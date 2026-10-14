Salud

Lente Experimental para Cataratas Puede Tratar el Glaucoma con Medicamentos de Liberación Prolongada

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MARTES, 13 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Un lente experimental para cataratas también puede ayudar a tratar el glaucoma de una persona, según muestran los nuevos resultados de un ensayo clínico.

Los lentes artificiales contienen pequeñas almohadillas de un medicamento ampliamente utilizado para el glaucoma llamado bimatoprost, que se libera gradualmente en el ojo, informaron los investigadores en la reunión anual de la Academia Americana de Oftalmología (AAO).

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Después de un año, los pacientes que recibieron los lentes experimentales tenían aproximadamente la misma presión ocular que aquellos que recibieron un lente estándar para cataratas y usaron gotas para los ojos dos veces al día para tratar su glaucoma, según encontraron los investigadores.

Casi todos los pacientes que recibieron el lente que libera el medicamento no necesitaron tomar ningún otro medicamento para su glaucoma, añadieron los investigadores.

"Imagínate poder tratar dos de las enfermedades oculares más comunes, cataratas y glaucoma, en una sola intervención", dijo el investigador Dr. Jeffrey Kammer, oftalmólogo del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, en un comunicado de prensa. "Simplemente no hay nada parecido en desarrollo".

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El glaucoma priva a las personas de la vista a medida que la presión del líquido dentro del ojo aumenta, dañando el nervio óptico. Reducir esa presión es la única forma comprobada de ralentizar la enfermedad, con gotas para los ojos prescritas diariamente como primera medida.

Pero es difícil mantener el hábito de usar gotas una o dos veces al día, dijeron los investigadores. "Las gotas diarias para los ojos pueden ser difíciles de administrar de manera constante", dijo Kammer.

Sin embargo, muchas personas mayores también sufren de cataratas, que implican el empañamiento del lente natural del ojo. La cirugía para eliminar las cataratas e implantar lentes de reemplazo se ha convertido en una de las operaciones más comunes y predecibles del mundo, señalaron los investigadores.

Esto les dio una idea a los investigadores: ¿por qué no infundir lentes artificiales con medicamentos para el glaucoma?

"La idea de un lente que libere medicamentos y que pueda proporcionar medicación sostenida después de la cirugía de cataratas es particularmente atractiva", dijo Kammer.

Para el ensayo clínico de fase inicial, los investigadores reclutaron a 106 personas con glaucoma o presión alta de líquido dentro de sus ojos que también estaban programadas para cirugía de cataratas.

A tres cuartas partes de los pacientes se les asignó aleatoriamente recibir los lentes experimentales, que estaban equipados para liberar una dosis baja o alta de bimatoprost. Al cuarto restante de los pacientes se les dio un lente de reemplazo estándar seguido de gotas para los ojos dos veces al día del medicamento para el glaucoma timolol.

Después de un año, la presión ocular había disminuido a 15.9 mmHg en el grupo de dosis alta, 14.8 mmHg en el grupo de dosis baja y 15.7 mmHg en el grupo con un lente estándar y gotas para los ojos, según mostraron los resultados.

Más del 95% de los pacientes con el lente que libera medicamentos no necesitaron medicación para el glaucoma después de un año, añadieron los investigadores.

"Me sentí más alentado que sorprendido por lo estrechamente que los hallazgos interinos de 12 meses se alinearon con los resultados iniciales en humanos", dijo Kammer. "Ver resultados similares en estos estudios proporciona evidencia tranquilizadora de que el efecto del tratamiento se está replicando a medida que el programa avanza".

Los pacientes en este ensayo serán seguidos durante tres años, y ahora se están llevando a cabo dos ensayos clínicos de seguimiento más grandes, dijeron los investigadores.

"El seguimiento a largo plazo será importante para comprender la durabilidad del control de la presión, así como la seguridad", dijo Kammer. "El tratamiento del glaucoma se está moviendo hacia soluciones que podrían hacer que manejar la enfermedad sea más sencillo".

Los investigadores presentaron estos hallazgos el domingo en la reunión de la AAO en Nueva Orleans.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

La Clínica Cleveland tiene más información sobre glaucoma.

FUENTE: Academia Americana de Oftalmología, comunicado de prensa, 10 de octubre de 2026.

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