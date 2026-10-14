Compradores Secretos Confirman Estándares de Seguridad en Centros de Psilocibina en EE. UU.

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MARTES, 13 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Los primeros centros con licencia para el uso de psilocibina en Estados Unidos están cumpliendo de cerca con las pautas de seguridad requeridas por la ley, según ha encontrado un programa de "comprador encubierto".

Los centros de psilocibina de Oregón --los primeros programas regulados de este tipo en EE.UU.-- están siguiendo en gran medida las pautas relacionadas con la evaluación y el tratamiento de los pacientes, en lugar de repartir psicodélicos sin control, informaron recientemente los investigadores en la revista Health Affairs Scholar.

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"Estas interacciones no eran simplemente, 'Oye, dame hongos', y ya está", dijo el coautor principal Leopoldo Cabassa en un comunicado de prensa.

"Eran conversaciones reflexivas donde el facilitador interactuaba con las personas, hacía buenas preguntas y trataba de obtener la mayor cantidad de información posible", dijo Cabassa. "Los facilitadores iban más allá de una simple lista de verificación para realmente entender el historial del solicitante antes de hacer una recomendación de servicios". Cabassa es codirector del Centro de Investigación de Servicios de Salud Mental de la Universidad de Washington en St. Louis.

Sin embargo, con precios cercanos a los $2,000 por sesión, no está claro cuántas personas podrán permitirse un viaje psicodélico que podría mejorar su salud mental, dijeron los investigadores.

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"Oregón ha administrado psilocibina a más personas en un modelo regulado que en cualquier otro lugar del mundo", dijo la investigadora principal Dani Adams, profesora asistente de trabajo social en la Universidad de Missouri, en un comunicado de prensa. "Pero sigue siendo inaccesible para la mayoría de los estadounidenses que están luchando con su salud mental".

En 2023, Oregón se convirtió en el primer estado en legalizar el uso regulado y supervisado de psilocibina, el químico que induce viajes en los hongos "mágicos".

Para el nuevo estudio, los investigadores, haciéndose pasar por posibles clientes que sufrían de depresión, se comunicaron por teléfono con 15 de los 22 centros de psilocibina activos del estado, para verificar si seguían las pautas de seguridad establecidas por la ley estatal.

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La ley exige que las personas sean tratadas con psilocibina bajo la guía de un facilitador capacitado, y que los centros rechacen el servicio a personas que estén tomando litio, tengan pensamientos suicidas o hayan sido diagnosticadas con psicosis.

No se necesita un diagnóstico o una referencia para recibir tratamiento con psilocibina, pero los centros no están autorizados a entregar psilocibina para uso en el hogar, señalaron los investigadores.

"Al principio, nos preguntábamos si el modelo de Oregón podría funcionar como un dispensario en la práctica, es decir, que podrías llamar a un centro, recoger psilocibina y llevártela a casa con poca evaluación en el proceso", dijo el coautor principal Dr. Kevin Xu, profesor asistente de psiquiatría en la Universidad de Washington en St. Louis, Missouri, en un comunicado de prensa.

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Los resultados mostraron que los centros preguntaron sobre los medicamentos que una persona estaba tomando, pensamientos y acciones suicidas, y su historial psiquiátrico.

Casi todos los centros identificaron medicamentos psicoactivos como el litio que no deben combinarse con psilocibina, encontraron los investigadores. Ninguno permitió el uso no supervisado, y ningún centro aconsejó a los solicitantes dejar de tomar antidepresivos sin consultar primero con su médico.

Pero el tratamiento costaba una mediana de $1,900 por sesión, y ninguno de los centros aceptaba seguros, señalaron los investigadores.

"Lejos de un modelo de dispensario, me sorprendió cómo los centros de servicio hicieron preguntas detalladas sobre la salud mental y los factores de riesgo de los solicitantes", dijo Xu. "Los servicios también eran muy costosos".

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Más información

Johns Hopkins Medicine tiene más información sobre el tratamiento con psilocibina para la depresión.

FUENTES: Universidad de Washington en St. Louis, comunicado de prensa, 12 de octubre de 2026; Health Affairs Scholar, 12 de octubre de 2026