Salud

Tos seca o con flema: qué indica cada cuadro y claves para enfrentarlas

La presencia de mucosidad, la duración del síntoma y las molestias asociadas permiten diferenciar irritación, infecciones respiratorias y situaciones que exigen evaluación médica

Dos siluetas de rostros enfrentados muestran el aparato respiratorio, una en tonos rojos con hojas y otra en tonos verdes con gotas de agua.
La tos actúa como un mecanismo reflejo para expulsar gérmenes, secreciones e irritantes de las vías respiratorias (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La tos puede aparecer como un reflejo breve ante una irritación puntual o prolongarse hasta interferir con el sueño y las actividades diarias. Su función consiste en expulsar aire con fuerza para despejar las vías respiratorias de sustancias que el organismo detecta como irritantes, entre ellas partículas, gérmenes y secreciones.

Un resfriado, la exposición al humo, las alergias o el reflujo ácido son algunos de los factores que pueden activarla. Sin embargo, su duración, la presencia de mucosidad y otros síntomas asociados permiten distinguir situaciones transitorias de cuadros que requieren una consulta médica.

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La tos seca y la tos con flema ofrecen señales diferentes sobre el estado de las vías respiratorias. La separación entre ambos tipos resulta importante para evaluar enfermedades respiratorias, aunque la clasificación basada solo en el sonido sigue teniendo un componente subjetivo.

Tos seca o con flema: cuáles son las diferencias

La tos seca, también denominada no productiva, no expulsa mucosidad. Suele provocar cosquilleo o ardor en la garganta y puede persistir aun después de que se resuelvan otros síntomas de una infección respiratoria. Cleveland Clinic explica que este patrón suele vincularse con irritación o inflamación de las vías respiratorias.

Persona sentada en un sofá gris tosiendo en su brazo, ante una mesa de centro de madera con un difusor y un aerosol en spray
Las alergias, el reflujo gastroesofágico y ciertos fármacos para la presión arterial originan cuadros de tos seca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la institución, las alergias, el asma, el aire seco, el humo de cigarrillo, el reflujo gastroesofágico y ciertos medicamentos para la presión arterial están entre los desencadenantes habituales. En particular, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina pueden provocar una tos seca persistente como efecto adverso.

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La tos con flema, o productiva, expulsa mucosidad desde las vías respiratorias. Puede sentirse más profunda y estar acompañada por secreciones que se eliminan al toser. La entidad sanitaria señala que este mecanismo permite retirar moco, gérmenes e irritantes de los pulmones y la garganta.

Los resfriados, la gripe, la bronquitis y la neumonía pueden causar este tipo de tos. También puede aparecer en enfermedades respiratorias crónicas, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida como EPOC. La mucosidad no siempre implica una infección bacteriana, pero su color, cantidad y evolución son datos que un profesional puede considerar en una evaluación clínica.

Mujer con pijama y anteojos tose sentada en la cama junto a una mesa con un frasco de jarabe, un vaso de agua y un reloj.
La bronquitis, la neumonía y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica figuran entre las causas de la tos con flema (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia entre ambos tipos tampoco es inmutable. Harvard indica que una infección de las vías respiratorias superiores puede causar una tos con secreciones en sus primeros días y dejar luego una tos seca. La inflamación residual de las vías respiratorias puede explicar esa persistencia luego de que el resto de los síntomas haya cedido.

La duración de la tos y los signos que la acompañan son aspectos relevantes. Mayo Clinic define como aguda a la tos que dura menos de tres semanas y como crónica a la que supera las ocho semanas en adultos. La entidad recomienda solicitar una evaluación médica si la tos se prolonga, se agrava o aparece junto con fiebre, sibilancias, falta de aire, desmayos, pérdida de peso o hinchazón de tobillos.

La presencia de sangre o flema rosada, dolor en el pecho, dificultad para respirar o para tragar, atragantamiento y vómitos requiere atención médica urgente, según Mayo Clinic. Una tos persistente no debe interpretarse solo por la presencia o ausencia de flema.

Hombre caucásico de mediana edad tosiendo, con la mano derecha en la boca, viste camisa blanca. Sobre su torso se superpone una imagen de pulmones con inflamación
La presencia de sangre en la flema, dolor torácico o dificultad respiratoria demanda una evaluación médica de urgencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo aliviar la tos en casa

Las estrategias domésticas se orientan a reducir la irritación y facilitar la eliminación de secreciones, sin reemplazar la consulta cuando hay síntomas de alarma. Cleveland Clinic y Mayo Clinic coinciden en que los líquidos ayudan a mantener húmeda la garganta y a hacer menos espesa la mucosidad.

Las bebidas tibias, como el té, el caldo o el agua caliente con limón, pueden aliviar temporalmente la molestia de garganta. La miel también puede contribuir a calmar la tos, según Mayo Clinic, aunque no debe administrarse a menores de un año debido a la posibilidad de que contenga bacterias perjudiciales para los bebés.

Mantener una humedad adecuada en el ambiente es otra medida mencionada por ambas instituciones. Un humidificador de vapor frío o una ducha con vapor puede aliviar la sequedad de la garganta y de las vías respiratorias. El efecto puede resultar útil ante una tos seca, mientras que en la tos productiva la humedad puede contribuir a que las secreciones sean más fáciles de expulsar.

Vista aérea de una mujer con gorro y manta, tosiendo y bebiendo una taza humeante, con una bandeja de limón y miel a su lado.
El consumo de líquidos tibios y miel mitiga la irritación de garganta, aunque la miel no es apta para menores de un año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evitar el humo de tabaco, el polvo, los aerosoles y los olores fuertes reduce la exposición a factores que irritan las vías respiratorias. Harvard identifica al tabaquismo como una causa relevante de tos crónica y advierte que la tos persistente en fumadores debe ser motivo de consulta.

Cuando la tos empeora durante la noche, elevar la cabeza y la parte superior del cuerpo puede ser útil en casos vinculados con goteo posnasal o reflujo ácido, de acuerdo con la Universidad de Pittsburgh. La entidad educativa indica que evitar comidas nocturnas, limitar la cafeína y el alcohol durante la noche y despejar las vías nasales con solución salina puede reducir la irritación en personas con tos seca nocturna.

Los fármacos de venta libre deben seleccionarse de acuerdo con el tipo de tos y con asesoramiento profesional cuando existan dudas. Cleveland Clinic indica que el dextrometorfano puede reducir el reflejo de la tos seca, mientras que la guaifenesina funciona como expectorante y busca facilitar la expulsión de moco. Los medicamentos para la tos no se recomiendan en niños pequeños sin indicación de un profesional de la salud.

La tos cumple una función defensiva, por lo que el objetivo no siempre es suprimirla. La valoración médica permite identificar si detrás del síntoma hay una infección, alergias, asma, reflujo, efectos de un medicamento u otra condición que requiera un tratamiento específico.

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