Salud

Dolor en el pecho: cómo diferenciar una simple molestia muscular de una emergencia cardíaca

Especialistas advierten que la mayoría de las consultas por esta causa responden a factores que poco se relacionan con el corazón, aunque un porcentaje reducido esconde un riesgo vital. La importancia de detectar las señales de alarma

Un hombre sentado en un sillón aprieta su camisa sobre el pecho, junto a una mesa con un teléfono celular y una lámpara encendida al fondo.
Los cardiólogos señalan señales de alerta que obligan a llamar a urgencias: opresión intensa que se irradia al brazo o la mandíbula, acompañada de náuseas, mareos o dificultad respiratoria (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El dolor en el pecho constituye uno de los motivos de consulta más frecuentes en las salas de emergencia del mundo. Según un estudio multinacional publicado en PLOS ONE en 2026, representa entre el 6% y el 8% de todas las visitas a urgencias. Sin embargo, solo entre el 15% y el 25% de esos casos tiene un origen cardíaco real; la mayoría responde a causas musculoesqueléticas, digestivas o incluso psicológicas.

Pese a esos números, los especialistas insisten en que ningún episodio debe subestimarse. Un artículo de la revista Prevention, respaldado por la opinión de tres médicos, ofrece claves para diferenciar una contractura de una urgencia cardiovascular. “Cualquier tipo de molestia torácica puede ser aterrador porque la mayoría piensa de inmediato: ‘¿Estoy teniendo un infarto?’”, señaló el cardiólogo estadounidense Sameer Amin, director médico de la organización L.A. Care Health Plan.

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En Estados Unidos, el dolor de pecho genera más de 8 millones de visitas anuales a urgencias

Infografía sobre el dolor de pecho con figuras del torso humano, el corazón iluminado, iconos de síntomas y bloques de texto explicativo.
Una guía visual detalla los síntomas que diferencian una molestia muscular en el tórax de una afección cardíaca que requiere atención médica inmediata (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cifras en Estados Unidos reflejan la magnitud del problema. Esta dolencia es la segunda queja más frecuente en los departamentos de emergencia del país, con aproximadamente 8,4 millones de consultas anuales, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) correspondientes a 2022.

Un amplio análisis publicado en 2026, que revisó casi 13,8 millones de visitas en 141 servicios de urgencias de 17 estados entre 2021 y 2024, concluyó que 1 de cada 18 pacientes con malestar torácico no traumático presentaba un cuadro con riesgo vital. El síndrome coronario agudo resultó el más frecuente, con el 4,5% de los casos, seguido por la embolia pulmonar (0,78%).

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Otra investigación publicada en Health Science Reports reveló un dato adicional: las personas con altos niveles de aislamiento social tenían un 31% más de probabilidades de experimentar opresión torácica en comparación con quienes mantenían vínculos sociales activos.

La incomodidad muscular se localiza en un punto preciso y cede con el reposo

Un hombre con camiseta gris tiene ambas manos sobre el pecho, cubierto por un resplandor rojo en el costado izquierdo
Un análisis multinacional publicado en PLOS ONE indica que entre el 15% y el 25% de las consultas en urgencias por molestia torácica responden a causas cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando los músculos del tórax se someten a una exigencia inusual, las fibras sufren microdesgarros que provocan el llamado dolor muscular de aparición tardía (DOMS). Retomar una rutina de ejercicio, hacer flexiones más demandantes o cargar objetos pesados son causas habituales, indicó el cardiólogo intervencionista Shamail Tariq, del centro médico Providence St. Jude en California.

La actividad física también puede desencadenar costocondritis, una inflamación del cartílago que rodea las articulaciones de las costillas. Cerca de una de cada tres personas que consulta por dolor costal presenta esta afección, según la Clínica Cleveland. Un rasgo distintivo es que el paciente logra señalar un lugar específico sensible al tacto y la incomodidad se intensifica al girar el torso, levantar peso o toser. Suele aliviarse con descanso, hielo y antiinflamatorios.

El malestar cardíaco se percibe como presión y puede irradiarse al brazo o la mandíbula

Las molestias vinculadas al corazón surgen cuando el flujo sanguíneo hacia el músculo cardíaco se reduce o bloquea por depósitos grasos en las arterias coronarias. Esa falta de oxígeno genera angina, que puede ser estable —aparece con la actividad física y cede con medicación— o inestable, cuando empeora sin responder al tratamiento, explicó Tariq.

Un corazón humano traslúcido rodeado de cadenas de ADN, gráficos de barras y fórmulas moleculares sobre fondo azul oscuro.
Una investigación publicada en Health Science Reports halló que las personas con altos niveles de aislamiento tenían un 31% más de probabilidades de experimentar malestar torácico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para muchas personas, esta afección se percibe como opresión o pesadez y puede irradiarse al brazo, el hombro o el maxilar. “A menudo se describe como si un elefante estuviera sentado sobre tu pecho”, graficó la médica internista Nneoma Oparaji, radicada en Houston. A diferencia de una lesión muscular, el episodio cardíaco suele acompañarse de sudoración, dificultad respiratoria o mareos.

Los especialistas advierten que mujeres y personas con diabetes experimentan con frecuencia manifestaciones atípicas. En lugar de la sensación aplastante clásica, pueden sentir un malestar abdominal similar a la indigestión o una punzada en el hombro fácil de confundir con una distensión. “Es importante que cualquier opresión nueva o sin explicación sea evaluada, especialmente si dura más de unos minutos”, enfatizó Amin.

Una presión intensa que se extiende al brazo, la espalda o el cuello, acompañada de náuseas o aturdimiento, requiere llamar al servicio de emergencias sin demora.

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