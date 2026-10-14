Los médicos son más propensos a diagnosticar erróneamente las enfermedades autoinmunes en mujeres como trastornos mentales

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MARTES, 13 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Las mujeres con enfermedades autoinmunes tienen más probabilidades de que un médico les diga que todo está en su mente, según informa un nuevo estudio.

Las mujeres que luchan contra enfermedades como artritis reumatoide, lupus y esclerosis múltiple enfrentan una ardua batalla para obtener un diagnóstico adecuado, informaron los investigadores el 12 de octubre en la revista eClinicalMedicine.

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En lugar de respuestas, los médicos tenían más probabilidades de diagnosticar erróneamente su condición autoinmune como un problema psiquiátrico o psicosomático, encontraron los investigadores. Los trastornos psicosomáticos son síntomas físicos reales que causan un estrés o miedo extremo en una persona, pero no apuntan a una causa médica clara, explica la Clínica Mayo.

"Las diferencias entre los sexos en los diagnósticos erróneos para personas con enfermedades autoinmunes son marcadas", dijo en un comunicado de prensa la co-investigadora Shaista Tayabali, activista paciente que padece lupus y vive en Cambridge, Inglaterra.

"Aunque etiquetas como histeria están desactualizadas y afortunadamente rara vez se usan hoy en día, como mujeres todavía a menudo tenemos más dificultades para que se crean nuestros síntomas y, por lo tanto, se aborden de manera precisa", dijo Tayabali.

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Las enfermedades autoinmunes son notoriamente difíciles de diagnosticar, porque causan síntomas amplios como fatiga, dolor, problemas de sueño y problemas de ánimo, dijeron los investigadores en notas de antecedentes.

"Los pacientes con enfermedades autoinmunes pueden presentar síntomas que inicialmente pueden ser difíciles de explicar médicamente, y a veces puede tomar meses o años antes de que se haga un diagnóstico claro", dijo en un comunicado de prensa la investigadora principal Melanie Sloan, profesora asistente de investigación en la Universidad de Cambridge.

Para el nuevo estudio, los investigadores siguieron a más de 6,600 personas con enfermedades autoinmunes, de las cuales más de 9 de cada 10 (91%) eran mujeres.

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Alrededor del 43% de las mujeres informaron que sus síntomas autoinmunes habían sido previamente atribuidos erróneamente a una causa psiquiátrica, en comparación con el 33% de los hombres, según los resultados.

Asimismo, al 34% de las mujeres se les dijo que sus síntomas eran psicosomáticos, en comparación con el 22% de los hombres.

En general, las mujeres tenían un 50% más de probabilidades de informar haber recibido un diagnóstico psiquiátrico erróneo, y casi un 75% más de probabilidades de informar un diagnóstico psicosomático erróneo, concluyeron los investigadores.

Curiosamente, los hombres con una enfermedad autoinmune tenían más probabilidades de ser diagnosticados erróneamente con una dolencia física diferente, 48% frente al 44%.

"El hecho de que las mujeres reportaran tasas más altas de diagnósticos erróneos psiquiátricos y psicosomáticos que los hombres, pero reportaran menos diagnósticos erróneos de otras enfermedades físicas, sugiere que los sesgos de género históricos siguen siendo un aspecto desafiante del proceso de diagnóstico", dijo Tayabali.

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Las mujeres reportaron períodos más largos entre el inicio de los síntomas y la recepción de su diagnóstico, y requirieron más visitas al médico, encontraron los investigadores. El tiempo reportado para el diagnóstico entre los hombres fue generalmente menos de tres meses, pero entre las mujeres fue de uno a dos años.

"Nuestros hallazgos destacan que las explicaciones psicológicas o de salud mental pueden darse demasiado pronto", dijo Sloan. "Esto es cierto para ambos sexos, pero nuestro estudio sugiere que las mujeres pueden ser particularmente vulnerables a este tipo de diagnósticos erróneos."

Los médicos necesitan considerar las enfermedades autoinmunes como un diagnóstico antes de recurrir a diagnósticos psiquiátricos o psicosomáticos, concluyeron los investigadores.

"Esto no se trata de decir que un diagnóstico psiquiátrico nunca es correcto", dijo en un comunicado de prensa el investigador principal Dr. David D'Cruz, reumatólogo consultor en el Hospital Guy's de Londres.

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"Las personas pueden tener tanto condiciones autoinmunes como psiquiátricas, y cada vez se entiende más que los síntomas psiquiátricos pueden ser parte de una enfermedad autoinmune, especialmente en enfermedades como el lupus, que pueden afectar directamente el cerebro. También pueden ser una respuesta muy natural a vivir con enfermedades que cambian la vida", dijo D'Cruz.

"El mensaje importante es que cuando los síntomas persisten, evolucionan o involucran múltiples sistemas, los médicos deben ser abiertos y considerar si hay una enfermedad autoinmune subyacente que aún no ha sido reconocida -- y escuchar a los pacientes", concluyó D'Cruz.

Más información

La Autoimmune Association tiene más información sobre cómo obtener un diagnóstico para una enfermedad autoinmune.

FUENTE: Universidad de Cambridge, comunicado de prensa, 12 de octubre de 2026