ella, según dice, no tartamudea.

Marilyn Monroe

En Marilyn Monroe: The Final Years, de Keith Badman, se habla en detalle sobre la condición de Marilyn. Siguiendo la hipótesis de que la tartamudez de la actriz se debía a un trauma infantil, aunque científicos actuales refutan esa teoría (Photo by Donaldson Collection/Michael Ochs Archives/Getty Images)

Según The Stuttering Foundation en realidad, la famosa voz entrecortada del mayor ícono sexual de mediados del siglo XX se produjo como resultado de su tartamudez infantil.

Marilyn tartamudeaba cuando era niña y, sin embargo, la tartamudez volvió a afectar su habla durante dos años en la escuela secundaria.

Wilt Chamberlain

Cuando era niño en el oeste de Filadelfia, Chamberlain padecía un problema de tartamudez. Lo seguiría durante sus años de escuela secundaria e incluso durante toda su carrera profesional

Para cualquier fan del basketball Wilt Chamberlain es símbolo de dominancia y proficiencia. La estrella, que hasta el día de hoy mantiene el récord por más puntos anotados en un partido de NBA, tartamudeó durante toda su infancia y hasta el comienzo de su adultez.

Su amigo de la infancia, Sonny Hill, escribió en el libro Wilt Chamberlain (Sports Heroes and Legends) que el gigante de 2,16 metros tenía tres obstáculos que superar: “Era alto, negro y tenía un impedimento del habla”.

Marc Anthony

Marc Anthony recibiendo su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood (Facdbook)

Según sus propias palabras, el artista de padres puertorriqueños “ni siquiera podía articular una frase, pero cuando cantaba no tartamudeaba”.

Anthony explicó: “Yo solía tartamudear. Y cuando cantaba, no tartamudeaba y el canto se convirtió en mi refugio seguro. Alguien me preguntó: ‘¿Cuándo decidiste convertirte en cantante?’ La verdad es que no lo decidí formalmente. Era simplemente algo para lo que nací. Era donde yo vivía”.

Winston Churchill

Winston Churchill en abril de 1939, pocos meses antes del desenlace de la Segunda Guerra Mundial (Photo by Evening Standard/Getty Images)

Winston Churchill tenía una tartamudez particularmente evidente, según escritores de la década de 1920. Fue uno del 30% de personas tartamudas que tienen un trastorno del habla asociado, un ceceo en su caso (pronunciaba la “S” como “SH”).

Pese a sus dificultades en el habla, se convirtió en uno de los más grandes oradores en la Cámara de los Comunes.

Qué hacer si nuestro hijo tiene tartamudez

Un logopeda es el profesional que se dedica a prevenir, evaluar y tratar trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla, la audición, la voz, la deglución y las funciones orales no verbales (Getty)

Entre el 75% y el 80% de aquellos que presentan signos de tartamudez en la infancia dejan de tenerlos en su adultez. Para aumentar las chances de superar la condición, es de gran ayuda tratar al trastorno del habla lo antes posible.

Según explica la Mayo Clinic, “si tu niño tartamudea, el paso principal es llevarlo a un médico o un logopeda (fonoaudiólogo)”, el cual puede:

Hacer preguntas sobre los antecedentes de salud de tu hijo, entre ellos, cuándo comenzó a tartamudear y cuándo es más frecuente el tartamudeo. Hacer preguntas sobre cómo el tartamudeo afecta la vida de tu hijo, como las relaciones con los demás y el desempeño escolar. Hablar con tu hijo y pedirle que lea en voz alta para detectar diferencias sutiles en el habla. Diferenciar entre la repetición de sílabas y la mala pronunciación de palabras, que son normales en los niños pequeños, y el tartamudeo, que es probable que sea una enfermedad a largo plazo. Descartar una afección de fondo que pueda causar el habla irregular, como el síndrome de Tourette.

La Asociación Argentina de Tartamudez brindó algunos datos fundamentales acerca de la condición (Gentileza Instagram: @tartamudez)

Mitos sobre la tartamudez

Según Alejandra Kucera, Licenciada en Fonoaudiolgía del sub sector Neurolingüística del Hospital Italiano, hay cinco grandes mitos que combatir en cuanto a la tartamudez: