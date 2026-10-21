Salud

Resistencia a los antibióticos: cómo el uso excesivo de estos medicamentos favorece la aparición de bacterias más difíciles de eliminar

Un microbiólogo advirtió en The Telegraph sobre el avance de este fenómeno, que ya compromete tratamientos habituales y eleva las complicaciones de distintas infecciones

Una bacteria con aspecto de bacilo que sostiene un escudo frente a varias cápsulas de medicamento que se rompen al chocar
La resistencia antimicrobiana afecta a distintos países y puede propagarse entre regiones a través de la circulación de personas (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las infecciones urinarias que décadas atrás solían responder a tratamientos habituales hoy presentan un obstáculo mayor. Según el microbiólogo y virólogo clínico Chris Smith, el 75% de las infecciones urinarias no complicadas ya resiste la amoxicilina, un antibiótico que antes se indicaba con frecuencia para esos cuadros.

El especialista del Hospital Addenbrooke’s de Cambridge, en el Reino Unido, advirtió a The Telegraph que la resistencia a los antibióticos amenaza con volver más riesgosas infecciones comunes y procedimientos médicos de rutina.

PUBLICIDAD

El fenómeno ocurre cuando bacterias, hongos y parásitos adquieren mecanismos para sobrevivir a fármacos que antes frenaban su crecimiento o los eliminaban.

La evolución permite que algunos microbios sobrevivan al tratamiento

La base del problema está en la evolución. Durante la reproducción, los microorganismos pueden sufrir mutaciones genéticas al azar. Algunas de esas modificaciones les dan la capacidad de evadir el efecto de un medicamento.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las mutaciones genéticas al azar permiten a las bacterias evadir los fármacos y multiplicarse ante el uso reiterado de antibacterianos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando se utiliza un antibiótico, elimina a buena parte de los microbios que causan una infección. Los que presentan resistencia pueden sobrevivir y multiplicarse. El uso reiterado o innecesario de un mismo fármaco favorece que esas cepas ganen terreno hasta convertirse en predominantes.

PUBLICIDAD

Smith comparó el fenómeno con un truco que deja de funcionar a fuerza de repetirse. El antibiótico deja de resultar eficaz porque los microorganismos ya cuentan con recursos biológicos para defenderse.

El experto señaló que la expresión más amplia para describir el problema es resistencia antimicrobiana, ya que abarca medicamentos destinados a combatir bacterias, hongos y parásitos. Sin embargo, los antibióticos concentran una parte central de la preocupación sanitaria por su uso extendido en infecciones bacterianas.

Los casos resistentes aumentaron en el Reino Unido

Las estadísticas de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido registraron un incremento del 13% en las infecciones resistentes durante cinco años. El promedio alcanzó cerca de 400 casos nuevos notificados por semana.

Ilustración tridimensional de microorganismos cilíndricos de color azul claro con filamentos delgados sobre un fondo azul difuminado.
Escherichia coli es una de las bacterias vinculadas a las muertes por infecciones resistentes a los antibióticos, un problema que dificulta el tratamiento de distintas afecciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

También crecieron las muertes entre pacientes con infecciones resistentes, entre ellas las provocadas por Escherichia coli. El número pasó de 2.079 a 2.379 fallecimientos entre 2024 y 2025, según los datos citados por Smith.

El médico sostuvo que el desafío excede al Reino Unido. “El problema antimicrobiano es mundial, y lo que ocurre en otros países nos afecta aquí”, señaló en The Telegraph. Los viajes y la circulación de personas pueden contribuir a la expansión de bacterias resistentes entre distintas regiones.

Una infección bacteriana puede adquirir gravedad si los microorganismos alcanzan órganos esenciales o ingresan al torrente sanguíneo. En esos casos, pueden provocar meningitis, sepsis u otras complicaciones.

La automedicación y los tratamientos interrumpidos agravan el riesgo

El uso inadecuado de antibacterianos figura entre los factores que favorecen la resistencia. En varios países es posible adquirirlos sin receta médica, una práctica que facilita tratamientos innecesarios, dosis equivocadas o esquemas incompletos.

Smith mencionó la tuberculosis como uno de los escenarios que generan preocupación. El tratamiento de una infección activa puede requerir al menos seis meses de antibióticos. Cuando una persona toma medicación durante pocas semanas, percibe una mejoría y la interrumpe, las bacterias que permanecen pueden desarrollar resistencia.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La automedicación con antibióticos puede favorecer la resistencia bacteriana cuando se utilizan estos fármacos sin indicación médica o de manera incorrecta (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Las bacterias de la tuberculosis se vuelven progresivamente resistentes a los medicamentos”, advirtió el especialista. El problema no queda limitado a quien abandona el tratamiento: la infección que esa persona transmite puede presentar resistencia desde el inicio.

Otro caso es el del Staphylococcus aureus, una bacteria asociada al impétigo y otras afecciones cutáneas. Algunas cepas resisten la flucloxacilina y se conocen como Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, o MRSA.

Estas variantes pueden causar infecciones en heridas, articulaciones y vías respiratorias, además de comprometer las válvulas cardíacas o desencadenar sepsis si llegan a la sangre.

Los médicos buscan limitar las prescripciones innecesarias

La estrategia para contener el fenómeno incluye un uso más preciso de los antibióticos. El microbiólogo indicó que los médicos prescriben estos medicamentos con menos frecuencia que años atrás y que las guías recomiendan tratamientos más acotados en determinadas infecciones urinarias.

Un farmacéutico con bata blanca y una mujer de 60 años con blazer azul interactúan en un mostrador de farmacia, con estanterías llenas de medicamentos detrás.
Los médicos de atención primaria implementan recetas diferidas y tratamientos acotados para proteger el microbioma de los pacientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

En algunos casos, los profesionales entregan una receta diferida. El paciente recibe la prescripción, aunque debe esperar uno o dos días antes de comprar el medicamento. Si los síntomas disminuyen, no inicia el tratamiento.

El especialista también alertó sobre los efectos de estos fármacos en el microbioma, el conjunto de bacterias que habitan el organismo.

“En algunas situaciones, el tratamiento con antibióticos puede hacer que los pacientes empeoren”, afirmó, porque los medicamentos también pueden eliminar microorganismos beneficiosos y demorar la recuperación.

La escasez de nuevos fármacos limita las opciones

El desarrollo de antibióticos enfrenta obstáculos económicos. Según el especialista, crear un medicamento puede requerir 10 años, costar cerca de USD 13.400 millones y superar los ensayos clínicos solo en alrededor del 10% de los casos.

médico analizando con tecnología futurista un estudio de un paciente - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El desarrollo de nuevos antibióticos requiere inversiones millonarias y evalúa el uso de inteligencia artificial para diseñar moléculas específicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las compañías farmacéuticas concentran parte de sus inversiones en tratamientos para enfermedades crónicas, como la diabetes. Además, los nuevos antibióticos suelen reservarse para situaciones de última instancia, con el objetivo de retrasar la aparición de resistencia.

Smith planteó que la inteligencia artificial puede acelerar el diseño de medicamentos dirigidos contra bacterias específicas. “Nunca fuimos tan eficaces en el diseño de fármacos”, sostuvo.

Temas Relacionados

AntibióticosResistencia AntimicrobianaMedicamentosBacteriasSaludAutomedicacionMagazinesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“No se queden sentados todo el día”: el consejo de una mujer de 100 años que jugó al vóleibol durante décadas y recomienda 30 minutos de bicicleta fija

Ellen Jones vive en Waterford, Michigan, mantiene una rutina de ejercicio y participa en actividades comunitarias, mientras comparte su tiempo con hijos, nietos y bisnietos. “He sido bendecida con buenos amigos y una familia maravillosa”, afirma

