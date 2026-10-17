Desde tomar café a cruzar las piernas: los errores frecuentes que pueden alterar una medición de la presión arterial

La Organización Mundial de la Salud estima que cerca de 1.280 millones de adultos viven con hipertensión arterial en el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La hipertensión arterial suele avanzar sin síntomas, aunque aumenta el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 1.280 millones de adultos de 30 a 79 años viven con presión arterial alta y que cerca del 46 % desconoce esa condición.

En ese contexto, controlar la presión en el hogar puede ayudar a confirmar un diagnóstico y a evaluar si un tratamiento mantiene los valores dentro del rango indicado. Para que esos registros sean útiles en la consulta, sin embargo, hay que usar un equipo adecuado y evitar errores cotidianos que pueden alterar la cifra que muestra el tensiómetro.

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Cómo prepararse para tomar la presión arterial en casa

La preparación empieza media hora antes de encender el dispositivo. La American Heart Association y Mayo Clinic recomiendan evitar el tabaco, las bebidas con cafeína, el alcohol y el ejercicio durante los 30 minutos previos a la medición.

Cada uno de esos factores puede modificar temporalmente el funcionamiento cardiovascular. La cafeína y la nicotina pueden elevar la frecuencia cardíaca y contraer los vasos sanguíneos, mientras que la actividad física aumenta de forma transitoria el pulso y la presión. El alcohol puede provocar variaciones en sentido contrario.

Cruzar las piernas o dejar el brazo sin apoyo durante el control puede elevar la lectura de la presión arterial hasta en 25 mm Hg (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, una lectura tomada inmediatamente después de esas situaciones no representa necesariamente el nivel habitual de una persona.

También conviene ir al baño antes de sentarse. Según Harvard Health Publishing, una vejiga llena puede afectar el flujo de sangre hacia los riñones y activar mecanismos del organismo que incrementan la presión arterial. Es un detalle menor en apariencia, pero puede cambiar el valor que muestra la pantalla.

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El estrés es otro elemento que puede confundir el control. Medirse después de una discusión, una mala noticia o una jornada agitada puede arrojar cifras superiores a las habituales. Repetir la toma de inmediato, con preocupación por el primer resultado, puede mantener esa tensión y formar un círculo de ansiedad.

Cómo tomar la presión arterial en casa con la postura correcta

La posición corporal es uno de los errores más frecuentes en el monitoreo domiciliario. Para una toma correcta, la persona debe sentarse en una silla con la espalda apoyada, ambos pies sobre el piso y las piernas y tobillos sin cruzar. El brazo debe quedar relajado sobre una mesa o superficie plana, con la palma hacia arriba y a la altura del corazón.

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Cruzar las piernas, dejar los pies suspendidos o sostener el brazo sin apoyo obliga a contraer músculos. Esa contracción, aun cuando sea leve, puede elevar la lectura. También puede alterar el resultado si el brazo queda demasiado bajo o demasiado alto respecto del corazón.

Los especialistas recomiendan evitar el tabaco, la cafeína, el alcohol y el ejercicio durante los 30 minutos previos a la medición (Imagen Ilustrativa Infobae)

Harvard Health Publishing advierte que estos desajustes pueden elevar la medición en algunos puntos y, en determinadas circunstancias, hasta en 10 o 25 mm Hg.

El brazalete debe ir directamente sobre la piel, aproximadamente a 2,5 centímetros por encima del pliegue del codo. Una manga enrollada que apriete el brazo o la colocación del manguito sobre la ropa puede interferir en la lectura. El centro del brazalete, al igual que el brazo, debe mantenerse a la altura del corazón.

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Qué tensiómetro comprar para medir la presión arterial en casa

Para el control cotidiano, la American Heart Association recomienda elegir un monitor automático de brazo validado. Los modelos de muñeca o dedo no son la primera opción para el seguimiento habitual, porque suelen ofrecer resultados menos fiables.

Mayo Clinic contempla el uso de dispositivos de muñeca en situaciones particulares, como cuando no se consigue un brazalete compatible con el tamaño del brazo; en esos casos, aconseja comparar sus registros con los obtenidos en el consultorio.

La American Heart Association sugiere utilizar monitores automáticos de brazo validados con un manguito acorde a la circunferencia del brazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de comprar el equipo, conviene medir la circunferencia de la parte media del brazo, entre el hombro y el codo, para elegir el tamaño correcto. Un manguito pequeño puede arrojar una cifra artificialmente alta, mientras que uno demasiado grande o flojo puede dar un valor inferior al real.

