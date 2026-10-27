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¿Abrumado por la crianza? No estás solo

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LUNES, 26 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- ¿Te sientes abrumado por el ruido y el caos de la crianza? No estás solo.

Una nueva encuesta nacional del Hospital Infantil Lurie de Chicago revela que 6 de cada 10 padres experimentan sobrecarga sensorial.

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La encuesta, realizada a 1,000 padres en los Estados Unidos, encontró que la sobreestimulación ocurría con mayor frecuencia en casa, pero también en tiendas y en el automóvil.

¿Los mayores desencadenantes? Niños discutiendo o quejándose, peleas entre hermanos, ruido fuerte, hablar constantemente y el desorden.

Los padres con niños pequeños fueron especialmente afectados. En total, el 70% de los padres con un hijo menor de 5 años reportaron sobreestimulación, en comparación con el 56% de los padres con hijos mayores.

"Aunque la sobreestimulación parental puede sentirse como una lucha puramente personal, nuestros resultados muestran que es una experiencia muy común para los padres en los Estados Unidos", dijo la investigadora Marie Heffernan, directora de Voices of Child Health en el Instituto de Investigación Infantil Stanley Manne del Hospital Infantil Lurie. También es profesora asistente de pediatría en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern.

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El hospital anima a los padres a buscar apoyo cuando se sientan abrumados y ofrece recursos enfocados en afrontar los desafíos de la crianza y construir resiliencia.

Esos recursos incluyen:

La importancia del autocuidado: Por qué los padres necesitan tiempo para recargar energías El mito del padre "perfecto" Tres consejos para crear una mentalidad resiliente 6 estrategias para padres altamente sensibles que se sienten sobreestimulados The Care Gap Instagram

Más información

La Clínica Cleveland tiene más información sobre la sobrecarga sensorial.

FUENTE: HealthDay TV, 26 de octubre de 2026

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