Salud

Limitar la recuperación de peso tras los GLP-1: Dos estrategias prometedoras

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MIÉRCOLES, 7 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- ¿Cuál es la mejor manera de evitar que la báscula vuelva a subir después de dejar de usar un medicamento GLP-1?

Un estudio publicado hoy en la revista Obesity Science & Practice se propuso responder a esta pregunta.

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El ensayo piloto siguió a 39 adultos que habían perdido peso con GLP-1y estaban dejando el tratamiento.

Los participantes se dividieron en tres grupos. Uno recibió la atención habitual, dejando a su médico el asesoramiento nutricional, ejercicio o de estilo de vida. Otro utilizó la aplicación Noom, que ofrece estrategias conductuales para el control del peso, incluyendo el seguimiento de la dieta, el ejercicio y el peso. El tercero recibió comidas médicamente adaptadas en sus hogares.

Durante cuatro meses, se midió el peso de los participantes utilizando básculas Bluetooth.

Al final, el grupo de atención habitual había recuperado un estimado del 10,75% de su peso corporal, frente al 3,6% del grupo de aplicación y el 3,58% del grupo de comidas médicamente adaptadas.

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Los resultados sugieren que un apoyo estructurado podría ayudar a ralentizar la recuperación temprana de peso tras dejar un GLP-1.

"Las personas invierten un tiempo y esfuerzo significativos en mejorar su salud y lograr la pérdida de peso", dijo la autora correspondiente Kelseanna Hollis Hansen, del Instituto de Alimentos en Medicina de la Universidad Tufts en Boston. "Necesitamos estrategias basadas en la evidencia que les apoyen si y cuando dejen de tomar la medicación GLP-1, para que puedan mantener esos avances."

Los investigadores afirmaron que se necesitan estudios más grandes, largos y diversos para confirmar sus hallazgos.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre cómo mantener la pérdida de peso.

FUENTE: HealthDay TV, 7 de octubre de 2026

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