Salud

1 de cada 5 jóvenes siente ansiedad todos los días, según estudio

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LUNES, 26 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Casi 1 de cada 5 adultos jóvenes en los EE. UU. se siente ansioso todos los días, según un nuevo estudio.

Un poco menos del 20% de los estadounidenses entre 18 y 25 años dijeron que sufrían de ansiedad diaria en 2024, frente al 15% en 2020, informaron los investigadores en el American Journal of Public Health.

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Las probabilidades de recibir un diagnóstico de ansiedad o una receta para medicamentos contra la ansiedad también aumentaron aproximadamente un tercio durante el mismo período, encontraron los investigadores.

Esta ansiedad podría derivarse de la pandemia de COVID-19 y su impacto duradero en la psique de los estadounidenses, dijeron los investigadores.

"El aumento de la ansiedad en la cohorte de 2024 en comparación con la cohorte de 2020 requiere atención de salud pública sobre los posibles efectos a largo plazo de la pandemia en la salud mental de los adultos jóvenes", concluyó el equipo de investigación liderado por Melissa Villodas, profesora asistente de trabajo social en la Universidad George Mason.

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Para el estudio, los investigadores analizaron datos de casi 11,000 adultos jóvenes que participaron en una encuesta federal de entrevistas de salud.

El análisis encontró que las probabilidades de sentir ansiedad frecuente aumentaron un 28% entre 2020 y 2024.

Asimismo, las probabilidades de un diagnóstico de ansiedad aumentaron un 31% y el uso de medicamentos contra la ansiedad un 32%, según los investigadores.

En general, los diagnósticos de ansiedad aumentaron del 18% a más del 23%, y las recetas de medicamentos contra la ansiedad aumentaron del 10% a más del 13%.

"La ansiedad sigue siendo una preocupación creciente entre los adultos jóvenes de EE. UU.", escribieron los investigadores. "Este grupo ya experimentaba el aumento más rápido de ansiedad antes de la pandemia y es vulnerable desde el punto de vista del desarrollo a una mala salud mental."

El equipo continuó: "Nuestro estudio abarca el inicio de la pandemia de COVID-19 hasta su final documentado como una amenaza global, un período marcado por factores estresantes generalizados como la soledad, la inestabilidad económica, la preocupación por las infecciones y las interrupciones en transiciones clave de la vida (por ejemplo, ingresar a la universidad o al mercado laboral)."

Algunos grupos tenían más probabilidades de sufrir ansiedad:

Casi la mitad de los adultos jóvenes lesbianas, gays y bisexuales reportaron un diagnóstico de ansiedad --casi el 45%, en comparación con el 19% de sus pares heterosexuales. Las recetas de medicamentos contra la ansiedad se duplicaron del 13% al 26%, en comparación con un aumento del 9% al 10% para los adultos jóvenes heterosexuales. Alrededor del 32% de las mujeres reportaron un diagnóstico de ansiedad, en comparación con el 15% de los hombres. Aproximadamente 1 de cada 4 mujeres reportó ansiedad diaria, y 1 de cada 5 tomó medicamentos contra la ansiedad. Los adultos jóvenes hispanos lesbianas, gays y bisexuales tenían aproximadamente 4.7 veces más probabilidades de tomar medicamentos contra la ansiedad en comparación con sus pares hispanos heterosexuales.

"En lugar de asumir que todos los adultos jóvenes experimentan la ansiedad de la misma manera, estos hallazgos subrayan la importancia de considerar las múltiples identidades sociales y contextos que moldean las experiencias con la ansiedad", dijo Villodas.

Más información

La Asociación Estadounidense de Psicología tiene más información sobre la ansiedad.

FUENTES: Universidad George Mason, comunicado de prensa, 21 de octubre de 2026; American Journal of Public Health, 20 de agosto de 2026

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