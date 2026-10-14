Entendiendo el autismo

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MIÉRCOLES, 14 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- El autismo es un diagnóstico del neurodesarrollo que afecta la comunicación y el comportamiento e influye en cómo las personas experimentan el mundo.

La intervención y el diagnóstico temprano son fundamentales para obtener los mejores resultados, incluyendo la aceptación y el empoderamiento. Sin embargo, muchas familias carecen de comprensión sobre el diagnóstico y acceso a recursos de manera que afirmen la neurodiversidad.

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Actualmente, aproximadamente 1 de cada 31 niños son diagnosticados con autismo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU.

A medida que la investigación y la comprensión del autismo han avanzado, el diagnóstico ahora incluye una amplia gama de características que nos ayudan a identificar a personas con autismo que anteriormente no habrían sido diagnosticadas.

## Características del Autismo

El autismo se ha considerado durante mucho tiempo como un espectro. La Asociación Americana de Psicología (APA) describe el autismo como existente en un continuo, lo que significa que los individuos mostrarán diferentes habilidades.

Algunas personas pueden completar estudios tradicionales, tener empleos y realizar actividades de la vida diaria con poco o ningún apoyo. Otras pueden tener discapacidades intelectuales y requerir niveles más altos de apoyo en diferentes áreas.

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Las personas autistas se presentan de muchas maneras diferentes, pero algunos rasgos son comunes entre quienes han sido diagnosticados con autismo:

Diferencias en el lenguaje Diferencias en la comunicación social Conductas repetitivas Intereses especiales Diferencias en el procesamiento sensorial Seguridad en las rutinas

### Diferencias en el Lenguaje

Las diferencias en el lenguaje pueden variar en intensidad y tiempo. Algunas personas pueden no balbucear o alcanzar otros hitos del desarrollo del lenguaje como se espera durante la infancia. Otras pueden usar poco o ningún lenguaje hablado, comunicarse a través de un dispositivo de comunicación o repetir palabras, frases o sonidos inmediatamente después de escucharlos o después de un retraso (ecolalia o scripting). La repetición de estas frases ocurre con el mismo tono/entonación con que fueron originalmente dichas.

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La psicóloga Dra. Anna Neff de Neurodivergent Insights proporciona información sobre la ecolalia, señalando que, aunque a menudo se malinterpreta como "sin sentido," puede cumplir funciones importantes para las personas autistas. La repetición de palabras o frases puede tener un significado emocional, facilitar interacciones sociales o permitir la autorregulación. Algunas personas con autismo pueden ensayar o planificar lo que van a decir en un entorno social o en respuesta a preguntas que se les hacen.

Muchas personas autistas tienen vocabularios sólidos y habilidades de comunicación ejemplares. Las diferencias pueden estar en cómo o qué comunican.

Algunos individuos pueden usar un lenguaje formal, preciso o técnico o comunicarse de manera directa, lo que puede ser considerado por otros como "brusco." El flujo esperado de una conversación puede ser diferente si la persona autista encuentra difícil elegir un tono de voz, volumen o velocidad del habla; juzgar pausas y turnos; o entender palabras que no se usan literalmente (por ejemplo, metáforas, sarcasmo, ironía, etc.).

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### Diferencias en la Comunicación Social

Un mito común es que las personas con autismo no quieren relaciones y prefieren estar socialmente aisladas. Aunque esto puede describir a algunas personas, muchos estudios de investigación han demostrado que las personas autistas buscan interacciones sociales y conexiones.

La Red de Autodefensa de Personas Autistas destaca algunas diferencias entre las personas autistas y no autistas que pueden afectar la comprensión y reciprocidad social.

Las personas autistas pueden no siempre entender las "reglas" sociales creadas por personas no autistas o responder como se espera. El contacto visual es un comportamiento comúnmente esperado que significa respeto e interés en los demás. Aunque este comportamiento puede enseñarse, puede ser un proceso complicado si no se siente natural.

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Muchas personas autistas informan que la expectativa de hacer contacto visual a menudo les impide poder concentrarse completamente en la conversación o situación, lo que les hace perder partes clave de la interacción. Las personas autistas pueden tener más dificultades para leer las expresiones faciales o las señales no verbales de los demás, lo que puede llevar a malinterpretaciones o malentendidos.

### Conductas Repetitivas

Las conductas repetitivas se conocen como "stimming." Cuando las personas piensan en conductas repetitivas en el autismo, generalmente piensan en movimientos corporales como balancearse, saltar, girar, aletear las manos o mantener los dedos en una posición tensa o fija. Las personas autistas también pueden mostrar otras conductas repetitivas relacionadas con diferentes sentidos. La Sociedad Nacional de Autismo enumera otros ejemplos como la vista (como observar juguetes giratorios, patrones, parpadeo repetido); el oído (por ejemplo, escuchar las mismas canciones/videos/escenas/frases de sonido repetidamente, ecolalia); el tacto (como enrollar el cabello, rascarse); y el olfato/sabor (como oler, lamer o masticar objetos).

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Muchas de estas conductas repetitivas son notables y pueden ayudar a otros a entender cómo se siente una persona autista. Por ejemplo, muchas personas pueden aletear las manos o saltar cuando se sienten muy emocionadas. Algunas personas pueden vocalizar repetidamente o tirarse del cabello cuando se sienten angustiadas o ansiosas. Las mujeres y niñas autistas pueden realizar stimming de maneras menos notables o más aceptadas socialmente que los hombres autistas. Neff explica que las mujeres autistas dirigen las conductas repetitivas "hacia adentro" y pueden participar en conductas que otros atribuyen únicamente a la ansiedad, como pellizcarse la piel.

