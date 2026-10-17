La importancia de los controles preventivos para cuidar la salud

Las consultas médicas de rutina permiten identificar factores de riesgo antes de la aparición de síntomas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Sentirse bien suele postergar la consulta médica. Sin embargo, la ausencia de molestias no siempre equivale a la ausencia de factores de riesgo o de problemas de salud en etapas iniciales. Los controles periódicos permiten revisar aspectos que pueden no generar señales evidentes, como la presión arterial, algunos valores en sangre o la necesidad de actualizar vacunas.

El bienestar se construye en gran medida fuera de una consulta, pero el seguimiento profesional aporta una instancia para ordenar antecedentes personales, familiares y hábitos cotidianos. La atención preventiva permite anticipar riesgos y detectar afecciones antes de que se manifiesten síntomas, con evaluaciones que deben ajustarse a cada situación particular.

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Michelle Spencer, enfermera especializada certificada de la Universidad de Utah, afirmó que los cuidados preventivos son uno de los pilares de la salud, ya que permiten considerar el historial médico, los antecedentes familiares y el estado presente de la salud al definir un plan individual.

La atención preventiva busca reducir riesgos

Este enfoque comprende las medidas orientadas a conservar la salud y reducir las probabilidades de enfermar. Según Cleveland Clinic, incluye vacunas, pruebas de detección, análisis de rutina y chequeos médicos, además de controles específicos durante el embarazo y evaluaciones de la salud bucal y visual.

Los antecedentes familiares de enfermedades cardíacas o diabetes inciden en la frecuencia de las evaluaciones clínicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su alcance va más allá de una consulta anual. En las visitas de bienestar, el equipo de atención primaria puede registrar altura, peso, presión arterial, frecuencia cardíaca, función respiratoria y el estado de ojos, oídos, nariz, garganta y piel, según detalló Cleveland Clinic. Esa información contribuye a evaluar qué estudios podrían corresponder de acuerdo con la edad, el sexo, los antecedentes y otros factores de riesgo.

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Los análisis de sangre pueden aportar información sobre factores asociados con diabetes, infarto y accidente cerebrovascular, además de evaluar funciones renal y hepática, anemia, inflamación o alteraciones inmunitarias, según explicó la Universidad de Utah. La indicación de estos estudios no es idéntica para todas las personas y debe definirse en una consulta clínica.

Las pruebas de detección de cáncer se inscriben dentro de la prevención secundaria, un enfoque dirigido a identificar enfermedades cuando todavía no presentan síntomas para intervenir antes de que progresen. Un estudio publicado en Journal of Primary Care & Community Health señaló que los controles regulares y el diagnóstico temprano apuntan a reducir complicaciones y discapacidad vinculadas con enfermedades ya instaladas.

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Los análisis clínicos de laboratorio entregan datos sobre el funcionamiento general del organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención también contempla instancias previas y posteriores a esa detección temprana, desde las medidas que procuran evitar la aparición de una enfermedad hasta el seguimiento de quienes ya atraviesan una condición de salud. El trabajo explica que la prevención primaria incluye, por ejemplo, la vacunación y las acciones de promoción de la salud; la terciaria busca reducir consecuencias y recuperar funciones, mientras que la cuaternaria apunta a evitar estudios o tratamientos innecesarios y los daños asociados con una medicalización excesiva.

A esa evaluación individual se suman los antecedentes familiares, que pueden modificar el momento y la frecuencia de determinados controles. La Universidad de Utah indicó que la presencia de enfermedades cardíacas, diabetes o algunos tipos de cáncer en padres, hermanos u otros familiares cercanos puede requerir un seguimiento particular e incidir en los estudios que el profesional indique.

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La frecuencia de las consultas cambia con la edad

Las pautas de seguimiento no son uniformes. Cleveland Clinic señaló que las visitas preventivas, las pruebas y los tratamientos dependen de la edad, el historial médico, el sexo y el estado de salud. La institución recomendó consultar con el profesional de referencia para definir los plazos concretos, dado que las guías pueden actualizarse y los riesgos individuales varían.

Los antecedentes médicos del grupo familiar orientan sobre el tipo de estudios requeridos en cada consulta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los 20 y los 30 años: la clínica estadounidense indicó que algunas personas pueden requerir un chequeo de bienestar cada tres años . La Universidad de Utah agregó que los adultos jóvenes sanos suelen necesitar una visita de control cada uno a tres años, aunque la frecuencia cambia si existen antecedentes, síntomas o afecciones crónicas.

Desde los 40 años: la entidad educativa señaló que las recomendaciones pueden pasar a controles anuales . En esta etapa, la valoración profesional permite revisar los estudios preventivos que correspondan por edad y riesgo, incluidos los vinculados con presión arterial, análisis de sangre, vacunas y detecciones de cáncer.

Entre los 45 y los 75 años: la entidad sanitaria consignó que los expertos recomiendan la detección de cáncer colorrectal durante este período y mencionó la colonoscopia cada diez años como una de las alternativas. Los antecedentes familiares pueden hacer necesaria una evaluación más temprana o frecuente, según la institución.

Desde los 50 años: Cleveland Clinic indicó que, entre los 50 y los 59 años, los chequeos suelen ser anuales . En esta franja, el profesional puede definir qué exámenes corresponden según las características clínicas de cada persona.

Durante el embarazo: los controles prenatales regulares permiten seguir la salud de la persona gestante y del bebé en desarrollo. La Universidad de Utah indicó que estas consultas pueden detectar complicaciones como preeclampsia, diabetes gestacional, infecciones, problemas de crecimiento fetal y ciertas afecciones genéticas.

Ante enfermedades crónicas: la casa de estudios señaló que las personas con condiciones crónicas pueden necesitar citas cada pocos meses. El estudio de Journal of Primary Care & Community Health explicó que el seguimiento, la educación para el autocuidado y el control de los tratamientos forman parte de las estrategias para reducir complicaciones.