Salud

Por qué pueden aparecer manchas blancas en brazos y piernas

La pérdida localizada de pigmento afecta con más frecuencia a quienes tienen tez clara y una historia prolongada de exposición a radiación ultravioleta

Un antebrazo con pequeñas manchas blancas sobre la piel permanece apoyado sobre una mesa en una terraza al aire libre.
La hipomelanosis guttata idiopática es una condición benigna que genera pequeñas manchas blancas en zonas expuestas al sol (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La aparición de pequeños puntos blancos en la piel, sobre todo en brazos, piernas y pecho, suele generar preocupación por su relación con enfermedades cutáneas. En muchos casos se trata de hipomelanosis guttata idiopática, una condición benigna vinculada a la exposición sostenida a la radiación ultravioleta.

Según información publicada por Prevention, estas marcas son planas, circulares y miden apenas unos milímetros, con un tamaño similar al de una lenteja. Pueden surgir de forma aislada o multiplicarse con el paso del tiempo, especialmente en zonas del cuerpo expuestas de manera habitual al sol.

PUBLICIDAD

Aunque no se consideran lesiones cancerosas ni precancerosas, los especialistas advierten que pueden reflejar un historial de daño solar. Por eso, recomiendan una evaluación dermatológica para confirmar el diagnóstico y controlar el estado general de la piel.

La falta de melanina explica el color de las manchas

El nombre médico de la condición describe sus principales características. “Idiopática” significa que no se conoce con precisión su causa; “guttata” alude a la forma de gota o punto; e “hipomelanosis” refiere a una disminución de melanina, el pigmento responsable del color de la piel.

La dermatóloga Ava Shamban explicó que las lesiones aparecen con mayor frecuencia en áreas expuestas al sol y pueden tener formas redondeadas u ovaladas. La pérdida localizada de melanina hace que las manchas se vean más claras que el tono habitual de la piel.

PUBLICIDAD

Vista de la espalda de una persona con camiseta gris secándose la cara con una toalla, bajo un cielo azul con el sol brillando intensamente.
La alteración de los melanocitos por la radiación ultravioleta acumulada impide la producción de melanina en la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

La radiación ultravioleta parece ser el factor más asociado con su desarrollo. Cuando la piel recibe sol de forma repetida, aumenta inicialmente la producción de melanina como mecanismo de defensa. Sin embargo, una exposición intensa y acumulada puede alterar o destruir los melanocitos, las células encargadas de fabricar ese pigmento.

La dermatóloga Tanya Kormeili describió estos puntos como una consecuencia de la incapacidad de ciertas zonas de la piel para seguir produciendo melanina después del daño por radiación. La exposición solar diaria y persistente puede tener más impacto que una única quemadura intensa.

Las pieles claras y el paso de los años aumentan la frecuencia

La hipomelanosis guttata idiopática es más común en personas de piel clara, que cuentan con menor producción basal de melanina y pueden sufrir daño solar con mayor facilidad. También es habitual que las marcas se vuelvan más visibles con la edad.

El bronceado frecuente, las actividades al aire libre sin protección suficiente y la exposición solar durante años figuran entre los antecedentes habituales. La evidencia disponible también señala una posible influencia de la genética, el envejecimiento cutáneo y la fricción repetida, como la provocada por exfoliaciones o lavados agresivos.

Una mujer con cabello pelirrojo, pecas y suéter beige mira hacia la derecha en una estancia con plantas junto a una ventana.
El tono de piel claro y el paso de los años aumentan la frecuencia de aparición de estas marcas cutáneas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los dermatólogos remarcan que el daño ultravioleta es acumulativo. Una persona puede no haber tenido quemaduras solares graves y, aun así, desarrollar lesiones asociadas con años de exposición cotidiana sin medidas adecuadas de protección.

Otras enfermedades también producen zonas despigmentadas

El aspecto de las manchas puede parecerse al de otras afecciones, por lo que el autodiagnóstico no reemplaza una consulta médica. El vitíligo, por ejemplo, suele generar áreas blancas más grandes y puede afectar regiones que no reciben sol. Se considera una enfermedad relacionada con procesos autoinmunes.

También existen la hipopigmentación posterior a una inflamación, lesión o quemadura; la tiña versicolor, una infección por hongos que suele presentar descamación; y enfermedades inflamatorias menos frecuentes, como el liquen escleroso o la morfea.

La hipomelanosis guttata idiopática no es cáncer, pero su presencia puede justificar una revisión de cuerpo completo, sobre todo en personas con antecedentes familiares de tumores de piel, piel clara o quemaduras solares previas. Además, distinguirla de otras enfermedades permite indicar tratamientos específicos cuando resulten necesarios.

