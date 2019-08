Philippe Reekie, un astrobiólogo y estudiante de doctorado en la Universidad de Edimburgo, estuvo de acuerdo en que no había razón para pensar que los tardígrados deshidratados no sobrevivirían en la luna. "Me imagino que sobrevivirían por algún tiempo", dijo. "El principal problema con la luna es el vacío y la alta radiación, pero se ha demostrado que los tardígrados sobreviven a esas condiciones".

Pero advirtió que si los tardígrados estuvieran en un estado activo en el impacto, bien podrían haber llegado a su fin. "En su estado normal, puedes matarlos con bastante facilidad", dijo.