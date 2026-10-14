Nora Colosimo contó por qué le ocultó a su familia las adicciones de Andrés Nara: "Mi papá no quería que me case"

Nora Colosimo habló sobre su relación con Andrés Nara

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A días de que Nora Colosimo revelara el verdadero motivo de su separación de Andrés Nara, la madre de Wanda Nara y Zaira Nara volvió sobre los momentos más difíciles de aquella relación. En una charla con Ángel de Brito, recordó que ocultó sus sospechas a su familia y describió cómo atravesó ese período mientras criaba a sus hijas pequeñas.

Colosimo contó que la relación comenzó cuando era joven y que su padre había manifestado reparos ante la decisión de casarse. “Lo conocí jugador y no me di cuenta. Me casé muy enamorada, muy chica y mi papá no quería que yo me case. Mi papá me dice: ‘Hace seis meses lo conocés’. Y yo me casé. Como que también le tenía un poco de respeto y miedo a mi padre. Y ¿qué le voy a decir ahora? Me casé y que me pasa esto. Se lo oculté a toda la familia. Él es muy inteligente y me lo sabía dibujar y manejar. Lo negó siempre. Punto".

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Luego, Nora continuó: “Entonces vos cuando estás con nenas chiquitas, sos ama de casa y él te miente y te miente. Temperamental, con carácter, con personalidad y vos encima estás enamorada y es el padre de tus hijas y tiene cosas buenas. Lo que a mí me pasaba era que yo todo el tiempo soñaba con algo que no pasó. Yo hacía de, de, de inspector. Antes no existía tanto el celular como ahora. Era más difícil”.

El conductor le preguntó si revisaba los bolsillos de Nara en busca de indicios. Colosimo respondió con un mensaje dirigido a quienes atraviesan una situación similar: “Nadie lo habla. Pero que sepan que si la mujer tiene una intuición o un instinto, escuchátelo porque no te falla. Yo no me equivoqué”.

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Nora Colosimo reveló que la causa del fin de su matrimonio con Andrés Nara fue la adicción al juego que padecía su expareja (Video: Secretos Verdaderos, América TV)

De Brito también quiso saber cuál había sido el hecho que terminó de impulsar la ruptura y si la decisión se había formado a partir de una acumulación de episodios. “Sí, claro. Después yo ya tenía mis dos hijas”, respondió la madre de Wanda y Zaira.

Ante la mención de un episodio concreto, el periodista señaló: “¿Te vendió el auto?”. Colosimo lo confirmó sin dar más detalles: “Por ejemplo. Mi auto lo perdí”.

Días antes de esa conversación, Nora Colosimo había dado a conocer el motivo de su separación de Nara después de que durante años circularan versiones sobre el final del matrimonio. En Secretos Verdaderos, por América TV, sostuvo que la ruptura de 2013, tras 29 años de relación, estuvo vinculada con la ludopatía que atravesó su expareja.

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Consultada por Luis Ventura sobre una posible infidelidad, Colosimo descartó que hubiera una tercera persona. “No, ojalá hubiera sido eso. Era más leal la competencia”, dijo antes de referirse a la situación que, según contó, afectó a la pareja. “Él tuvo problemas de adicciones con el juego. Ludópata. Y la pasé muy mal, Luis”.

Nora Colosimo reveló que se casó muy joven con Andrés Nara pese a las advertencias de su padre

La empresaria explicó que decidió hablar del tema porque Nara ya lo había reconocido públicamente y señaló que él logró superar el problema. “Hoy lo hablo porque él lo habló. Es algo que él ya pudo salir y está superado. Pero bueno, es lo que terminó mi matrimonio”, afirmó.

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El propio Andrés Nara se había referido al asunto en una entrevista previa con Vamos las chicas, de Canal de la Ciudad, a través de un audio de WhatsApp. Tras una consulta de la periodista Mercedes Cordero sobre declaraciones de Wanda, confirmó: “Así es, tuve una situación con este trastorno que es la ludopatía, que es bastante complejo. Pensé que lo podía manejar medianamente fácil, porque yo sé despegarme de todo este tipo de situaciones, pero eso me costó”.

Nara aseguró que dejó atrás la adicción sin tratamiento profesional ni grupos de contención. “Lo logré de manera personal, no necesité asistencia ajena, ni grupos, ni nada. Por suerte, hace muchos años no tengo más ese problema, pero lo viví y lo sufrí”, expresó. También reconoció las consecuencias que tuvo aquel período para sus hijas, que eran pequeñas: “Es terrible cómo la pasan. Las chicas eran nenas, bastante chiquitas. Y yo tenía ese problema, pero bueno, pude salir”.

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Colosimo, por su parte, desmintió que las frecuentes estadías fuera del país junto a Wanda fueran la causa de la separación, una explicación que Nara había planteado en otras oportunidades. “Es verdad que siempre viajé mucho y acompañé. Lo que Andrés nunca se preguntó es por qué yo tal vez me escapaba de ese matrimonio y viajaba y me iba tanto”, declaró.

Además, recordó las tareas de cuidado y domésticas que asumió durante casi tres décadas de relación. “Fui ama de casa durante 29 años, sin sueldo, sin aguinaldos, sin vacaciones. Le planchaba sus camisas, lo cuidaba cuando se enfermaba, le cocinaba, le lavaba la ropa”, detalló.

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