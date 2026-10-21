Resistencia a los antibióticos: cómo el uso excesivo de estos medicamentos favorece la aparición de bacterias más difíciles de eliminar

La resistencia antimicrobiana afecta a distintos países y puede propagarse entre regiones a través de la circulación de personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las infecciones urinarias que décadas atrás solían responder a tratamientos habituales hoy presentan un obstáculo mayor. Según el microbiólogo y virólogo clínico Chris Smith, el 75% de las infecciones urinarias no complicadas ya resiste la amoxicilina, un antibiótico que antes se indicaba con frecuencia para esos cuadros.

El especialista del Hospital Addenbrooke’s de Cambridge, en el Reino Unido, advirtió a The Telegraph que la resistencia a los antibióticos amenaza con volver más riesgosas infecciones comunes y procedimientos médicos de rutina.

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El fenómeno ocurre cuando bacterias, hongos y parásitos adquieren mecanismos para sobrevivir a fármacos que antes frenaban su crecimiento o los eliminaban.

La evolución permite que algunos microbios sobrevivan al tratamiento

La base del problema está en la evolución. Durante la reproducción, los microorganismos pueden sufrir mutaciones genéticas al azar. Algunas de esas modificaciones les dan la capacidad de evadir el efecto de un medicamento.

Las mutaciones genéticas al azar permiten a las bacterias evadir los fármacos y multiplicarse ante el uso reiterado de antibacterianos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando se utiliza un antibiótico, elimina a buena parte de los microbios que causan una infección. Los que presentan resistencia pueden sobrevivir y multiplicarse. El uso reiterado o innecesario de un mismo fármaco favorece que esas cepas ganen terreno hasta convertirse en predominantes.

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Smith comparó el fenómeno con un truco que deja de funcionar a fuerza de repetirse. El antibiótico deja de resultar eficaz porque los microorganismos ya cuentan con recursos biológicos para defenderse.

El experto señaló que la expresión más amplia para describir el problema es resistencia antimicrobiana, ya que abarca medicamentos destinados a combatir bacterias, hongos y parásitos. Sin embargo, los antibióticos concentran una parte central de la preocupación sanitaria por su uso extendido en infecciones bacterianas.

Los casos resistentes aumentaron en el Reino Unido

Las estadísticas de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido registraron un incremento del 13% en las infecciones resistentes durante cinco años. El promedio alcanzó cerca de 400 casos nuevos notificados por semana.

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Escherichia coli es una de las bacterias vinculadas a las muertes por infecciones resistentes a los antibióticos, un problema que dificulta el tratamiento de distintas afecciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

También crecieron las muertes entre pacientes con infecciones resistentes, entre ellas las provocadas por Escherichia coli. El número pasó de 2.079 a 2.379 fallecimientos entre 2024 y 2025, según los datos citados por Smith.

El médico sostuvo que el desafío excede al Reino Unido. “El problema antimicrobiano es mundial, y lo que ocurre en otros países nos afecta aquí”, señaló en The Telegraph. Los viajes y la circulación de personas pueden contribuir a la expansión de bacterias resistentes entre distintas regiones.

Una infección bacteriana puede adquirir gravedad si los microorganismos alcanzan órganos esenciales o ingresan al torrente sanguíneo. En esos casos, pueden provocar meningitis, sepsis u otras complicaciones.

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La automedicación y los tratamientos interrumpidos agravan el riesgo

El uso inadecuado de antibacterianos figura entre los factores que favorecen la resistencia. En varios países es posible adquirirlos sin receta médica, una práctica que facilita tratamientos innecesarios, dosis equivocadas o esquemas incompletos.

Smith mencionó la tuberculosis como uno de los escenarios que generan preocupación. El tratamiento de una infección activa puede requerir al menos seis meses de antibióticos. Cuando una persona toma medicación durante pocas semanas, percibe una mejoría y la interrumpe, las bacterias que permanecen pueden desarrollar resistencia.

La automedicación con antibióticos puede favorecer la resistencia bacteriana cuando se utilizan estos fármacos sin indicación médica o de manera incorrecta (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Las bacterias de la tuberculosis se vuelven progresivamente resistentes a los medicamentos”, advirtió el especialista. El problema no queda limitado a quien abandona el tratamiento: la infección que esa persona transmite puede presentar resistencia desde el inicio.

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Otro caso es el del Staphylococcus aureus, una bacteria asociada al impétigo y otras afecciones cutáneas. Algunas cepas resisten la flucloxacilina y se conocen como Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, o MRSA.

Estas variantes pueden causar infecciones en heridas, articulaciones y vías respiratorias, además de comprometer las válvulas cardíacas o desencadenar sepsis si llegan a la sangre.

Los médicos buscan limitar las prescripciones innecesarias

La estrategia para contener el fenómeno incluye un uso más preciso de los antibióticos. El microbiólogo indicó que los médicos prescriben estos medicamentos con menos frecuencia que años atrás y que las guías recomiendan tratamientos más acotados en determinadas infecciones urinarias.

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Los médicos de atención primaria implementan recetas diferidas y tratamientos acotados para proteger el microbioma de los pacientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

En algunos casos, los profesionales entregan una receta diferida. El paciente recibe la prescripción, aunque debe esperar uno o dos días antes de comprar el medicamento. Si los síntomas disminuyen, no inicia el tratamiento.

El especialista también alertó sobre los efectos de estos fármacos en el microbioma, el conjunto de bacterias que habitan el organismo.

“En algunas situaciones, el tratamiento con antibióticos puede hacer que los pacientes empeoren”, afirmó, porque los medicamentos también pueden eliminar microorganismos beneficiosos y demorar la recuperación.

La escasez de nuevos fármacos limita las opciones

El desarrollo de antibióticos enfrenta obstáculos económicos. Según el especialista, crear un medicamento puede requerir 10 años, costar cerca de USD 13.400 millones y superar los ensayos clínicos solo en alrededor del 10% de los casos.

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El desarrollo de nuevos antibióticos requiere inversiones millonarias y evalúa el uso de inteligencia artificial para diseñar moléculas específicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las compañías farmacéuticas concentran parte de sus inversiones en tratamientos para enfermedades crónicas, como la diabetes. Además, los nuevos antibióticos suelen reservarse para situaciones de última instancia, con el objetivo de retrasar la aparición de resistencia.

Smith planteó que la inteligencia artificial puede acelerar el diseño de medicamentos dirigidos contra bacterias específicas. “Nunca fuimos tan eficaces en el diseño de fármacos”, sostuvo.