“No se queden sentados todo el día”: el consejo de una mujer de 100 años que jugó al vóleibol durante décadas y recomienda 30 minutos de bicicleta fija

Estados Unidos enfrenta la temporada de gripe más temprana en una década con una nueva cepa que deja vulnerables a los más jóvenes

La actividad gripal comenzó a subir desde finales de agosto con un foco inusual en el oeste del país, y los virólogos advierten que una variante del virus escapa a las defensas inmunológicas de los menores de 30 años

Estados Unidos enfrenta la temporada de gripe más temprana en una década con una nueva cepa que deja vulnerables a los más jóvenes

Cómo cambian las hormonas durante la perimenopausia y por qué es importante evaluar sus fluctuaciones

En el podcast “Ultimate Human” una especialista advirtió que los primeros indicios pueden aparecer desde los 30 años e incluir alteraciones del sueño, modificaciones en el estado de ánimo y molestias articulares

Cómo cambian las hormonas durante la perimenopausia y por qué es importante evaluar sus fluctuaciones

Protección solar, hidratación y entrenamiento de fuerza: 5 claves de una dermatóloga para cuidar la piel

Una especialista de Mayo Clinic explicó en “The Mel Robbins Podcast” cómo el descanso nocturno, la alimentación y el manejo del estrés influyen en la barrera cutánea y la elasticidad, y qué señales pueden advertir sobre alteraciones

Protección solar, hidratación y entrenamiento de fuerza: 5 claves de una dermatóloga para cuidar la piel

Aceitunas, palta y pochoclos: 3 aliados inesperados para la microbiota

Estos alimentos aportan un nutriente que interviene en el tránsito digestivo, la regulación de la glucosa y el equilibrio de las bacterias intestinales

Aceitunas, palta y pochoclos: 3 aliados inesperados para la microbiota

DEPORTES

El extraño método de saque de una figura del tenis que abrió el debate sobre sus movimientos: “Cumple con muchos requisitos excelentes”

El extraño método de saque de una figura del tenis que abrió el debate sobre sus movimientos: “Cumple con muchos requisitos excelentes”

El peligroso ingreso al estadio Maracaná que vivió un grupo de hinchas de Boca Juniors en el partido ante Vasco da Gama

Estudiantes de La Plata anunció que Marcos Rojo fue habilitado y podrá jugar la revancha de la semifinal de Copa Libertadores ante Flamengo

La celebración de Daniel Osvaldo desde el hospital por el pase de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana

Tragedia en Inglaterra: un fisicoculturista de 33 años murió tras desplomarse en medio de una competencia

TELESHOW

Qué pasará con la obra de Fabián Gianola luego del accidente: “Le pedí al cirujano que me deje trabajar”

Qué pasará con la obra de Fabián Gianola luego del accidente: “Le pedí al cirujano que me deje trabajar”

La noche libre de Aitana en Palermo: cena con amigos, el gesto con sus fans y la ausencia que llamó la atención

La indirecta de Mauro Icardi a Wanda Nara desde México por una foto de la China Suárez

“La gente no se equivoca”: la frase de Eva Bargiela sobre las traiciones, ¿una indirecta para Facundo Moyano?

El testimonio de Fabián Gianola luego de ser atropellado: “El conductor dijo que no estaba atento”

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala alista los últimos preparativos para celebrar el 7 de noviembre la beatificación de fray Augusto Ramírez Monasterio en Antigua Guatemala

Guatemala alista los últimos preparativos para celebrar el 7 de noviembre la beatificación de fray Augusto Ramírez Monasterio en Antigua Guatemala

Jurado pide la pena de muerte para un cubano que torturó, asfixió a su pareja e hijastras y escondió los cuerpos en un armario

La Seguridad del Estado amenaza con prisión y arresto domiciliario al periodista Adelth Bonne Gamboa

Cómo reclamar una cuota alimenticia si el padre o madre vive fuera de El Salvador

Colegio médico hondureño condiciona suspensión de asambleas médicas