Salud

Los pagos y regalos de las farmacéuticas influyen en las prácticas de prescripción de los médicos, concluye una revisión

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MARTES, 13 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Las compañías farmacéuticas están influyendo en los médicos para que receten medicamentos costosos al atraerlos con dinero y regalos, según ha concluido una nueva revisión de evidencia.

Los pagos y regalos de la industria farmacéutica también aumentan la cantidad de medicamentos que los médicos recetan, según encontró la revisión de la Biblioteca Cochrane.

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Los médicos también tienen más probabilidades de recetar medicamentos de manera inapropiada si han recibido dinero o regalos de una compañía farmacéutica, dijeron los investigadores.

"Cuando los médicos aceptan pagos o comidas gratuitas de la industria farmacéutica, podemos ver evidencia en los datos de que los médicos recetan más del medicamento promocionado", dijo la investigadora Quinn Grundy, profesora asociada de enfermería en la Universidad de Toronto en Canadá, en un comunicado de prensa.

"Esta práctica puede aumentar los costos generales para nuestro sistema de salud y para los pacientes a través de copagos más altos y costos directos, cuando se les receta un medicamento de marca a pesar de que existen alternativas rentables", agregó Grundy.

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Para la revisión, los investigadores recopilaron datos de más de 93 estudios que rastrearon a médicos que habían sido objetivo de compañías farmacéuticas para visitas de representantes de ventas, pagos por consultoría o participación en juntas asesoras, comidas gratuitas, muestras de medicamentos u otras tácticas de marketing utilizadas para promover medicamentos.

La práctica es común en todo el mundo, pero no todos los médicos participan, dijeron los investigadores.

"En los Estados Unidos, donde las compañías están obligadas a informar los pagos realizados a los médicos en una base de datos pública, poco más de la mitad de todos los médicos con licencia han aceptado un pago, incluidas comidas gratuitas de una compañía farmacéutica", dijo Grundy.

"Esto es importante porque muestra que las compañías están enfocando sus recursos de marketing en médicos que ofrecerán el mayor retorno de inversión y recetarán más del medicamento promocionado, pero también muestra que hay un gran número de médicos que están optando por no interactuar con las compañías farmacéuticas y permanecen independientes de estas influencias", continuó Grundy.

Estas tácticas de ventas sí afectan a los médicos, quienes tienen más probabilidades de recetar medicamentos promocionados por compañías que los colman de dinero o regalos, según datos de 39 estudios previos que involucraron a 3.8 millones de médicos, muestran los resultados.

Los médicos también tenían más probabilidades de recetar medicamentos de manera inapropiada, eligiendo medicamentos que los pacientes no necesariamente necesitaban o que podrían incluso causarles daño, según datos de 10 estudios que involucraron a 2.9 millones de médicos.

La evidencia también mostró que las políticas que prohíben los conflictos de interés o limitan las interacciones de los médicos con las compañías farmacéuticas tienden a reducir las tácticas de ventas.

"Estos estudios muestran que podemos crear entornos de práctica que promuevan y preserven la independencia y que esto se logra mejor colectivamente, dentro de los sistemas de salud e instituciones, en lugar de dejarlo en manos de los clínicos individuales", dijo Grundy.

Las personas en los Estados Unidos pueden averiguar si su médico ha recibido pagos o regalos de compañías farmacéuticas buscando en una base de datos en línea mantenida por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid.

La revisión aparece en la Base de Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas.

Más información

La Escuela de Medicina de Yale tiene más información sobre conflictos financieros de interés y prácticas de prescripción médica.

FUENTES: Universidad de Toronto, comunicado de prensa, 9 de octubre de 2026; Biblioteca Cochrane, 9 de octubre de 2026

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