### Intereses Especiales

Los intereses especiales son temas o actividades en los que una persona se involucra muy profundamente. La Sociedad Nacional de Autismo describe la diferencia entre un pasatiempo y un interés especial, señalando que las personas autistas dedicarán significativamente más tiempo a sus intereses que las personas no autistas. Estos intereses pueden ser muy intensos y/o considerados inusuales por otros. Las mujeres y niñas autistas tienen más probabilidades de tener intereses similares a los de sus pares no autistas, pero la intensidad y el conocimiento profundo son lo que puede diferenciarlas. Muchas personas autistas describen tener que ocultar sus intereses para evitar percepciones o comentarios negativos.

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### Diferencias en el Procesamiento Sensorial

El procesamiento sensorial en el autismo se refiere a cómo una persona autista experimenta su entorno sensorial. Hay ocho sistemas sensoriales, que incluyen: vista (visual); sonido (auditivo); tacto (táctil); gusto (gustativo); olfato (olfativo); movimiento (vestibular); conciencia corporal (propiocepción); y sensaciones internas (interocepción). Las personas pueden demostrar hipersensibilidad (el estímulo se siente demasiado intenso) o hiposensibilidad (el estímulo se siente atenuado) a diferentes estímulos.

Las sensibilidades sensoriales comunes incluyen desagrado por ruidos específicos y/o tener una fuerte respuesta a ellos; desafíos al usar diferentes telas; y tener una dieta limitada/preferencia por texturas de alimentos. Las personas que requieren mayor estímulo sensorial pueden disfrutar de abrazos con presión profunda, masticar una textura específica o pasar sus manos sobre telas suaves.

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Sentirse abrumado en su entorno sensorial puede llevar a las personas autistas a experimentar una crisis emocional. Estas no son berrinches, sino una pérdida de regulación emocional, y requieren intervenciones diferentes, como dar espacio a la persona para calmarse, reducir el estímulo sensorial (por ejemplo, apagar el ruido, bajar las luces) y usar equipos sensoriales (como mantas con peso, auriculares con cancelación de ruido).

### Seguridad en las Rutinas

El mundo puede ser impredecible y tener una rutina o un orden establecido puede ayudar a las personas autistas a entender cómo navegar mejor su día. Esto significa que pueden seguir rutinas y rituales establecidos (por ejemplo, realizar tareas en el mismo orden, usar los mismos objetos, comer las mismas comidas cada día); querer que las cosas estén en orden (alinear pertenencias, organizar sus colecciones, mantener el horario según lo planeado); tener pasos detallados de un evento o situación (por ejemplo, el orden de los eventos, los horarios en que sucederán las cosas); y preferir que la información sea precisa, exacta y tenga sentido. Estas pueden ser formas de afrontar el estrés y reducir la ansiedad.

## Opciones de Diagnóstico y Tratamiento

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, Quinta Edición (DSM-5), una referencia estándar para los proveedores médicos, describe niveles de autismo aunque muchas familias malinterpretan lo que significan estos niveles. No designan el lugar de alguien en el espectro del autismo. Más bien, los niveles se refieren a la cantidad de apoyo que las personas autistas necesitan para navegar el mundo.

El autismo no tiene una "apariencia," y no se puede saber si alguien es autista a simple vista. Muchas personas autistas pueden participar en conductas de enmascaramiento, lo que puede hacer aún más difícil conocer sus verdaderas experiencias. El enmascaramiento se refiere a "la supresión consciente o inconsciente de respuestas naturales y la adopción de alternativas en una variedad de áreas, incluyendo interacción social, experiencia sensorial, cognición, movimiento y comportamiento." Las personas pueden reprimir sus rasgos autistas (conductas de stimming, intereses especiales, etc.) y asumir comportamientos neurotípicos o más socialmente aceptables.

El enmascaramiento también puede incluir observar a otras personas para aprender cómo actuar o comportarse en diferentes situaciones. Aunque el enmascaramiento puede ser protector, dado el estigma que existe en ser autista, este enfoque puede llevar a resultados significativamente negativos, incluyendo agotamiento, ansiedad, depresión y mayores tasas de suicidio.

La intervención temprana es fundamental para comprender y diagnosticar con precisión a un niño autista. Los padres y cuidadores deben discutir cualquier preocupación sobre el desarrollo de su hijo con el pediatra y solicitar referencias a pediatras especializados en desarrollo y comportamiento para una evaluación continua.

Las familias pueden solicitar referencias para intervenciones terapéuticas como terapia del habla, terapia ocupacional o terapia del desarrollo para abordar cualquier diferencia.

Para los adultos que piensan que pueden ser autistas, es más importante encontrar psicólogos u otros proveedores de salud mental que comprendan la experiencia de los adultos diagnosticados tardíamente, así como las diferencias de género que pueden existir.

Más información

La Universidad de Medicina de Rochester tiene más información sobre el trastorno del espectro autista.

Sobre la experta

La Dra. Alexandra Bernard recibió su doctorado en Psicología Clínica de la Chicago School of Professional Psychology en 2018 con un enfoque en niños y adolescentes. Completó una pasantía acreditada por la Asociación Americana de Psicología en el Instituto Kennedy Krieger/Escuela de Medicina Johns Hopkins, con rotaciones en psicología pediátrica y neuropsicología pediátrica. Actualmente, la Dra. Bernard trabaja en la Clínica de Pediatría del Desarrollo y Comportamiento en UI Health proporcionando evaluaciones psicológicas y del desarrollo bilingües para niños, adolescentes y adultos jóvenes en Chicago.

Sus principales intereses son diagnosticar autismo, TDAH, discapacidades intelectuales y dificultades de aprendizaje. Ella enfatiza la importancia de educar a los pacientes y sus familias sobre las complejidades de estos diagnósticos y la planificación de la transición hacia la adultez, particularmente para familias de habla hispana.