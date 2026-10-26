Salud

Blanqueamiento dental: cuáles son los riesgos de usar estos productos y qué recomiendan los odontólogos

El uso excesivo de peróxidos puede causar sensibilidad e irritación en las encías, sin asegurar un mejor resultado ni uniforme

Un diente con bufanda roja recibe líquido vertido desde un frasco de peróxido, junto a encías rojas y un espejo dental con paraguas.
Los tratamientos de blanqueamiento dental actúan mediante peróxido de hidrógeno o de carbamida para descomponer las manchas en las piezas naturales (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La oferta de blanqueadores dentales incluye tiras, geles, pastas y tratamientos en consultorio. El atractivo de una sonrisa más clara convive con una diferencia decisiva entre los productos: la concentración de peróxidos, el tiempo de aplicación y el estado de dientes y encías condicionan tanto el resultado como las posibles molestias.

La guía de MouthHealthy, plataforma de educación odontológica de la Asociación Dental Americana, indica que estos productos actúan con peróxido de hidrógeno o de carbamida para descomponer las manchas.

PUBLICIDAD

El efecto no es idéntico en todas las piezas ni responde de igual manera a todas las causas de decoloración. La misma guía señala que los blanqueadores no aclaran coronas, carillas, empastes o implantes, y que los tonos grises, las lesiones previas o los cambios vinculados con medicamentos pueden requerir un diagnóstico odontológico antes de iniciar el tratamiento.

La sensibilidad dental y la irritación de encías figuran entre las molestias que pueden aparecer durante el uso de estos productos. La intensidad del agente blanqueador, el tiempo de exposición y el contacto del gel con los tejidos blandos son factores que inciden en esa respuesta, según el material educativo de la entidad odontológica estadounidense.

PUBLICIDAD

La discusión sobre la intensidad de estos tratamientos también tiene respaldo clínico. Un estudio de 2026, alojado en PubMed Central, reunió 24 revisiones sistemáticas sobre blanqueamiento realizado en consultorio. El análisis concluyó que las concentraciones bajas o medias de peróxido de hidrógeno, entre aproximadamente 25% y 35%, pueden ofrecer resultados comparables a las concentraciones más altas con menor riesgo de sensibilidad.

El origen del cambio de color define si el blanqueamiento puede ser útil

Una paciente con gafas protectoras reclinada en un sillón dental junto a una especialista con pantalla facial y un asistente con mascarilla.
Un estudio alojado en PubMed Central determinó que las concentraciones moderadas de peróxido logran resultados eficaces con menor riesgo de sensibilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La apariencia amarillenta no equivale necesariamente a falta de higiene. La Asociación Dental Americana explica que los blanqueadores actúan sobre dientes naturales y que la respuesta depende del origen de la alteración de color. Las manchas superficiales vinculadas con bebidas o alimentos no son equivalentes a una pieza que se oscureció después de un golpe, una restauración o un problema interno del diente.

Por ese motivo, aumentar la cantidad de producto no sustituye la evaluación de la causa. La entidad indica que los productos de venta directa tienen menor concentración de agentes blanqueadores que los empleados en consultorio, pero recomienda consultar antes de usarlos y elegir alternativas que cuenten con el Sello de Aceptación de la ADA.

También hay una diferencia entre los productos que pulen manchas de la superficie y los que modifican el tono mediante un proceso químico. La asociación señala que las pastas dentales blanqueadoras pueden remover manchas externas con agentes de pulido, aunque no cambian el color propio del diente como lo hacen los productos a base de peróxidos.

El uso excesivo puede elevar la sensibilidad y la irritación de las encías

Una odontóloga con bata azul y guantes sostiene un espejo frente a la dentadura de un hombre sentado en el sillón dental.
Un estudio alojado en PubMed Central determinó que las concentraciones moderadas de peróxido logran resultados eficaces con menor riesgo de sensibilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cleveland Clinic advierte que las aplicaciones domésticas deben respetar las indicaciones del fabricante y no emplearse de forma continua. Según el centro médico estadounidense, las tiras y los geles pueden provocar sensibilidad temporal en dientes y encías, sobre todo cuando se usan en exceso.

La clínica también señala que los productos blanqueadores no resuelven todas las causas de un cambio de color. Un tono marrón o gris puede asociarse con una situación que requiere revisión odontológica, y los problemas de encías o las caries deben abordarse antes de aplicar un tratamiento para aclarar los dientes.

