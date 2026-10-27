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Los alimentos ultraprocesados podrían reconfigurar el cerebro de los niños para desear comida chatarra, según un estudio

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LUNES, 26 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Los alimentos ultraprocesados parecen reconfigurar los cerebros de los niños para que deseen más comida chatarra, según un nuevo estudio.

Las imágenes de galletas o papas fritas desencadenan una poderosa reacción en los sistemas de recompensa del cerebro de los niños que consumen más alimentos ultraprocesados, informaron los investigadores el 23 de octubre en JAMA Network Open.

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Esos niños tienen posteriormente mayores probabilidades de aumentar de peso y tener más grasa corporal, encontraron los investigadores.

"Los cerebros de los niños todavía están desarrollándose, los hábitos aún se están formando y las preferencias alimenticias todavía se están estableciendo", dijo la investigadora principal Dra. Kathleen Page, profesora de medicina y pediatría en la Escuela de Medicina Keck de la USC, en un comunicado de prensa. "Es un período importante en el que el cerebro es muy sensible a los alimentos y al entorno alimenticio".

Los alimentos ultraprocesados se fabrican principalmente a partir de sustancias extraídas de alimentos integrales, como grasas saturadas, almidones y azúcares añadidos. También contienen una amplia variedad de aditivos para hacerlos más sabrosos, atractivos y estables en el estante, incluidos colorantes, emulsionantes, sabores y estabilizantes.

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Ejemplos incluyen productos horneados empaquetados, cereales azucarados, productos listos para comer o calentar, y embutidos.

En promedio, los niños en EE. UU. obtienen alrededor de dos tercios (67%) de sus calorías diarias de alimentos ultraprocesados, dijeron los investigadores en notas de antecedentes.

Estudios anteriores han relacionado los alimentos ultraprocesados con el aumento de peso, diabetes tipo 2 y enfermedades del corazón, pero aún no está claro cómo estos alimentos promueven los antojos, dijeron los investigadores.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de 46 niños que participaron en un estudio a largo plazo sobre el riesgo de diabetes y obesidad. Todos los niños comenzaron el estudio con un peso saludable.

Los investigadores recopilaron imágenes de resonancia magnética (MRI) de cada niño mientras veían fotos de alimentos ultraprocesados y reunieron datos sobre la dieta de los niños, el porcentaje de grasa corporal, la circunferencia de la cintura y el índice de masa corporal (IMC). El IMC es una estimación de la grasa corporal basada en la altura y el peso.

Los resultados mostraron que los niños que consumían más alimentos ultraprocesados tenían respuestas más fuertes a las imágenes de alimentos en el estriado dorsal, una región del cerebro involucrada en la recompensa y la motivación.

Las respuestas más fuertes del estriado dorsal también se asociaron con aumentos en el IMC y mayor grasa corporal un año después, dijeron los investigadores.

En general, los niños que consumían más alimentos ultraprocesados tenían cinturas más anchas, mayor IMC y más grasa corporal al final del estudio, según el estudio.

Gran parte de eso estaba relacionado con la respuesta del cerebro a los alimentos, dijeron los investigadores. Cuando los investigadores tuvieron en cuenta las diferencias en las respuestas del estriado dorsal a las imágenes de alimentos, la asociación con el IMC y la grasa corporal se debilitó en un 31% y un 44%.

"Este estudio va más allá de simplemente entender que los alimentos ultraprocesados afectan el aumento de peso", dijo Page. "En realidad, nos da una idea de las bases neurobiológicas por las cuales estos alimentos pueden estar relacionados con la composición corporal a lo largo del tiempo".

Debido a que este estudio fue observacional, no puede probar una relación de causa y efecto entre los alimentos ultraprocesados, la actividad cerebral y el aumento de peso, dijeron los investigadores. Solo puede mostrar un posible vínculo.

Para probar la causa y el efecto, Page está planeando un estudio de seguimiento en el que a los niños que regularmente consumen alimentos ultraprocesados se les proporcionen comidas y refrigerios más saludables. Los investigadores podrán entonces rastrear sus respuestas cerebrales continuas a las imágenes de alimentos y ver si eso afecta su peso.

"Cambiar el entorno alimenticio para ayudar a las personas a acceder a alimentos más saludables y mínimamente procesados es una parte importante de la solución", dijo Page.

Más información

La Universidad de Columbia tiene más información sobre alimentos ultraprocesados y salud.

FUENTE: Escuela de Medicina Keck de la USC, comunicado de prensa, 23 de octubre de 2026

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