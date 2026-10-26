Blanqueamiento dental: cuáles son los riesgos de usar estos productos y qué recomiendan los odontólogos

Los tratamientos de blanqueamiento dental actúan mediante peróxido de hidrógeno o de carbamida para descomponer las manchas en las piezas naturales (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La oferta de blanqueadores dentales incluye tiras, geles, pastas y tratamientos en consultorio. El atractivo de una sonrisa más clara convive con una diferencia decisiva entre los productos: la concentración de peróxidos, el tiempo de aplicación y el estado de dientes y encías condicionan tanto el resultado como las posibles molestias.

La guía de MouthHealthy, plataforma de educación odontológica de la Asociación Dental Americana, indica que estos productos actúan con peróxido de hidrógeno o de carbamida para descomponer las manchas.

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El efecto no es idéntico en todas las piezas ni responde de igual manera a todas las causas de decoloración. La misma guía señala que los blanqueadores no aclaran coronas, carillas, empastes o implantes, y que los tonos grises, las lesiones previas o los cambios vinculados con medicamentos pueden requerir un diagnóstico odontológico antes de iniciar el tratamiento.

La sensibilidad dental y la irritación de encías figuran entre las molestias que pueden aparecer durante el uso de estos productos. La intensidad del agente blanqueador, el tiempo de exposición y el contacto del gel con los tejidos blandos son factores que inciden en esa respuesta, según el material educativo de la entidad odontológica estadounidense.

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La discusión sobre la intensidad de estos tratamientos también tiene respaldo clínico. Un estudio de 2026, alojado en PubMed Central, reunió 24 revisiones sistemáticas sobre blanqueamiento realizado en consultorio. El análisis concluyó que las concentraciones bajas o medias de peróxido de hidrógeno, entre aproximadamente 25% y 35%, pueden ofrecer resultados comparables a las concentraciones más altas con menor riesgo de sensibilidad.

El origen del cambio de color define si el blanqueamiento puede ser útil

Un estudio alojado en PubMed Central determinó que las concentraciones moderadas de peróxido logran resultados eficaces con menor riesgo de sensibilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La apariencia amarillenta no equivale necesariamente a falta de higiene. La Asociación Dental Americana explica que los blanqueadores actúan sobre dientes naturales y que la respuesta depende del origen de la alteración de color. Las manchas superficiales vinculadas con bebidas o alimentos no son equivalentes a una pieza que se oscureció después de un golpe, una restauración o un problema interno del diente.

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Por ese motivo, aumentar la cantidad de producto no sustituye la evaluación de la causa. La entidad indica que los productos de venta directa tienen menor concentración de agentes blanqueadores que los empleados en consultorio, pero recomienda consultar antes de usarlos y elegir alternativas que cuenten con el Sello de Aceptación de la ADA.

También hay una diferencia entre los productos que pulen manchas de la superficie y los que modifican el tono mediante un proceso químico. La asociación señala que las pastas dentales blanqueadoras pueden remover manchas externas con agentes de pulido, aunque no cambian el color propio del diente como lo hacen los productos a base de peróxidos.

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El uso excesivo puede elevar la sensibilidad y la irritación de las encías

Un estudio alojado en PubMed Central determinó que las concentraciones moderadas de peróxido logran resultados eficaces con menor riesgo de sensibilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cleveland Clinic advierte que las aplicaciones domésticas deben respetar las indicaciones del fabricante y no emplearse de forma continua. Según el centro médico estadounidense, las tiras y los geles pueden provocar sensibilidad temporal en dientes y encías, sobre todo cuando se usan en exceso.

La clínica también señala que los productos blanqueadores no resuelven todas las causas de un cambio de color. Un tono marrón o gris puede asociarse con una situación que requiere revisión odontológica, y los problemas de encías o las caries deben abordarse antes de aplicar un tratamiento para aclarar los dientes.

El dolor ante el frío, el calor o los alimentos dulces puede ser transitorio, pero no siempre tiene una única explicación. De acuerdo con la Cleveland Clinic, la sensibilidad también puede estar relacionada con esmalte desgastado, encías retraídas, caries o grietas. Una molestia que persiste exige identificar su causa, en lugar de compensarla con más producto.

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La decisión sobre el blanqueamiento debe contemplar el color inicial, las restauraciones existentes, la salud de las encías y los antecedentes de sensibilidad. El estudio alojado en PubMed Central planteó que optimizar el protocolo, en lugar de elevar la intensidad, puede mantener la eficacia del tratamiento y reducir el malestar posterior.