El dolor ante el frío, el calor o los alimentos dulces puede ser transitorio, pero no siempre tiene una única explicación. De acuerdo con la Cleveland Clinic, la sensibilidad también puede estar relacionada con esmalte desgastado, encías retraídas, caries o grietas. Una molestia que persiste exige identificar su causa, en lugar de compensarla con más producto.

La decisión sobre el blanqueamiento debe contemplar el color inicial, las restauraciones existentes, la salud de las encías y los antecedentes de sensibilidad. El estudio alojado en PubMed Central planteó que optimizar el protocolo, en lugar de elevar la intensidad, puede mantener la eficacia del tratamiento y reducir el malestar posterior.

Temas Relacionados

DientesSalud dentalSalud bucalNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Científicos argentinos diseñaron una proteína para tratar lesiones en la córnea tras una quemadura química

Investigadores de la Universidad Austral, el CONICET y la UBA utilizaron una nueva terapia en un modelo animal preclínico de lesión corneal severa. Avanzan los estudios para que se pruebe en humanos

Científicos argentinos diseñaron una proteína para tratar lesiones en la córnea tras una quemadura química

La molécula dual que puede cambiar el tratamiento de la obesidad: cómo funciona y cuánto peso permite perder

La tirzepatida combina dos mecanismos hormonales para favorecer la saciedad y el control del peso, dentro de un tratamiento médico integral

La molécula dual que puede cambiar el tratamiento de la obesidad: cómo funciona y cuánto peso permite perder

¿Sonreír reduce el estrés? Qué dice la ciencia sobre el efecto de las expresiones faciales en la salud

Especialistas analizan hasta qué punto un gesto voluntario puede influir en la respuesta del organismo ante situaciones de tensión. Las investigaciones advierten que sus posibles beneficios varían según el contexto, la autenticidad de la expresión y los códigos culturales de cada persona

¿Sonreír reduce el estrés? Qué dice la ciencia sobre el efecto de las expresiones faciales en la salud

Qué beneficios aportan los arándanos y cómo incorporarlos a las comidas

Expertas en nutrición y cocina explican sus características, los cuidados de conservación y los usos posibles en platos dulces, salados y bebidas

Qué beneficios aportan los arándanos y cómo incorporarlos a las comidas

Los alimentos que no conviene recongelar: cuáles son y qué riesgos implican

Sacar del freezer y volver a meter ciertos productos puede favorecer la proliferación de bacterias y alterar su textura. Cuáles requieren especial cuidado

Los alimentos que no conviene recongelar: cuáles son y qué riesgos implican

DEPORTES

El día que Diego Maradona compró el icónico auto de Rocky: la reacción del vendedor y una frase para la posteridad

El día que Diego Maradona compró el icónico auto de Rocky: la reacción del vendedor y una frase para la posteridad

El ranking histórico de los futbolistas argentinos en el Balón de Oro: quiénes fueron los más votados

Cómo fue el operativo para blindar los resultados de los ganadores del Balón de Oro 2026

La sorpresiva visita de Marcelo Gallardo al Monumental y el emotivo recibimiento de los hinchas de River durante el clásico ante Racing

9 frases de Ponzio tras el triunfo de River ante Racing: las lesiones de Moreno y Driussi, la visita de Gallardo y su deseo ante Boca

TELESHOW

El festejo de los famosos argentinos por la victoria de Lula da Silva en las elecciones de Brasil

El festejo de los famosos argentinos por la victoria de Lula da Silva en las elecciones de Brasil

Gabriel Machado recordó su trabajo con Cher y contó qué actrices argentinas tomó ella como inspiración

La frase que Lali Espósito llevó en una tanga arriba de un yate en su nueva despedida de soltera

Carmen Barbieri habló sobre su estado de salud y generó preocupación: “Estuvieron por internarme”

La palabra de Sabrina Rojas sobre los rumores con Franco Mastantuono: “Me muero de vergüenza”

INFOBAE AMÉRICA

La remontada electoral, la movilización digital y los desafíos del cuarto mandato: las claves de la histórica victoria de Lula en Brasil

La remontada electoral, la movilización digital y los desafíos del cuarto mandato: las claves de la histórica victoria de Lula en Brasil

Arabia Saudita, Turquía y Pakistán se reúnen con Irán en Teherán para abordar la seguridad regional tras ocho meses de guerra

Lula superó los 64 millones de votos y batió el récord histórico de apoyo electoral en Brasil

Descubrieron una especie de dinosaurio carnívoro en Europa: el fósil estuvo guardado durante un siglo en un museo

Los cinco desafíos económicos que enfrentará Lula da Silva en su cuarto mandato como presidente de Brasil