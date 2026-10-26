Decorar con criterio ante la tensión entre muebles y vivencias

El consumo consciente propone evaluar la necesidad funcional que busca satisfacer cada objeto de decoración antes de adquirirlo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las compras destinadas a renovar un ambiente suelen concentrarse en objetos visibles y duraderos: una mesa, una lámpara, un sofá o una pieza de guardado. La elección combina función, estética y la expectativa de que el cambio material aporte una sensación de orden o renovación en la vida cotidiana.

Esa expectativa merece una mirada más amplia cuando la compra responde a una necesidad de gratificación inmediata. En este enfoque, el consumo consciente no implica dejar de adquirir bienes ni convertir las experiencias en una obligación, sino revisar qué necesidad se busca satisfacer y si el objeto elegido puede cumplirla.

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En decoración, esta revisión permite separar el uso sostenido de una pieza de la emoción asociada con su llegada. Un mueble puede resolver una necesidad concreta de almacenamiento, descanso o circulación, mientras que la novedad que acompaña a su compra tiene una duración distinta y depende de cada decisión de consumo.

El estudio de los psicólogos Amit Kumar y Thomas Gilovich fue publicado en la revista académica Personality and Social Psychology Bulletin, alojada en la web de la editorial Sage. Analizó ocho investigaciones sobre compras materiales y experienciales. Sus resultados indicaron que las personas tienden a hablar más de las experiencias que de las posesiones y que esa conversación se relaciona con una mayor valoración de las primeras.

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La novedad de un objeto puede perder intensidad con el uso diario

El estudio de Amit Kumar y Thomas Gilovich demuestra que las personas expresan mayor interés en hablar sobre sus experiencias que sobre sus posesiones materiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La adaptación hedónica describe cómo disminuye la intensidad de las emociones ante circunstancias favorables o desfavorables que se vuelven habituales. Los investigadores Shane Frederick y George Loewenstein analizaron este fenómeno en un capítulo académico sobre bienestar, disponible en APA PsycNet, la plataforma bibliográfica de la Asociación Estadounidense de Psicología. En el ámbito de la decoración, permite comprender por qué el entusiasmo inicial por un objeto puede disminuir a medida que su presencia se vuelve familiar.

Sin embargo, esto no significa que los bienes materiales pierdan su valor. Un objeto puede seguir proporcionando comodidad, seguridad o utilidad incluso cuando desaparece la emoción inicial. Esta distinción es importante al planificar una compra para el hogar: una elección puede responder a una necesidad concreta sin que necesariamente deba solucionar el cansancio, la frustración o el deseo de cambio.

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La distinción también evita presentar las experiencias como una alternativa absoluta a los objetos. La investigación académica citada no plantea que toda adquisición material sea prescindible, sino que examina diferencias en la forma en que las personas evalúan, recuerdan y comunican ambos tipos de gasto.

Las experiencias tienden a ocupar un lugar mayor en el relato personal

Según el estudio de Kumar y Gilovich publicado en Personality and Social Psychology Bulletin, las compras experienciales pueden incorporarse al relato personal a través de la conversación con otras personas. La investigación comparó experiencias, como un viaje o una actividad, con posesiones materiales, y observó que los participantes manifestaban mayor disposición a hablar de las primeras.

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Ese resultado aporta un contraste para las decisiones vinculadas con el hogar. La renovación de un espacio puede tener utilidad y valor estético, pero no reemplaza necesariamente actividades compartidas, aprendizaje o tiempo destinado al ocio. La elección entre una compra y una experiencia no exige una regla única, sino una evaluación del propósito, el presupuesto y el uso previsto.

La revisión de los psicólogos Thomas Gilovich, Amit Kumar y Lily Jampol, publicada en Journal of Consumer Psychology, examina investigaciones sobre la relación entre las compras experienciales, la satisfacción y los vínculos sociales. El punto no es oponer un ambiente bien resuelto a la vida fuera de él, sino evitar que la acumulación de objetos se convierta en la única respuesta ante la búsqueda de bienestar.

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La adaptación hedónica explica el descenso del entusiasmo inicial ante un objeto a medida que este se integra en la rutina cotidiana del hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presupuesto permite incorporar una pausa antes de decidir

La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos recomienda, en su guía Consumer tips for managing spending, registrar los gastos, crear un presupuesto doméstico, definir límites de compra y comparar periódicamente el gasto efectivo con lo planificado. La entidad también aconseja reservar un monto para ocasiones especiales, con el fin de evitar gastos por encima de las posibilidades previstas.

Trasladado a las compras de decoración, ese criterio permite determinar de antemano cuánto se destinará a una mejora del hogar y cuánto a ocio o actividades compartidas. Un presupuesto visible convierte una intención general en un límite verificable y evita que las adquisiciones pequeñas y frecuentes queden fuera de la planificación.

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La guía de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos también propone revisar los saldos y establecer topes de gasto antes de comprar. Esta práctica incorpora un momento de revisión que permite diferenciar una necesidad funcional de un impulso pasajero.

En ese marco, el consumo consciente desplaza la atención desde la acumulación de objetos hacia la pregunta por el uso que tendrán en el espacio y en el presupuesto. Una decisión de decoración puede responder a una necesidad concreta, mientras que la planificación también permite preservar recursos para experiencias y actividades que ocupan un lugar distinto en la vida cotidiana.

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