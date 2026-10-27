Muertes de bomberos en servicio vinculadas a corazón agrandado

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LUNES, 26 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- El paro cardíaco y los ataques al corazón representan casi la mitad de todas las muertes en servicio de los bomberos en los Estados Unidos, según un nuevo estudio.

Las muertes relacionadas con el corazón en el cumplimiento del deber han aumentado constantemente durante las últimas tres décadas, informaron los investigadores el 21 de octubre en la revista JACC: Advances.

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Los resultados sugieren que los exámenes de salud anuales para bomberos podrían no detectar afecciones cardíacas que aumentan su riesgo de muerte durante el estrés y la tensión de combatir un incendio o responder a un accidente, dijeron los investigadores.

"Nuestra investigación muestra que podría haber un punto ciego en lo que respecta a los exámenes cardíacos de rutina para los bomberos en los Estados Unidos", dijo en un comunicado de prensa el investigador principal Dr. Alan Kwan. Es profesor asistente de cardiología en el Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles.

Por ejemplo, la mayoría de estas muertes no estaban relacionadas con arterias obstruidas, sino con un aumento en la masa muscular del corazón, dijeron los investigadores.

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"Es posible que las pautas nacionales de salud para bomberos necesiten actualizarse para incluir exámenes de detección de exceso de masa muscular del corazón", dijo la investigadora Dra. Susan Cheng, jefa de cardiología en Cedars-Sinai, en un comunicado de prensa. "No está claro por qué los bomberos parecen estar en riesgo de esta condición, por lo que necesitamos aprender más a través de investigaciones adicionales."

Para el estudio, los investigadores analizaron datos federales que documentan más de 3,400 muertes en servicio de bomberos entre 1990 y 2025.

Los resultados mostraron que el 43% de las muertes estaban relacionadas con paro cardíaco o ataque al corazón.

Las arterias obstruidas estuvieron involucradas en el 57% de los casos cardíacos, pero se observó un aumento en la masa del corazón en el 79% de los casos, encontraron los investigadores.

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El riguroso entrenamiento de los bomberos desarrolla el músculo cardíaco, lo que puede cambiar la estructura del corazón de maneras que podrían enmascarar o contribuir a condiciones cardíacas peligrosas, dijeron los investigadores.

"Identificar las condiciones cardíacas cuando pueden ser tratadas es clave para abordar estos nuevos hallazgos", dijo Kwan.

A lo largo de las décadas, las probabilidades de que una muerte estuviera relacionada con el corazón aumentaron en más del 2% cada año entre los bomberos en servicio, incluso cuando las probabilidades de muertes relacionadas con el corazón para el público en general disminuyeron en más del 1% cada año.

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"Esta tendencia sugiere que la prevención de muertes cardíacas en servicio no ha seguido el ritmo de otros ámbitos de la seguridad de los bomberos", dijo Kwan. "Este trabajo se basa en investigaciones previas que informan que los eventos cardíacos son una causa principal de muerte para los bomberos. Planeamos continuar nuestro estudio sobre los riesgos de salud de los bomberos para informar los esfuerzos de prevención."

Más información

El Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios tiene más información en su programa de bomberos con corazón saludable.

FUENTE: Centro Médico Cedars-Sinai, comunicado de prensa, 21 de octubre de 2026