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Harvard Health Publishing recomienda verificar este punto y llevar el monitor a la consulta para cotejarlo con el equipo clínico. Esa revisión debe repetirse al menos una vez por año y después de una caída o daño del dispositivo.

Cuántas veces medir la presión arterial en casa y cuándo consultar

Una sola lectura no permite definir cómo se comporta la presión arterial, porque los valores cambian a lo largo del día. La American Heart Association aconseja realizar dos tomas separadas por un minuto en cada control y procurar que las mediciones se hagan a la misma hora.

Mayo Clinic sugiere que, al comenzar el seguimiento, se hagan controles por la mañana antes de comer o tomar medicación y por la noche. La frecuencia final, de todos modos, debe definirse con el profesional tratante, ya que depende del diagnóstico, el tratamiento y los antecedentes de cada paciente.

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Un valor superior a 180/120 mm Hg acompañado de dificultad para respirar o dolor torácico requiere asistencia médica urgente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los valores de presión arterial se clasifican de la siguiente manera:

Normal: presión sistólica menor de 120 mm Hg y presión diastólica menor de 80 mm Hg.

Elevada: presión sistólica entre 120 y 129 mm Hg y presión diastólica menor de 80 mm Hg.

Hipertensión de etapa 1: presión sistólica entre 130 y 139 mm Hg, o presión diastólica entre 80 y 89 mm Hg.

Hipertensión de etapa 2: presión sistólica de 140 mm Hg o más, o presión diastólica de 90 mm Hg o más.

Hipertensión grave: presión sistólica superior a 180 mm Hg y/o presión diastólica superior a 120 mm Hg. Si no hay síntomas, la entidad recomienda contactar al profesional de salud.

Emergencia hipertensiva: presión superior a 180/120 mm Hg acompañada de síntomas como dolor en el pecho, dificultad para respirar, dolor de espalda, entumecimiento, debilidad, cambios en la visión o dificultad para hablar. En esos casos, se debe pedir asistencia urgente.

Por qué la presión arterial puede ser distinta en casa y en el consultorio

Las cifras no siempre son iguales fuera y dentro de una consulta. El nerviosismo ante la evaluación médica puede elevar temporalmente la presión y producir el llamado efecto de bata blanca: los valores son altos en el consultorio, pero no en el hogar.

En sentido inverso, la hipertensión enmascarada aparece cuando la medición clínica parece normal y los registros fuera de ese ámbito resultan elevados. La Academia Estadounidense de Médicos de Familia señala que el monitoreo domiciliario ayuda a identificar ambos patrones y a confirmar si la elevación es sostenida.

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El protocolo de control domiciliario aconseja realizar dos lecturas separadas por un minuto a la misma hora durante varios días (Imagen Ilustrativa Infobae)

Anotar cada resultado permite que el profesional evalúe tendencias en lugar de basarse en una cifra puntual. El registro debe incluir la fecha, la hora y los valores de presión sistólica y diastólica. También conviene anotar si hubo factores que pudieron influir, como estrés, dolor, falta de descanso u olvido de una dosis de medicación.

Las instituciones recomiendan reunir mediciones durante un mínimo de tres días y, de ser posible, siete, para calcular un promedio que el equipo de salud pueda interpretar en el contexto de cada paciente.

Qué alimentos ayudan a controlar la presión arterial y por qué conviene reducir la sal

El seguimiento con el monitor de presión debe acompañarse de hábitos que ayuden a controlar los valores. La American Heart Association recomienda un patrón similar al plan DASH, con frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, frutos secos, pescado, carnes magras y lácteos bajos en grasa. También aconseja limitar las carnes procesadas, las bebidas azucaradas, las grasas saturadas y el alcohol.

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Reducir la ingesta diaria de sodio a menos de 2.300 miligramos favorece el control de los parámetros cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reducir la sal es clave: la institución sugiere no superar los 2.300 miligramos de sodio por día y acercarse, cuando sea posible, a 1.500 miligramos diarios. Gran parte proviene de productos envasados y comidas preparadas, por lo que conviene revisar las etiquetas y condimentar con hierbas, especias, limón o vinagre.

De acuerdo con la entidad, las sales “sin sodio” suelen contener potasio y pueden ser una alternativa en algunos casos, pero requieren consulta médica ante enfermedad renal o uso de ciertos antihipertensivos y diuréticos.