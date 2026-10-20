Salud

Cómo comer saludable con poco presupuesto y organizar mejor las compras

Una planificación semanal, la comparación de precios y el uso de alimentos versátiles permiten ajustar el gasto sin resignar calidad nutricional

Ilustración de un hombre con lupa, libreta y una lista de compras larga entre estantes de supermercado con carteles de descuento.
Planificar las comidas de varios días permite calcular cantidades, aprovechar los ingredientes disponibles y limitar las compras impulsivas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El precio final de una compra no depende solo de los alimentos elegidos, sino también de la forma en que se planifican, comparan y conservan. Comer de manera saludable con poco presupuesto implica armar un menú posible, seleccionar productos que sirvan para más de una preparación y evitar que la urgencia defina cada decisión frente a la góndola. Lograr una alimentación saludable sin desbordar el gasto requiere, sobre todo, un método previo a la compra semanal.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) propone una secuencia concreta para ordenar ese proceso: planificar, comparar y preparar. La orientación parte de una idea práctica: una lista construida a partir de las comidas previstas ayuda a calcular cantidades y limita la incorporación de productos que no estaban contemplados. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) suma una dimensión vinculada al aprovechamiento: adquirir únicamente lo que se prevé utilizar, revisar primero la alacena, la heladera y el congelador, y organizar las comidas de la semana contribuye a reducir el desperdicio de alimentos y a contener el gasto del hogar.

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La American Heart Association (AHA) coincide en que preparar menús y listas con anticipación puede evitar las compras innecesarias o no previstas. La entidad también recomienda tomar como referencia el precio por unidad, buscar ofertas sin perder de vista la información nutricional y considerar las versiones congeladas, enlatadas o secas de frutas y verduras, siempre con bajo contenido de sodio y sin azúcares añadidos.

El menú semanal define qué llevar y cuánto usar

Cuaderno abierto con menú y lista, frascos de avena y lentejas, saco de arroz, huevos, hortalizas, frutas y taza sobre una mesa de madera.
Una lista elaborada a partir del menú semanal ayuda a evitar productos duplicados y a ordenar el gasto en el supermercado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La planificación comienza antes de escribir la lista. Según el USDA, conviene pensar en desayunos, almuerzos, cenas y meriendas para varios días, y revisar qué ingredientes ya están disponibles en la cocina. Ese inventario evita duplicar lo que se lleva del comercio y permite que los alimentos perecederos se incorporen primero a las recetas previstas.

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Una base compuesta por legumbres, arroz, avena, huevos, pastas, verduras y frutas ofrece alternativas para organizar platos distintos con ingredientes que se repiten. Preparaciones como sopas, ensaladas o guisos permiten que los componentes de mayor costo alcancen para varias porciones.

También resulta útil cocinar una cantidad mayor y reservar una parte para otra jornada. Preparar una comida y usarla dos veces reduce el tiempo destinado a la cocina y facilita el aprovechamiento de lo que ya se adquirió. La pauta no exige repetir el mismo plato: una legumbre cocida puede cambiar de función entre una ensalada, un guiso o un relleno.

Comparar formatos amplía las opciones de frutas y verduras

Una mujer sostiene dos paquetes de harina frente a estantes de supermercado con etiquetas de precios.
Comparar el precio por kilo, unidad o porción permite evaluar si una oferta se ajusta al presupuesto y al consumo previsto (Imagen Ilustrativa Infobae)

La AHA señala que la fruta y la verdura de estación suelen resultar más accesibles cuando hay mayor disponibilidad, aunque el ahorro depende del producto, la zona y el canal de venta. La elección no se limita a los productos frescos: la organización incluye las presentaciones congeladas, enlatadas y secas dentro de las opciones válidas, siempre que se revisen las etiquetas nutricionales para evitar cantidades elevadas de sodio o de azúcar.

El Servicio de Investigación Económica (ERS) del USDA mide el costo de más de 150 frutas y verduras frescas y procesadas a partir de datos de comercios minoristas de Estados Unidos. Sus promedios nacionales advierten que el valor cambia según el producto, la temporada, la zona y el tipo de comercio, por lo que no pueden trasladarse de forma directa a una compra concreta ni a otro país.

Por esa razón, comparar el precio por peso o por unidad permite evaluar envases y marcas con una referencia común. La AHA indica que los productos a granel pueden reducir el costo unitario, aunque esa ventaja requiere contar con espacio de guardado y con un plan para consumirlos antes de que se deterioren. El ahorro solo se concreta si los alimentos efectivamente se utilizan.

La organización de la compra se asocia con una mejor calidad alimentaria

Un estudio publicado en la revista Nutrients analizó las respuestas de 276 adultos de bajos ingresos que residían en una comunidad con acceso limitado a alimentos del noreste de Connecticut. La investigación encontró una asociación entre quienes declaraban seguir un plan de comidas, elaborar una lista antes de ir al comercio o dar importancia a la lectura de etiquetas, y una mayor calidad de la dieta, evaluada mediante indicadores de frecuencia de consumo y preferencias declaradas por los propios participantes.

Los autores identificaron asociaciones, no una relación de causa y efecto. El trabajo se basó en una encuesta realizada durante la pandemia de COVID-19 y en valoraciones informadas por los encuestados, límites que deben considerarse al trasladar sus resultados a otros hogares o contextos.

Aun con esa precisión, los hallazgos dialogan con las recomendaciones del USDA y de la AHA: ordenar lo que se va a adquirir y dejar parte de los alimentos ya preparados puede acercar la opción nutritiva al momento en que se necesita resolver una comida. La lista, el menú y el aprovechamiento de los ingredientes funcionan como herramientas de presupuesto.

La AHA recomienda, además, no asumir automáticamente que una oferta o un cupón representan la alternativa más conveniente, ya que el producto puede no ajustarse al menú ni a los criterios nutricionales del hogar. Sostener una alimentación equilibrada durante varios días depende de cantidades realistas, productos versátiles y una preparación que permita utilizar lo adquirido antes de que pierda calidad.

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