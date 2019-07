"El ojo tiene dos lentes, la córnea y el cristalino. Esos dos lentes se encargan de enfocar la imagen en la retina. Si se produce un daño por alguna razón en esa película, cualquier 'foto' que queramos sacar no va a salir. El riesgo de perder la visión central es enorme. Queremos ver por ejemplo la televisión y no la vemos, vemos todo lo de alrededor pero la televisión no la vemos", explicó.