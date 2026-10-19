Salud

Cuál es la técnica correcta para lavarse las manos y qué rol cumple el secado en la transmisión de gérmenes

Diversos especialistas explican que el contacto cotidiano con objetos y superficies compartidas facilita la propagación de microorganismos, por lo que recomiendan convertir esta práctica en un hábito diario constante

Manos de persona lavándose con jabón bajo el agua de un grifo metálico sobre un lavamanos blanco.
El lavado de manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos reduce la transmisión de microorganismos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos sigue siendo una de las medidas más accesibles para reducir la circulación de microorganismos.

El contacto con picaportes, teléfonos, carritos de compras, transporte público y otras personas deja microorganismos en las manos durante el día. El riesgo aumenta cuando una persona se toca los ojos, la nariz o la boca antes de higienizarse, o cuando prepara alimentos y comparte objetos con otras personas.

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El médico de familia John Hanicak, de la Cleveland Clinic, señaló que el lavado de manos es una práctica sencilla y eficaz para desacelerar la propagación de gérmenes.

El jabón y la fricción permiten limpiar todas las zonas de las manos

La higiene adecuada comienza al mojarse las manos con agua limpia y aplicar jabón. Luego se debe frotar con atención las palmas, el dorso, las muñecas, los espacios entre los dedos y la zona debajo de las uñas. El procedimiento requiere una fricción de, como mínimo, 20 segundos antes del enjuague.

La duración importa porque permite que el jabón y el movimiento mecánico desprendan suciedad y microorganismos de la piel. Para que los niños puedan medir el tiempo, la Mayo Clinic sugiere cantar dos veces la canción de “Feliz Cumpleaños”, una referencia simple que ayuda a evitar un lavado apresurado.

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Un padre sonriente asiste a sus dos hijos, una niña y un niño, lavándose las manos en un lavabo doble de un baño moderno con iluminación cálida. Se ven toallas.
La Mayo Clinic sugiere cantar dos veces la canción de feliz cumpleaños para asegurar la duración adecuada del lavado en los niños (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los jabones antibacterianos de venta libre no han mostrado una capacidad superior a la del jabón común para esta tarea, según la institución médica. Lo central es completar cada paso y hacerlo con frecuencia en los momentos de mayor exposición.

Hanicak recomendó convertir esta rutina en un hábito diario, especialmente antes de cocinar o comer y después de toser, estornudar o sonarse la nariz. También resulta necesario higienizarse tras utilizar el baño, cambiar pañales, manipular basura, tocar animales o sus alimentos y atender heridas o personas enfermas.

Las manos húmedas pueden facilitar la transferencia de microorganismos

El secado es una etapa que suele pasar inadvertida, aunque forma parte del proceso completo de higiene de manos. Una revisión académica publicada en PubMed Central advierte que una técnica de secado deficiente deja las manos húmedas y puede aumentar el riesgo de transferencia de microorganismos entre personas, superficies y entornos clínicos.

La investigación analizó 21 trabajos sobre métodos de secado y destacó tres áreas: la eficacia de cada sistema, la dispersión microbiana y la contaminación ambiental, además de los aspectos de sostenibilidad. Sus autores sostienen que secarse cuidadosamente es tan importante como el lavado para reducir la posibilidad de contaminación posterior.

Por ese motivo, después de enjuagarse, hay que secar las manos por completo con una toalla limpia o al aire. El médico de la Cleveland Clinic remarcó que los gérmenes pueden propagarse con mayor facilidad cuando la piel permanece mojada.

Dos manos humanas juntas con gotas de agua e ilustraciones de bacterias y virus flotando sobre la piel.
Un secado deficiente deja la piel húmeda y aumenta el riesgo de transferencia de microorganismos entre personas y superficies (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cuestión adquiere especial relevancia en hospitales, consultorios y otros espacios de atención sanitaria, donde una higiene incompleta puede contribuir a infecciones cruzadas. Sin embargo, la recomendación también se extiende a los hogares, escuelas, lugares de trabajo y comercios, donde el contacto con superficies compartidas es constante.

El desinfectante es una alternativa cuando no hay agua y jabón

Cuando no se dispone de agua y jabón, el desinfectante de manos puede ser una opción temporal. Para que sea efectivo, debe contener al menos un 60% de alcohol y aplicarse en cantidad suficiente para cubrir toda la superficie de las manos y los dedos hasta que el producto se seque.

Esta alternativa no reemplaza el lavado cuando hay suciedad visible. Tampoco debe usarse como única medida tras manipular alimentos, usar el baño o estar en contacto con residuos y animales, situaciones en las que el agua y el jabón permiten una limpieza más completa.

En el caso de los niños, los adultos deben supervisar el uso de productos con alcohol. La Mayo Clinic advierte que su ingestión puede ocasionar intoxicación, por lo que conviene conservarlos fuera de su alcance cuando no se utilizan.

La incorporación de esta práctica depende menos de recursos complejos que de identificar los momentos cotidianos en los que las manos pueden transmitir microorganismos. Preparar una comida, volver de un sitio público, cuidar a una persona enferma o quitarse lentes de contacto son algunas de las situaciones en las que una pausa de 20 segundos puede reducir el riesgo de contagio.

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