Los tratamientos buscan mejorar el aspecto, pero no siempre ofrecen resultados definitivos

Una mujer con banda en la cabeza aplica crema en la mejilla frente a un espejo con frascos de cosméticos en el lavabo.
La prevención mediante protector solar de FPS 50 o superior renovado cada dos horas se posiciona como la estrategia principal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como las lesiones son benignas, el tratamiento suele responder a una preocupación estética. Las alternativas incluyen productos con derivados de la vitamina A, corticoides tópicos y, bajo prescripción médica, cremas como el tacrolimus, que pueden favorecer procesos vinculados a la pigmentación.

También se emplean procedimientos en consultorio, entre ellos láseres de rejuvenecimiento, exfoliaciones químicas, microagujas, dermoabrasión, crioterapia y fototerapia con luz excímer. Sin embargo, los resultados varían y algunos métodos requieren varias sesiones, tiempo de recuperación y costos que no suelen estar cubiertos por seguros médicos.

La prevención continúa como la herramienta principal. Usar protector solar de FPS 50 o superior, renovarlo cada dos horas y sumar ropa con filtro ultravioleta reduce la exposición. También conviene buscar sombra durante los momentos de mayor índice UV y evitar la fricción intensa o frecuente sobre la piel.

Temas Relacionados

Hipomelanosis guttata idiopáticaManchas blancasBrazos y piernasPreventionNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

No siempre es falta de sueño: cinco señales de alerta cuando el cansancio persiste y empieza a afectar la vida cotidiana

Dormir más no siempre alcanza cuando el desgaste proviene de la autoexigencia, la preocupación constante y una lista de obligaciones interminable. Especialistas explican a Infobae cómo romper el círculo y recuperar fuerzas

No siempre es falta de sueño: cinco señales de alerta cuando el cansancio persiste y empieza a afectar la vida cotidiana

Qué es la depresión posparto: cuáles son los síntomas y cuándo pedir ayuda

En una nueva edición de El Puente, la psicóloga Andrea Szpektor explicó las señales de alerta de este cuadro de salud mental y la importancia de consultar a un profesional

Qué es la depresión posparto: cuáles son los síntomas y cuándo pedir ayuda

¿Estás tomando antipsicóticos? El riesgo de diabetes es alto en los primeros meses, advierte estudio

Healthday Spanish

¿Estás tomando antipsicóticos? El riesgo de diabetes es alto en los primeros meses, advierte estudio

La siesta vinculada al riesgo de demencia

Healthday Spanish

La siesta vinculada al riesgo de demencia

Alimentos ultraprocesados vinculados a daño cerebral oculto y riesgo de accidentes cerebrovasculares

Healthday Spanish

Alimentos ultraprocesados vinculados a daño cerebral oculto y riesgo de accidentes cerebrovasculares

DEPORTES

La primera transmisión, el equipo que ganó el Prode en directo y la huella de un programa emblemático: 75 años de fútbol y TV en Argentina

La primera transmisión, el equipo que ganó el Prode en directo y la huella de un programa emblemático: 75 años de fútbol y TV en Argentina

A 45 años del día que Carlos Reutemann perdió el título de F1: la revelación sobre la verdadera falla que tuvo su auto

La selección argentina femenina Sub 17 tendrá su debut histórico en el Mundial ante Alemania: todo lo que hay que saber

12 frases de Arruabarrena tras la victoria de Boca: de la posible titularidad de Paredes ante Vasco a un pedido de perdón a un periodista

El demoledor nocaut del argentino Emiliano Sordi en la PFL que le permitió volver a ganar una pelea tras cinco años

TELESHOW

Hace 75 años nacía la televisión argentina, y hoy recupera su nombre histórico: Canal 7

Hace 75 años nacía la televisión argentina, y hoy recupera su nombre histórico: Canal 7

La vida extraordinaria de Noëlle Balfour: de su relación con Gustavo Cerati al día en que Axl Rose la llamó al escenario

El director Julián Tagle reflexiona sobre su documental familiar: “Los Machado son magnéticos, trágicos y genuinos”

Juan Minujín contó como llegó a trabajar con Angelina Jolie y Salma Hayek: "Al principio dije que no"

La respuesta de Daniela Celis tras las críticas que recibió por su convocatoria para encontrar pareja: “No le da vergüenza”

INFOBAE AMÉRICA

Científicos del CONICET identificaron un mecanismo que podría favorecer la resistencia del cáncer de páncreas

Científicos del CONICET identificaron un mecanismo que podría favorecer la resistencia del cáncer de páncreas

El régimen de Irán reportó que un superpetrolero se incendió tras chocar con una mina marítima en Ormuz

Régimen impone nuevos cargos contra el opositor Javier Martín, conocido como el “Spiderman cubano”

¿Tienen empatía los psicoanalistas lacanianos?: una respuesta con Jacques-Alain Miller

Mike Flanagan, el director que idolatra a Stephen King desde quinto grado, reimagina “Carrie” con ciberacoso, simulacros de tiroteo y el visto bueno del propio autor