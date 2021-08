COVID-19 en niños: ¿tras la infección, los anticuerpos duran menos que en los adultos?

Estudiaron a niños de Jerusalén para evaluar la duración de la respuesta del sistema inmune después de la infección por el coronavirus (REUTERS/Amir Cohen)

Como la enfermedad COVID-19 es una infección nueva en el mundo, cada día hay diferentes hallazgos sobre el coronavirus que la causa y su impacto en las diferentes poblaciones. Los niños de todas las edades pueden enfermarse. Pero la mayoría generalmente no se enferman con tanta gravedad como los adultos, y algunos quizás no presenten ningún síntoma. Pero ¿cuánto dura la respuesta del sistema inmune ante la infección por el coronavirus en los niños? Un estudio realizado en Israel sugiere que los anticuerpos que se generan tras la infección por el coronavirus tendrían una duración menor a la de los adultos.

Investigadores del Centro Médico Shaare Zedek, en Israel, encontraron que hasta un tercio de los niños de Jerusalén se han infectado probablemente con el coronavirus. En un informe recién publicado por el mismo hospital se indicó que los anticuerpos neutralizantes de los jóvenes que contraen el virus empiezan a disminuir al cabo de tan sólo cuatro meses.

Un equipo de médicos del Shaare Zedek, dirigido por el profesor Yechiel Schlesinger, completó recientemente un estudio, el primero de su clase, en la sala de pediatría del hospital, en colaboración con el Ministerio de Sanidad, que mostró la prevalencia de los anticuerpos contra el coronavirus entre los niños que acudieron a la sala de urgencias para recibir tratamiento. Según Schlesinger, “pueden utilizarse a la hora de tomar decisiones políticas para el país”.

En Israel se empezó a vacunar adolescentes en junio contra el Covid-19. (REUTERS/Amir Cohen/Archivo)

El estudio se publicó en la revista especializada Acta Paediatrica. Los investigadores examinaron a 1.138 niños menores de 18 años, con una edad media de 4,4 años, entre el 18 de octubre de 2020 y el 12 de enero de 2021. Descubrieron que entre los niños que habían dado positivo en las pruebas de coronavirus durante ese período, casi un tercio (29%) no tenía anticuerpos neutralizantes.

“Un tercio se sometió a las pruebas hasta tres semanas después de la aparición de la enfermedad y, al parecer, aún no había desarrollado anticuerpos”, explicó Schlesinger. Pero los otros dos tercios habían contraído la enfermedad más de cuatro meses antes, y parece que sus anticuerpos habían disminuido.

El estudio demostró que los niños estudiados en Jerusalem alcanzan un nivel máximo de anticuerpos hasta tres meses después del diagnóstico. “Posteriormente, se observó un descenso cuantitativo significativo de los anticuerpos, más que en los adultos. Estos resultados pueden indicar que los niños tienen una respuesta inmunitaria más débil a largo plazo”, contó el investigador.

Según Schlesinger, la desaparición de los anticuerpos no significa que estos niños no estén protegidos, pero “hace que nos preguntemos sobre su protección”, dijo. Sobre todo porque otros estudios han demostrado que la probabilidad de infección es mayor a medida que disminuyen los niveles de anticuerpos. El estudio también podría tener implicaciones importantes para entender la inmunidad de rebaño, para la posibilidad de que se repita una ola de reinfección y para las consideraciones de la vacuna para los niños.

Conocer cómo reacciona el sistema inmune de los chicos ante la infección del coronavirus puede ser útil para definir las campañas de vacunación

Consultada por Infobae, la investigadora en virología Rosa Bologna, del Hospital de Pediatría Juan Garrahan en Argentina y la Sociedad Argentina de Pediatría, comentó que hay varios estudios en chicos sobre la duración de la inmunidad después de la infección por el coronavirus. “La duración podría relacionarse con las diferencias en la presentación clínica de la enfermedad. También podría variar según las edades de los chicos”, expresó la doctora Bologna.

En tanto, Enrique Casanueva, jefe del servicio de infectología infantil del Hospital Universitario Austral en Pilar, Argentina, consideró que harían falta para estudios que investiguen también la inmunidad celular después de la infección en la población infantil. “Que no tengan niveles de anticuerpos humorales detectables no significa que no tengan inmunidad. Esto ya ha observado en pediatría con la vacuna de la hepatitis B y niños en la Samoa americana”, dijo a Infobae el doctor Casanueva.

Otro hallazgo del estudio del Israel fue que encontraron que el 10% de los niños había tenido el virus, aunque el 41% de ellos tenía alguna exposición conocida y sabía que había estado enfermo. Schlesinger dijo que el hospital ha continuado el estudio. En un trabajo posterior realizado en junio y julio de 2021, que se está redactando pero que aún no se ha publicado, encontró que el porcentaje de niños en Jerusalén que tenían el virus se ha disparado del 10% al 30% o incluso ligeramente superior.

Los ministerios de Sanidad y Educación iniciaron el lunes una serie de pruebas serológicas entre los estudiantes de los barrios haredi para determinar el porcentaje de niños que podrían haber tenido el coronavirus. Los ministerios han sugerido que esperan que entre el 25% y el 30% hayan sido infectados. Los niños que sí tengan anticuerpos recibirán un pase verde y estarán exentos de entrar en aislamiento si un miembro de su clase se enferma.

“Cuando los niños venían y sabían que tenían la enfermedad, les preguntábamos si sabían cómo se habían expuesto”, explicó Schlesinger. “Sólo un 10% pensaba que se había contagiado en la escuela”. Subrayó que los niños que participaron en el estudio eran niños que acudían a urgencias y no por COVID, sino por otros motivos, ya fuera neumonía, un dedo del pie roto o apendicitis.

En Italia, un estudio reportó que los menores de 6 años con infección por el coronavirus asintomática o levemente sintomática tienen altos niveles de anticuerpos neutralizantes (EFE/EPA/Matteo Corner/Archivo)

Sin embargo, otro estudio en Italia ha señalado que la duración de los niveles de anticuerpos podría ser mayor en los niños. El estudio fue liderado por el doctor Francesco Bonfante en Padua, Italia, y reportó que los niños en edad pre-escolar (menores de 6 años) con infección por el coronavirus asintomática o levemente sintomática tienen altos niveles de anticuerpos neutralizantes. Sugirió que los niveles de anticuerpos permanecen elevados durante la duración de los 7-8 meses de su período de seguimiento. Por el contrario, se observaron menores niveles de anticuerpos neutralizantes y respuestas más transitorias en niños en edad escolar y adultos.

