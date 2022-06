Aumento de las vasectomías: quiénes la piden y por qué lo hacen

La vasectomía es un método anticonceptivo irreversible que se realiza a través de una cirugía sencilla (Foto: Andina)

Desde 2006, en la Argentina las personas mayores de 18 años pueden acceder de manera gratuita en hospitales públicos a las ligaduras tubarias, en el caso de las mujeres, o a las vasectomías, en el de los varones, como métodos anticonceptivos . Durante los primeros años de la implementación de esa norma, las ligaduras eran más demandadas. Sin embargo, desde 2015 en adelante, hubo un aumento del pedido de las vasectomías por parte de los varones, y los expertos en andrología y urología encuentran que hay diferentes razones para explicar el crecimiento.

La vasectomía es un método anticonceptivo que se realiza a través de una cirugía sencilla en los conductos deferentes que transportan los espermatozoides del testículo al pene. En la Argentina el número de vasectomías realizadas se multiplicó por 12 entre los años 2015 y 2019, según el Ministerio de Salud de la Nación. Por cada hombre que se realiza una contracepción quirúrgica, hay 26 mujeres o personas gestantes que se sometieron a esta práctica. Sin embargo, se estima que la práctica de vasectomía sería mucho mayor porque habría un subregistro.

Antes de realizar la vasectomía, se aplica anestesia local o una sedación más anestesia local. Existen diferentes técnicas. Una de ellas es la “vasectomía convencional”. Otra es “vasectomía sin bisturí”. La que más se usa es la vasectomía convencional y en algunos centros se realiza la vasectomía sin bisturí, que tiene una menor incisión y tiene una recuperación más rápida.

Consultado por Infobae, el médico andrólogo de la clínica especializada en fertilidad WeFIV en Argentina, Omar Layus, explicó por qué hoy hay más personas que piden la vasectomía. “Los hombres hoy piden más la vasectomía como método anticonceptivo. Una de las razones es que los hombres tienen más conciencia de que pueden ejercer un mejor manejo de la fertilidad y que no dependen de otra persona. Ahora tienen más conciencia de que no siempre la mujer es la que tiene que encargarse de la anticoncepción y que ellos pueden ocuparse del tema. Ha sido un cambio que implicó mayor igualdad para la mujer”.

Además, el doctor Layus detalló que hay diferencias entre las edades de los varones en cuanto a las razones. “Hay casos de hombres que tuvieron hijos y luego se separaron de la pareja. Algunos de ellos no quieren volver a tener hijos y deciden acceder a una vasectomía. En cambio, hay también varones jóvenes que deciden no tener hijos en la actualidad o el futuro. Algunos se dan cuenta que tener hijos no es un mandato social y se deciden por la vasectomía”, afirmó.

Hay también casos en los que el varón está en pareja estable y deciden juntos que no tendrán hijos. En algunos casos se elige la vasectomía en el varón, ya que la ligadura tubaria en la mujer implica un proceso mucho más complejo.

Según dijo a Infobae el jefe de la Sección Andrología del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, Mariano Cohen, “ las vasectomías son más reclamadas hoy porque los varones están colaborando más el cuidado de la casa y de los hijos si están en parejas. Además, se han informado sobre la práctica y saben que no es un procedimiento doloroso”.

También el doctor Cohen comentó que más jóvenes sin hijos consultan por las vasectomías. “Algunos jóvenes no han tenido hijos y piden la vasectomía. Cuando se les pregunta si están considerando que el futuro podrían querer hijos, suelen responder que hay muchos chicos sin padres y que estarían dispuestos a adoptar”.

Hay una nueva generación de jóvenes que ve a la paternidad como una elección posible y no como un mandato

Recientemente se dio a conocer un informe en la Argentina, que reveló: “En distintas mediciones observamos que la Generación Z no sólo se diferencia por la posibilidad de eludir los mandatos tradicionales acerca de la conformación de la familia, sino que se cuestiona la posibilidad de la no maternidad/paternidad como una elección posible, cada vez menos cuestionada por la sociedad como elección. La incertidumbre actual acerca del futuro, la responsabilidad de erigirse su propio destino y hacerse cargo de sus decisiones, el temor por otras cuestiones como el calentamiento global, las crisis económicas y el cómo equilibrar las propias pasiones con el mundo laboral y los ingresos, son los argumentos para sostener esta decisión que puede, desde ser una postergación de la edad para la formación de la propia familia, hasta la decisión de no procrear directamente”, según dijo a Infobae Mariela Mociulsky, CEO fundadora de Trendsity.

En algunos casos, hay también varones que ya tuvieron uno o dos hijos, y piden una vasectomía. “Algunos varones no quieren más porque dicen que les cuesta mucho mantener a los hijos que ya tienen”, dijo el doctor Cohen. De acuerdo con el especialista, los varones deben tener en cuenta que la vasectomía es un método anticonceptivo pero no evita el contagio de enfermedades de transmisión sexual.

Los hombres averiguan a través de internet, investigan los métodos, se sacan los miedos y realmente cuando llegan a la consulta están muy decididos. Para la realización de la vasectomía, es importante ser mayor de 18 años, estar decidido, realizarse un pre quirúrgico y luego la cirugía. No se necesita ningún otro estudio previo ni un espermograma.

En el procedimiento, se cortan u obstruyen los conductos deferentes, que son los canales que conectan a los testículos con el resto del aparato reproductor masculino, para impedir que los espermatozoides bajen y causen un embarazo. La vasectomía toma aproximadamente 10 minutos y requiere un tiempo de recuperación de pocos días durante el cual el paciente puede descansar en el sofá de la casa.

Hay aún algunos mitos que circulan sobre la vasectomía y que despiertan temores. Un mito es que altera los niveles de testosterona y causa problemas sexuales. Sin embargo, no es verdad , según aclaró el doctor Julio Gundian, urólogo de la Clínica Mayo de los Estados Unidos. Además, está demostrado que después de la vasectomía, normalmente aumenta el deseo sexual en los varones, debido a que ya no existe la preocupación de un embarazo.

Aunque el 6 por ciento de los hombres termina sometiéndose a la reversión de la vasectomía, hay que considerarla como un procedimiento permanente . “El candidato ideal es una persona que está cien por ciento segura que no quiere tener más hijos”, afirmó el doctor Gundian.

“Es un mito que el varón que se haya realizado una vasectomía no pueda eyacular. Por eso, siempre explicamos que la vasectomía no tiene implicancia en ninguna de estas cuestiones. Creo que es un trabajo del médico agotar todas las dudas del paciente. Siempre decimos que el paciente tiene que estar decidido y generar todas las entrevistas que él necesite para ganar esa confianza”, señaló Layús.

Según aclara el Ministerio de Salud de la Nación en su página web, “después de la vasectomía se sigue eyaculando como siempre, no afecta a las erecciones y el placer sexual no cambia. El aspecto del semen es el mismo, pero no contiene espermatozoides”

La vasectomía comienza a ser efectiva luego de los primeros tres meses de realizada o de las primeras 20 eyaculaciones. Por eso es recomendable usar otro método en ese período e ir al control médico para comprobar efectividad.

